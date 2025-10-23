دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة يونيفاي آبس، المتخصصة في تطوير نظام التشغيل المؤسسي للذكاء الاصطناعي، عن حصولها على تمويل جديد بقيمة 50 مليون دولار ضمن جولة التمويل من الفئة ب ، بقيادة شركة ويستبريدج كابيتال وبمشاركة آيكونيك ومستثمرين آخرين، وترفع هذه الجولة إجمالي تمويل يونيفاي آبس إلى 81 مليون دولار، ما يمهّد لمرحلة جديدة من التوسع والنمو.

كما أعلنت الشركة عن انضمام راجي توماس إلى مجلس إدارتها بصفته رئيساً مشاركاً ومديراً تنفيذياً مشاركاً إلى جانب المؤسس والرئيس التنفيذي بفيتار سينغ، وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتجه فيه المؤسسات عالمياً من مرحلة التحول الرقمي إلى التمركز حول الذكاء الاصطناعي للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز كفاءة الأعمال وتسريع الابتكار.

وعلى الرغم من إنفاق المؤسسات ملايين الدولارات على تجارب الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI، فإن معظمها ما زال يواجه صعوبة في توسيع نطاق هذه التجارب وتحويلها إلى حلول عملية؛ فالنماذج اللغوية الكبرى الحالية (LLMs) غير قادرة على الارتباط بأنظمة البيانات المنعزلة داخل المؤسسات أو الوصول إلى أنظمة التشغيل المختلفة لتنفيذ المهام، مما يجعل الوصول إلى البيانات الصحيحة واستخدامها تحدياً حقيقياً.

كما أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في مجالات أو استخدامات محددة تظل منعزلة ومجزأة، إذ يتطلب كل منها عمليات تكامل خاصة ومكلفة لإدماجها على مستوى المؤسسة، ما يؤدي إلى تشعب غير منضبط في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونتائج محدودة، وتشير التقديرات إلى أن 95٪ من حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسية تفشل في تحقيق أهدافها.

ومن هذا المنطلق، تأتي يونيفاي آبس لسدّ هذه الفجوة من خلال هيكلية ذكية ومرنة لا تعتمد على نموذج لغوي واحد، وتمكّن من المؤسسات من توحيد أنظمة المعرفة، والسجلات، والأنشطة عبر مسار عمل منخفض أو منعدم الأكواد (Low-code/No-code) يتيح إنشاء واجهات عمل وتدفقات ذكية، لتحوّل التجارب المتفرقة إلى حلول ذكاء اصطناعي متكاملة وقابلة للتوسع على مستوى المؤسسات.

وتستند هذه الخاصية من يونيفاي آبس على ربط أنظمة السجلات، والمعرفة، والأنشطة المؤسسية، من خلال توحيد البيانات المستقاة من منصات مثل سيلزفورس، وووركداي، والإنترانت المؤسسية (المنصة الداخلية للموظفين)، ثم تطبيق النماذج والأنطولوجيات (ontologies) المناسبة لتحليلها، والعمل بها مباشرة ضمن نطاق الأدوات التي يستخدمها الموظفون يومياً، وبهذا النهج المتكامل، الذي يربط بين البيانات والذكاء، والتنفيذ، تتحول التجارب التجريبية المجزّأة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نتائج أعمال ذات أثر ملموس وقابلة للتوسع.

وترسّخ شركة يونيفاي آبس مكانتها كشريك رئيسي في التحوّل نحو الذكاء الاصطناعي المؤسسي، عبر هيكليتها المتقدمة المؤلفة من ست طبقات، التي تجمع بين تكامل الأنظمة، وإدارة البيانات والأنطولوجيا، وأتمتة سير العمل، وتجارب التطبيقات، وتهيئة الوكلاء المستقلين ضمن منظومة واحدة متكاملة.

إذ تعتمد مجموعة من أبرز المؤسسات العالمية والإقليمية على منصة يونيفاي آبس لتوحيد البيانات وتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتها التشغيلية، نذكر من بينها HDFC Bank و Deutsche Telekom وContentstack وBelcorp وSirion Labs وWalkMe، إلى جانب جهات رائدة في المنطقة مثل العربية للطيران وليفا للتأمين، إضافة إلى حكومتي أبوظبي و دبي، كما توفّر المنصة لمديري تقنية المعلومات وسيلة آمنة وفعّالة وقابلة للتوسع لدمج الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل العمل المؤسسي، تمكّنهم من قيادة مؤسساتهم بثقة نحو عصر الذكاء الاصطناعي المتكامل.

وفي هذا السياق قال راجي توماس الذي انضم مؤخراً لشركة يونيفاي آبس رئيساً مشاركاً ومديراً تنفيذياً مشاركاً، حاملاً معه أكثر من 25 عاماً من الخبرة في قيادة برمجيات المؤسسات عبر قطاعات متنوعة، ومعرفة عميقة في مجالات العلاقات مع مديري تقنية المعلومات، والامتثال، والأمن السيبراني، وتشغيل أنظمة البرمجيات كخدمة SaaS، قال: " سيكون العقد المقبل عصر المؤسسات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وهذا ما نراه جلياً في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حيث تعمل الحكومات على تنفيذ خطط وطنية رائدة تضع الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات والتحول الرقمي في صميم رؤيتهما المستقبلية عبر مبادرات مثل: استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)."

وأضاف: " إن جميع العمليات المؤسسية من التمويل إلى سلاسل الإمداد، ومن الموارد البشرية إلى قطاع الرعاية الصحية سيعاد صياغتها لتعمل بالذكاء الاصطناعي في جوهرها، ومن هذا المنطلق، تبني يونيفاي آبس المنصة التي ستمكّن مؤسسات المنطقة من تحقيق هذه الرؤى، من خلال توسيع الابتكار بمسؤولية، وضمان توطين البيانات، والالتزام بالأطر التنظيمية الإقليمية، وتسريع الانتقال من مرحلة التجارب إلى التطبيق العملي والإنتاجي".

وبفضل هذا التمويل الجديد ستعمل يونيفاي آبس، على توسيع فريق عملها وتعزيز حضورها في أوروبا، إضافةً إلى تسريع تطوير منصتها وتوسيع نطاق تكاملها مع التقنيات المؤسسية المختلفة، إلى جانب بناء مكتبة من التطبيقات الجاهزة مسبقاً لتسهيل اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.

ولا تقتصر رؤية يونيفاي آبس على الجانب التقني فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى تمكين المؤسسات من التحوّل إلى أنظمة حيّة تتعلم التعليم المستمر، فكما أعاد العصر الرقمي تشكيل كل العمليات المؤسسية، سيُعيد عصر الذكاء الاصطناعي المتكامل (AI-native) تعريف طريقة تفكير المؤسسات وعملها ونموّها في المستقبل.

ومن جانبه قال ريشيت ديساي، الشريك في شركة ويستبريدج كابيتال: "لقد طوّرت يونيفاي آبس المنصة الأساسية التي تمهّد الطريق لتبنّي الذكاء الاصطناعي الذاتي في المؤسسات في وقت ما زالت فيه معظم المؤسسات عالقة في مرحلة التجارب، حيث تمكّن يونيفاي آبس الشركات من توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل فعلي عبر مختلف مسارات العمل بأمان، وضمن حوكمة قوية، ومع عائد استثماري واضح وقابل للقياس".

واختتم قائلًا: نؤمن بأن هذه المنصة تمثّل طبقة البنية التحتية للجيل القادم من برمجيات المؤسسات."

تعكس الوتيرة المتسارعة لنمو شركة يونيفاي آبس التحوّل العالمي نحو الذكاء الاصطناعي المؤسسي، فقد حققت الشركة نمواً في الإيرادات تجاوز 600% خلال عام واحد، من خلال تقديم خدماتها لمؤسسات كبرى حول العالم في كل من قطاعات التجزئة، والمصارف، والسفر، والاتصالات، والرعاية الصحية، والقطاع الحكومي، والتقنية في مجالات متعددة، إذ يستفيد عملاء المنصة من خدمات تعمل مثلا على أتمتة العمليات الإدارية للموارد البشرية، وتبسيط إجراءات المطالبات، وتحسين سلاسل الإمداد، وإعادة تصميم مسارات العمل، محققين مكاسب تشغيلية ملموسة خلال أشهر قليلة من التطبيق.

وتعقيباً عن كل ما سبق قال بفيتار سينغ، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة يونيفاي آبس: " إن خبرة راجي توماس في بناء وتوسيع واحدة من أبرز شركات برمجيات المؤسسات في العالم ستُسهم في تسريع نمو أعمالنا العالمية وتعزيز حضورنا في الأسواق، كوننا نعيش مستقبلاً قائماً على الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: " شراكتنا الأخيرة مع هيئة دبي الرقمية تجسّد رؤيتنا المشتركة نحو مستقبلٍ تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتُتيح أتمتة ذكية على نطاق واسع."

وأشار إلى أن يونيفاي آبس نجحت في اختصار دورات تطوير وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي والذاتي من أشهر إلى أيام معدودة، مع التزامها الكامل بالامتثال لمتطلبات سيادة البيانات المحلية، والتماشي مع الأولويات الإقليمية مثل: الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.

وأكد أن التمويل الجديد سيسمح للشركة بتوسيع فريقها في منطقة الخليج، وتعزيز شراكاتها، وتطوير تطبيقات جاهزة مخصصة لاحتياجات المنطقة، تدعم المؤسسات في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية لتحقيق طموحاتها نحو اقتصادات تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي.

واختتم قائلاً: "أصبح قيام المؤسسة على الذكاء الاصطناعي شرطاً أساسياً وليس مجرد ميزة، فالمؤسسات التي تتطور مع الذكاء الاصطناعي لن تكتفي بأتمتة المهام، بل ستُعيد ابتكار طرقها في صناعة القيمة، وحوكمة الأنظمة، والتفاعل مع العالم من حولها".

نبذة عن يونيفاي آبس:

تُعد يونيفاي آبس بمثابة نظام التشغيل المؤسسي للذكاء الاصطناعي، حيث تمكّن المؤسسات من التحوّل إلى منظمات قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتعمل منصتها الشاملة على ربط أنظمتها الداخلية المتعلقة بالسجلات، والمعرفة والأنشطة بشكل متكامل، يتيح لها الوصول إلى البيانات، والتفكير عبر نماذج الذكاء الاصطناعي، واتخاذ الإجراءات ضمن سير العمل المؤسسي — لتحويل التجارب المحدودة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى حلول متكاملة وقابلة للتوسع.

وبفضل آلاف التكاملات الجاهزة وتصميمها المحايد للنماذج اللغوية (LLM-agnostic)، تساعد يونيفاي آبس المؤسسات على تشغيل الذكاء الاصطناعي بأمان وثقة ضمن بيئاتها التشغيلية.

تأسست الشركة عام 2023، وتحظى بدعم من كل من: ويستبريدج كابيتال، وآيكونيك، وإليفيشن كابيتال، وتتخذ من نيويورك مقراً رئيسياً لها، مع تواجد في الأميركيتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

نبذة عن ويستبريدج كابيتال:

تُعد ويستبريدج كابيتال شركة استثمار عالمية تدير أصولًا تزيد على 7 مليارات دولار أمريكي، وتتخذ من بنغالور، ووادي السيليكون وموريشيوس مقرات رئيسية لها، وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، عملت الشركة مع روّاد أعمال مؤثرين في مراحل نمو مختلفة، ضمن الأسواق الخاصة والعامة، مع تركيز خاص على الاستثمارات ذات الصلة بالهند.

ويقوم نهج ويستبريدج كابيتال على رؤية استثمارية طويلة الأمد تدعمها بنية تمويلية مرنة ومستدامة، تتيح بناء شراكات استراتيجية تمتد لعقود، وتتمتع الشركة بسجل حافل في قيادة الاستثمارات الكبرى وتقديم المشورة للشركات التي تشاركها مسيرة النمو بصفتها الشريك المؤسسي الأكبر.

