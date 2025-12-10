أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت 42 أبوظبي، الأكاديمية الرائدة في تعليم البرمجة بطرق مبتكرة وفق منهجية التعلُّم الذاتي المشترك، عن مواصلة توسيع حضورها في منطقة العين من خلال طرح برنامجين جديدين للتدريب وتزويد المتعلّمين والمهنيين ومؤسسي الشركات الناشئة بباقة أساسية من المهارات الرقمية وإمكانات ريادة الأعمال.

وبناءً على سلسلة النجاحات التي حققتها برامج التقييم النهائي والبرامج التعريفية (البيسين) في منطقة العين خلال عام 2025، تُمهد البرامج الجديدة للأكاديمية الطريق نحو المرحلة المقبلة من التزامها بتعزيز فرص الوصول إلى التعليم التكنولوجي في جميع أنحاء الإمارة ودعم مجتمع المواهب المتنامي في المنطقة ككل.

وتستضيف أكاديمية 42 أبوظبي خلال ديسمبر الجاري برنامج هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي الموجّه لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع. وتهدف المبادرة، التي تنعقد في "مزن هب" بين 8-12 ديسمبر الجاري، إلى تعريف المشاركين بأدوات الإنتاجية المعززة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات النمذجة الأولية السريعة، ومهارات هندسة الأوامر الضرورية لتطوير مشاريع تنافسية وقائمة على التكنولوجيا. ويختتم البرنامج أعماله بحفل توزيع جوائز لتكريم أفضل الفرق المشاركة.

وبهذا الصدد، قال الدكتور أحمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي: "تشكل منطقة العين ركيزة أساسية في دعم مساعينا لتعزيز التعليم المتاح للجميع والمواكب للمستقبل في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتعكس الحماسة القوية التي لمسناها لدى المتعلمين والشركاء في الإمارة وجود طلب واضح على المهارات الرقمية والإمكانات اللازمة لدخول عالم الأعمال. ونسعى من خلال هذه البرامج إلى تزويد المجتمع بقدرات عملية تدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة على المدى الطويل".

وإلى جانب ذلك، تُقدم الأكاديمية برنامج بيسين تعريفي يُركز على لغة البرمجة بايثون، ويهدف إلى تعريف المتعلّمين بالمفاهيم الأساسية للبرمجة وتمكينهم من تطوير مشاريع عملية تستند إلى منهجية التعلم المشترك الخاصة بأكاديمية 42 أبوظبي. ويحتضن اليوم الأخير من البرنامج حفلاً لتوزيع الجوائز على المشاركين المتفوقين، بهدف التشجيع على تنمية المهارات لدى المواهب الصاعدة في منطقة العين.

ويأتي هذا التوسع على خلفية عام كاملٍ من النشاط المكثف في منطقة العين، والذي قدّمت فيه الأكاديمية برنامجين كاملين للتقييم النهائي (C-Piscines) والعديد من البرامج التعريفية التي حضرها الطلاب والمهنيون والمتدربون من المؤسسات. وعكست نسب المشاركة الطلب المتنامي على فرص صقل المهارات المتاحة والمنسجمة مع متطلبات القطاع في منطقة العين.

وتؤكد أكاديمية 42 أبوظبي من خلال توسعها المستمر على التزامها بدعم تنمية المواهب الوطنية ورعاية الابتكار والمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات في بناء قوة عاملة قائمة على المعرفة ومعززة بالإمكانات الرقمية.

