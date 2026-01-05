تم حفر أربعة آبار خلال عام 2025، مع التخطيط لحفر سبعة آبار إضافية خلال عام 2026

أسهمت برامج الحفر وإعادة إكمال الآبار المنفذة في إضافة نحو 30 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الإنتاج الجديد، إلى جانب إضافة 36 مليار قدم مكعبة من الاحتياطيات

من المتوقع أن يسهم البرنامج الاستثماري في تحقيق وفورات تتجاوز مليار دولار للاقتصاد المصري من تكاليف استيراد الوقود

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دانة غاز ش.م.ع" ("الشركة")، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، اليوم استلامها دفعة نقدية بقيمة 50 مليون دولار (184 مليون درهم) من الحكومة المصرية، ما يسهم في خفض المبالغ المستحقة للشركة في مصر بصورة كبيرة.

وأكدت الشركة إن هذه الدفعة تدعم برنامج الحفر المستمر الذي تنفذه في إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز المبرمة مع الحكومة المصرية، والتي تم توقيعها رسميًا في ديسمبر 2024، حيث أسهمت الاتفاقية في توحيد امتيازات دانة غاز في مصر، وتوفير شروط مالية محسّنة لدعم الاستثمارات الجديدة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج. كما تضمن هذا الاتفاق أيضًا مساحات إضافية مخصصة لعمليات الحفر الاستكشافية.

وأوضحت "دانة غاز" أنه منذ انطلاق البرنامج نجحت في حفر أربعة آبار، من بينها الاكتشاف الأخير في بئر "شمال البسنت-1"، والذي تُقدّر احتياطاته القابلة للاستخراج بنحو 15 مليار قدم مكعبة من الغاز. وأسهمت هذه الآبار بنجاح في إضافة 18 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الإنتاج، إلى جانب زيادة ملموسة في الاحتياطيات. وتخطط الشركة لحفر سبعة آبار إضافية ضمن البرنامج خلال عام 2026، على أن يبدأ حفر البئر الاستكشافي التالي "دافوديل" في شهر يناير الجاري.

وبالتوازي مع ذلك، أنجزت دانة غاز برنامج إعادة إكمال وصيانة للآبار شمل ثلاثة آبار، أسهم في إضافة 9 ملايين قدم مكعبة قياسية يوميًا من الإنتاج، فيما تتواصل حاليًا عمليات التقييم لتحديد آبار أخرى مرشحة لأعمال إعادة إكمال إضافية خلال عام 2026.

وفي هذه المناسبة، أعرب ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، عن شكره لوزارة البترول والثروة المعدنية و الهيئة المصرية العامة للبترول و الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على دعمهم المستمر، قائلًا: "نثمّن هذا الدعم المتواصل، إذ تسهم هذه الدفعة الأخيرة في تمويل برنامجنا الاستثماري في مصر، وتؤكد أهمية انتظام سداد الدفعات لضمان التنفيذ الناجح لبرنامج الحفر".

وأضاف قائلاً: "بفضل الدعم الدائم من الحكومة المصرية يحقق برنامجنا الاستثماري بالفعل نتائج مشجعة، مع دخول كميات جديدة من الغاز إلى مرحلة الإنتاج، ووجود المزيد من الآبار قيد التنفيذ. ولا يقتصر أثر هذا البرنامج على تعزيز مكانة دانة غاز في أنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز إمدادات الغاز المحلية والحد من الحاجة إلى الاستيراد. ومع توافر الدعم المناسب، نحن في موقع قوي لتنفيذ المراحل المقبلة من البرنامج، والمساهمة في تعزيز دور مصر مركزًا إقليميًا للغاز".

وتخطط دانة غاز لتنفيذ برنامجها الاستثماري الذي يشمل الانتهاء من حفر 11 بئرًا مع نهاية عام 2026، بما يسهم في تحقيق وفورات تتجاوز المليار دولار للإقتصاد المصري من خلال إحلال الغاز الطبيعي المحلي محل الغاز الطبيعي المسال والمازوت المستوردين.

عن شركة دانة غاز:

دانة غاز هي أول وأكبر شركة خاصة في مجال الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر 2005 وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية . تمتلك الشركة أصولًا في مجالات الاستكشاف والإنتاج في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات العربية المتحدة، مع احتياطيات مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ ومتوسط ​​إنتاج يبلغ 52000 برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2025. وبالأصول الكبيرة التي تملكها الشركة في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات العربية المتحدة، وخططها للتوسع، تؤدي دانة غاز دورًا مهمًا في قطاع الغاز الطبيعي السريع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا . www.danagas.com

