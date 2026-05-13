أعلنت شركة "ريد هات" (Red Hat)، المزود العالمي الرائد للحلول مفتوحة المصدر، عن تعاونها مع "كور 42" (Core42)، إحدى شركات "جي 42" (G42) والمزود الرائد لخدمات السحابة السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا التعاون إلى تصميم وتقديم خدمات السحابة السيادية والذكاء الاصطناعي للقطاع العام والدفاع والقطاعات الحيوية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء الإعلان الرسمي عن هذا التعاون خلال "قمة ريد هات"، ويركز التعاون بين الجانبين على تقنيات السحابة الهجينة المفتوحة من "ريد هات"، والتي تدعم البنية التحتية السيادية لشركة "كور 42". وتتيح هذه التقنيات للمؤسسات نقل النماذج التجريبية للذكاء الاصطناعي إلى بيئات الإنتاج الشاملة، مع الحفاظ على التحكم السيادي، والامتثال، والمرونة التشغيلية. وتتيح "كور 42" للمؤسسات الموازنة بين الابتكار السريع والمتطلبات التنظيمية وسط تسارع تبني الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير بيئات سحابية خاصة وسيادية لأعباء العمل الحساسة والمنظمة، معتمدةً في بنيتها السحابية الأساسية على منصتي "ريد هات أوبن شيفت" (Red Hat OpenShift) و"ريد هات للذكاء الاصطناعي" (Red Hat AI).

تسريع البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي للمؤسسات الوطنية

يمكن للمؤسسات، بالاعتماد على "ريد هات للذكاء الاصطناعي" وتقنيات السحابة الهجينة، تشغيل أعباء العمل الأقل حساسية على السحابة العامة السيادية التي توفرها "كور 42"، مع تخصيص البيئات السحابية الخاصة للبيانات بالغة الأهمية والسرية. ويمكّن هذا النهج العملاء من مواءمة استخدام السحابة مع متطلبات التصنيف الوطني للبيانات، في حين تلبي نماذج التسعير وخيارات النشر المرنة المتطلبات التشغيلية والتنظيمية للجهات الحكومية والدفاع والقطاعات المنظمة.

ويرتكز التعاون على أربعة محاور رئيسة للذكاء الاصطناعي السيادي:

الاستخدام الأمثل لوحدات المعالجة الرسومية ( GPU ) : تحقيق الكفاءة القصوى لموارد الحوسبة المُسرَّعة لزيادة العائد على الاستثمار في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي السيادي.

: تحقيق الكفاءة القصوى لموارد الحوسبة المُسرَّعة لزيادة العائد على الاستثمار في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي السيادي. أتمتة وتنسيق أعباء العمل : استخدام "ريد هات للذكاء الاصطناع" كطبقة تنسيق للإشراف على أحمال عمل الذكاء الاصطناعي الضخمة، مع الحفاظ على تحكم تشغيلي أعلى.

: استخدام "ريد هات للذكاء الاصطناع" كطبقة تنسيق للإشراف على أحمال عمل الذكاء الاصطناعي الضخمة، مع الحفاظ على تحكم تشغيلي أعلى. نموذج خدمة موحد : تجميع الموارد المرتبطة وتوحيد دمج النماذج لتوفير خيارات أوسع لعمليات النشر الداخلي للذكاء الاصطناعي، وتقليل التأثير على أمن النُظُم.

: تجميع الموارد المرتبطة وتوحيد دمج النماذج لتوفير خيارات أوسع لعمليات النشر الداخلي للذكاء الاصطناعي، وتقليل التأثير على أمن النُظُم. حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي: توظيف خبرات "كور 42" في الرقابة على تكنولوجيا المعلومات لمواءمة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي مع اللوائح التشغيلية والتنظيمية.

التوسُّع نحو مستقبلٍ قائم على السيادة الرقمية

تركز "ريد هات" و"كور 42" على حلّ تحديات البنية التحتية السيادية المعقدة من خلال تقديم قدرات سحابية وذكاء اصطناعي للمؤسسات تتميز بالشفافية وقابلية التوسع والتحكم. وتهدف "كور 42" إلى التوسع عالمياً بتقديم هذه الحلول السيادية لتأسيس بنية تحتية مرنة وداعمة للذكاء الاصطناعي تتوافق مع المتطلبات التنظيمية والإقليمية، بالتزامن مع تركيزها الحالي على تعزيز البصمة الرقمية لدولة الإمارات.

تعليقات داعمة

أشيش باداني، النائب الأول للرئيس والرئيس التنفيذي للمنتجات لدى شركة "ريد هات":

"تشكّل المصادر المفتوحة الركيزة الأساسية للسيادة الرقمية الموثوقة. ويعزز تعاوننا مع "كور 42" هذا التوجُّه، إذ يمنح مؤسسات دولة الإمارات خياراتٍ أوسع وتحكماً أكبر باستراتيجيات الذكاء الاصطناعي دون المساومة على الابتكار. وتعدّ المنصات المفتوحة والشفافة والقابلة للتوسع مثل "ريد هات للذكاء الاصطناعي" و"ريد هات أوبن شيفت" أساس تكنولوجيا المعلومات السيادية. ونعمل بالتعاون مع "كور 42" على وضع نموذجٍ مبتكر يثبت قدرة الذكاء الاصطناعي على تقديم أداء عالٍ يخضع لحوكمة دقيقة في المهام الحيوية".

راغو شاكرافارثي، نائب الرئيس التنفيذي للهندسة والمدير العام في الأمريكيتين لدى "كور 42": "أرست التقنيات السحابية الهجينة المفتوحة من "ريد هات" أساساً قوياً للعمليات التشغيلية للسحابة السيادية بمختلف أنواعها، بدءاً من البيئات المعزولة تماماً وصولاً إلى النماذج المتصلة والمقيدة جزئياً. وتمثل "ريد هات" الشريك الاستراتيجي للبنية التحتية السيادية بفضل استقرار ونضج تقنياتها. ويعكس هذا التعاون المنهجية السليمة لبناء ذكاء اصطناعي على المستوى الوطني، استناداً إلى السيادة والمرونة والتحكم طويل المدى كعناصر أساسية في بنيته التحتية".

نبذة عن "ريد هات"

"ريد هات" هي شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول البرامج مفتوحة المصدر والمخصصة للشركات، من خلال استخدام منهجية فريدة لتوفير تقنيات "لينوكس" والسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التحولية والأتمتة الموثوقة وعالية الأداء. وتساعد "ريد هات" العملاء على دمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الجديدة والقائمة، وتطوير التطبيقات السحابية الأصلية، والتكامل مع نظامها التشغيلي الرائد على مستوى السوق وأتمتة البيئات المعقدة وتأمينها وإدارتها. وتجعل خدمات الدعم والتدريب والاستشارة الحائزة على جوائز عدة من "ريد هات" واحدة من الشركات الاستشارية الموثوقة والحاصلة على جوائز عدّة. وبوصفها شريكاً استراتيجياً لمزودي الخدمات السحابية والأنظمة المتكاملة وموردي التطبيقات والعملاء والمجتمعات مفتوحة المصدر، يمكن أن تساعد "ريد هات" الشركات في الاستعداد للمستقبل الرقمي.

