دبي: أعلنت شركة "إي آند الإمارات"، ركيزة قطاع الاتصالات في مجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة الريان للاستثمار، لتوفير خدمات "واي فاي" عالية السرعة ومُدارة بالكامل لأكثر من 42 ألف مقيم في اثنين من أكبر المجتمعات السكنية للعمال والمبادرات الإنسانية في أبوظبي، وهما المدينة السكنية لعمال البناء ومدينة مون فلاور الإنسانية.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى "إي آند الإمارات" تصميم وتنفيذ وتشغيل شبكة "واي فاي" عالية السرعة ومُدارة بالكامل، لتوفر اتصالاً آمناً وعالي الجودة بالإنترنت وتغطية موثوقة، إضافةً إلى إدارة مركزية للأداء في كلا الموقعين. وستتيح هذه الخدمة لآلاف العمال والأفراد المقيمين في المجمعين البقاء على تواصل مع أسرهم، والوصول إلى الخدمات الرقمية، والمشاركة بشكل أكبر في الحياة المجتمعية.

حضر توقيع مذكرة التفاهم عددٌ من كبار المسؤولين من شركتَي "إي آند الإمارات" والريان للاستثمار، ممن لعبوا دوراً محورياً في تنفيذ المشروع، بما في ذلك سلطان الظاهري، المدير العام لشركة "إي آند الإمارات" في أبوظبي، وسعيد اليبهوني، الرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار، ونادر نسيم، المدير العام للمدينة السكنية لعمال البناء، وعبدالله العلي، مدير العمليات في مدينة مون فلاور الإنسانية.

وبهذه المناسبة، صرح سلطان الظاهري، المدير العام لشركة "إي آند الإمارات" في أبوظبي: «يعد الاتصال السريع عنصر أساسي في يومنا هذا، لذلك نعمل على ابتكار الحلول التي تساهم في تسهيل متطلبات الأفراد والأعمال. ويساهم تعاوننا مع شركة الريان للاستثمار في توسيع نطاق الوصول إلى المجتمعات التي تعد في أمسّ الحاجة إلى ذلك، وذلك لنبقي الجميع على تواصل مع عائلاتهم وفي أعمالهم ومجتمعهم. ونحرص من خلال هذه الشراكة على أن تكون التكنولوجيا في خدمة الإنسان أولاً، دعماً لرؤية دولة الإمارات نحو حياة شاملة ومتصلة للجميع.»

ومن جهته، علق سعيد اليبهوني، الرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار: «يرتبط القطاع العقاري بشكل جوهري بالناس والمجتمعات، لا بالمباني فقط. وبناء المجمعات السكنية القوية يتجاوز مجرد توفير السكن للأفراد، بل يشمل تمكينهم من التواصل والانتماء. ومن خلال هذه الشراكة مع "إي آند الإمارات"، نضمن أن تكون المجتمعات التي نبنيها متصلة، بحيث يمكن لكل مقيم فيها البقاء على تواصل مع أسرته، والوصول بسهولة إلى المعلومات التي تهمه، والشعور بأنه جزء من هذا المجتمع.»

تأتي هذه المبادرة ضمن استثمارات "إي آند الإمارات" المستمرة في خدمات الاتصال الذكي وحلول إدارة الشبكات من الجيل التالي، لضمان أن تسهم التكنولوجيا في تحسين جودة حياة كل مجتمع تصل إليه. كما تعكس الالتزام المشترك بين علامتين وطنيتين رائدتين بجعل الوصول الرقمي متاحاً للجميع، وتمكين الأفراد من المساهمة في مستقبل الدولة الرقمي المتصل بغضّ النظر عن ظروفهم.

وانسجاماً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تضع الإنسان في صميم التنمية المستدامة، تسهم هذه الشراكة في تعزيز الأهداف الوطنية للتحول الرقمي والشمول وجودة الحياة، لتجعل من إمارة أبوظبي نموذجاً يُحتذى به في الحياة الحضرية المتصلة والإنسانية.

