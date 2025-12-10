أفريقيا في المرتبة الثالثة باستحواذها على10% وبقيمة وصلت إلى 26.1 مليار درهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تصدّرت قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري 2025، حيث استحوذت على 48.2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي ما قيمته 125.3 مليار درهم، مما يؤكّد المكانة الحيوية التي تتمتّع بها الأسواق الخليجية ضمن قائمة وجهات وصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة.

وجاءت أسواق منطقة الشرق الأوسط – باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي –بالمرتبة الثانية في القائمة باستحواذها على 29.1% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة إجمالية بلغت 75.7 مليار درهم، بينما حلّت أسواق القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة، باستحواذها على 10% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، بقيمة إجمالية بلغت 26.1 مليار درهم.

وفي المرتبة الرابعة جاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحصة بلغت 8.4% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، وبقيمة وصلت إلى 21.9 مليار درهم. وحلّت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة، باستحواذها على 3% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة بلغت 7.8 مليار درهم.

في الوقت نفسه، احتلت أسواق أمريكا الشمالية المرتبة السادسة، بنسبة مساهمة 0.7% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات، وبقيمة بلغت 1.8 مليار درهم، في حين جاءت أسواق أمريكا اللاتينية في المرتبة السابعة، بنسبة بلغت 0.4% وبقيمة إجمالية وصلت إلى أكثر من 1 مليار درهم.

يُذكر أن القيمة الإجمالية لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في أول تسعة أشهر من العام الجاري بلغت نحو 260 مليار درهم، بنمو 16% على أساس سنوي.

#بياناتشركات

- انتهى -