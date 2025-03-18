الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة حصانة الاستثمارية (حصانة) عن إتمام عملية استحواذها على 40% من حصة شركة مياه بيرين، الرائدة في مجال تصنيع وتعبئة مياه الشرب في المملكة العربية السعودية، والتي تملكها شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار (الراجحي للاستثمار). وقد جاءت هذه الصفقة الاستراتيجية لتمثل بداية لشراكة طويلة الأمد بين حصانة والراجحي للاستثمار.

تُعد شركة مياه بيرين من الشركات الرائدة في سوق مياه الشرب المُعبأة في المملكة العربية السعودية، و تضم العديد من العلامات التجارية الكبرى في مختلف القطاعات. تتميز شركة مياه بيرين بنموذج عمل متكامل يجمع بين قوة التصنيع، وكفاءة عمليات الشراء، وشبكة توزيع واسعة، وذلك لامتلاكها ثلاثة مصانع للإنتاج في الرياض وجدة، بالإضافة إلى 24 منفذاً للبيع موزعين في جميع أنحاء المملكة، مما يُمكنها من تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها بكفاءة عالية.

وبهذه المناسبة علق الأستاذ أحمد القحطاني، رئيس إدارة الاستثمار للأسواق الإقليمية في حصانة، قائلاً: " تتوافق هذه الصفقة مع استراتيجية حصانة الاستثمارية طويلة الأمد والتي تركز على الاستحواذ على شركات ذات أداء جيد في قطاع المنتجات الاستهلاكية، والتي تتمتع بسيولة نقدية مستقرة، مدعومة بأسس سوق قوية."

وأضاف: "كما نسعد بهذه الشراكة مع الراجحي للاستثمار، ونتطلع إلى بناء علاقة تعاون طويلة الأمد قائمة على المنفعة المتبادلة."

من جانبه صرح الأستاذ محمد السمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي للاستثمار: " تمثل هذه الصفقة الاستراتيجية مع حصانة شهادة على قدرة الراجحي للاستثمار على بناء شركات صناعية ناجحة، كما تعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا لشركة بيرين."

وأضاف: "نتطلع إلى هذه الشراكة، ونؤمن بأنها ستعزز التكامل الاستراتيجي، مما سيدفع بيرين نحو نقلة نوعية في سوق السلع الاستهلاكية بالمملكة العربية السعودية."

حول حصانة الاستثمارية:

تدير حصانة الاستثمارية جميع استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وما يتجاوز عن ترليون ومائتي مليون ريال (320 مليار دولار) من الأصول، كما تدير واحدًا من أكبر صناديق المعاشات التقاعدية في العالم مع مجموعة متنوعة من الاستثمارات المحلية، والإقليمية، والعالمية، عبر فئات الأصول.

وتؤكد إستراتيجية الاستثمار في حصانة الاستثمارية على أهمية النمو على المدى الطويل، وتوظف في عملياتها نهجًا شاملًا لإدارة أصولها وتقديم أفضل النتائج الاستثمارية التي تلبي كافة احتياجات الأجيال السعودية من أجل تأمين معاشاتهم التقاعدية المستقبلية.

حول الراجحي للاستثمار:

تأسست الراجحي للاستثمار على يد المغفور له الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي، وهي واحدة من أبرز المجموعات الاستثمارية العائلية في المملكة العربية السعودية، حيث تمتد جذورها لأكثر من 70 عامًا، ولعب مؤسسها دورًا محوريًا في تأسيس مصرف الراجحي.

تدير المجموعة محفظة استثمارية متنوعة تشمل قطاعات البنوك، والصناعات، والضيافة، والعقارات. كما تُعد الراجحي للاستثمار واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في المملكة، حيث تمتلك سجلًا حافلًا في تأسيس وتشغيل وتوسيع وتحسين كبرى الصناعات، بما في ذلك الصلب، ومواد البناء، والأجهزة المنزلية، والمشروبات، والبلاستيك، ومواد التعبئة والتغليف، لتسهم بذلك في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنوعه.

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