أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اعلنت إنفستكورب كابيتال بي إل سي (المُشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "ICAP")، التي أسّستها مجموعة إنفستكورب والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "ICAP"، اليوم عن نجاحها في الاستحواذ على محفظة متنوعة من العقارات الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تقارب 400 مليون دولار.

تبلغ المساحة الإجمالية لمحفظة العقارات الجديدة المستحوذ عليها نحو 2.6 مليون قدم مربعة، وتضم 35 مبنى عبر سبعة أسواق ساحلية في شرق وغرب الولايات المتحدة، وتتمتع بنسبة إشغال تبلغ 97%. وتم الاستحواذ على هذه الأصول بسعرٍ مجزٍ من خلال استثمارات رأسمالية موجّهة في السوق الأمريكية، مستفيدةً من نمو الطلب على العقارات الصناعية، ومحدودية العرض، وارتفاع الإيجارات؛ وهي عوامل تعزز قوة القطاع الصناعي الأمريكي وإمكاناته الربحية.

وتشمل الأصول التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً ما يلي:

محفظة عقارات صناعية شاغرة في فيلادلفيا، بنسلفانيا: حوالي 76,000 قدم مربعة موزّعة على مبنيين.

محفظة عقارات صناعية شاغرة في شمال نيوجيرسي: حوالي 44,000 قدم مربعة في مبنى واحد.

محفظة عقارات صناعية شاغرة في لونغ آيلاند، نيويورك: حوالي 92,000 قدم مربعة موزّعة على مبنيين.

محفظة عقارات لوجستية في ساكرامنتو، كاليفورنيا: حوالي 1.3 مليون قدم مربعة موزّعة على 13 مبنى.

محفظة عقارات صناعية شاغرة في تامبا، فلوريدا: حوالي 156,000 قدم مربعة موزّعة على مبنيين.

محفظة عقارات صناعية شاغرة في جنوب فلوريدا: حوالي 115,000 قدم مربعة موزّعة على ثلاثة مبانٍ.

محفظة عقارات صناعية خفيفة في شمال أتلانتا: حوالي 814,000 قدم مربعة موزّعة على 12 مبنى.

وفي هذا السياق، قالت سناء خاطر، الرئيسة التنفيذية لإنفستكورب كابيتال: "من خلال الاستحواذ على المحفظة الصناعية في الولايات المتحدة، تعزّز إنفستكورب كابيتال قدرتها على تحقيق قيمة مضافة طويلة المدى لمساهمينا. ويؤكّد هذا الاستحواذ استراتيجيتنا في بناء محفظة عالمية ومتنوّعة من الأصول البديلة عالية الأداء، ويبرهن على قدرتنا على تحديد الاستثمارات التي تنسجم مع أساسيات السوق وطموحاتنا للنمو".

من جهته، قال يوسف اليوسف، عضو مجلس إدارة إنفستكورب كابيتال ورئيس مجموعة توظيف الاستثمارات العالمية في إنفستكورب: "لا يزال القطاع الصناعي في الولايات المتحدة يبدي مرونة استثنائية وإمكانات نمو طويلة الأجل. وتعكس هذه المحفظة قناعتنا بأهمية الاستثمار في الأسواق الساحلية لما تتمتع به من إمكانات عالية الجودة ومستوى عرض محدود، كما تدعم استراتيجيتنا للاستثمار في أصول متينة مدرّة للدخل. ومع استمرار تحسّن أساسيات الطلب ومحدودية المعروض الجديد، نرى فرصاً مُقنِعة لتوظيف رأس المال بأساليب تُساهم في خلق قيمة مستدامة لمساهمينا وشركائنا المستثمرين."

تواصل إنفستكورب كابيتال تعزيز مكانتها بوصفها الشركة الوحيدة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ تتيح للمستثمرين الاستفادة من العوائد الناتجة عن محفظة عالمية متنوّعة من الاستثمارات البديلة. وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية، نجحت الشركة في إبرام عدد من صفقات التخارج المربحة، من بينها " ريسا باور" (RESA Power) في الولايات المتحدة و"سيتي كارت" (Citykart) في الهند، إلى جانب تمويل استثمارات جديدة في مجالات الملكية الخاصة والعقارات والائتمان، بما في ذلك الاستحواذ على شركة " إيبيبولي" (Epipoli) في إيطاليا. وتؤكد هذه الخطوات قدرة إنفستكورب كابيتال على تحقيق القيمة لمساهميها عبر مختلف الأسواق وفئات الأصول.

نبذة عن شركة إنفستكورب كابيتال:

إنفستكورب كابيتال هي شركة مدرجة في السوق المالي أُسِّست على يد مجموعة إنفستكورب، ومتخصصة في الاستثمارات البديلة في الأسواق الخاصة. توفر الشركة للمستثمرين فرصة الاستفادة من محفظة عالمية من الاستثمارات المتنوعة لفئات الأصول البديلة المختلفة. تشمل هذه الفئات الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والعقارات، والبنية التحتية، ورأس المال الاستراتيجي. تهدف إنفستكورب كابيتال من خلال ذلك إلى تعزيز القيمة وتحقيق دخل متواصل من خلال الأرباح الاستثمارية، والأرباح الموزعة، والإيجارات، والرسوم، والفوائد المستمدة من المحفظة الأساسية.

تُعَدّ مجموعة إنفستكورب، المؤسِّسة لإنفستكورب كابيتال، شركة مستقلة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة. تدير المجموعة أصولًا بقيمة 60 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك الأصول التي تديرها أطراف أخرى). وتتمتع بخبرة تزيد عن أربعة عقود في تحقيق عوائد كبيرة ومتواصلة عبر استراتيجيات وقطاعات ومناطق جغرافية متعددة، وبحضور عالمي من خلال 14 مكتبًا في ثلاث قارات: أمريكا، وأوروبا، وآسيا.

إنفستكورب كابيتال هي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحت الرمز"ICAP" . لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.investcorp-capital.com.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

إنفستكورب كابيتال

عنوان البريد الإلكتروني: IR@investcorp-capital.com

شركة ككست سي ان سي

جريجور ريمان / فيكتوريا دوجلاس / كريستفور ديفوس

عنوان البريد الإلكتروني: investcorpcapital@kekstcnc.com

