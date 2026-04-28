دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات، عن إنجاز 39% من أعمال البناء في أول 14 مبنى تم طرحها في مشروع "عزيزي ڤينيس"، وهو مشروع سكني متعدد الاستخدامات يقع في دبي الجنوب. ويُعد هذا المشروع، الذي يتمحور حول إحدى أكبر البحيرات الصالحة للسباحة في العالم، أحد أبرز المشاريع على الواجهة البحرية في الإمارة.

وتشهد الوحدات السكنية في المرحلة الأولى تسارعاً ملحوظاً في وتيرة الأعمال الإنشائية؛ حيث يتصدر مشروع "ڤينيس 3" القائمة بنسبة إنجاز بلغت 74%، يليه "ڤينيس 1" و"ڤينيس 2" بنسبتي 64% و57% على التوالي. كما تتراوح نسب الإنجاز في المباني 4 و5 و8 و9 و13 ما بين 42% و56%.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير العقاري: "بدأت معالم مشروع "عزيزي ڤينيس" تتبلور كواحد من أبرز الوجهات المائية وأكثرها تميزاً في دبي، حيث يجمع بتناغم فريد بين العناصر السكنية والثقافية والترفيهية ضمن بيئة متكاملة ومنسجمة. وتتواصل الأعمال الإنشائية بزخم مستمر، مع التزامنا الراسخ بالخطة الزمنية المحددة ومعايير التنفيذ الدقيقة".

ويضم مشروع "عزيزي ڤينيس" أكثر من 36 ألف وحدة في أكثر من 100 مجمع سكني، وأكثر من 109 منازل فائقة الفخامة، وتتولى عزيزي دور المطور الرئيس المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية للمشروع. كما يتميز المشروع ببحيرته الضخمة بلونها الأزرق الكريستالي، مع وجود العديد من الشواطئ التي تحيط بالوحدات السكنية، إضافة إلى المساحات المخصصة للترفيه والتجزئة والأنشطة التجارية المختلفة.

وتكتسي شواطئ المشروع برمال ناعمة تحيط بها مياه البحيرة الفيروزية المحلاة، ويمتد بجانبها مسار بطول 8 كيلومترات مخصص للجري وركوب الدراجات الهوائية، إلى جانب مرافق متطورة لممارسة اليوغا والرياضة. كما يضم المشروع ممشىً حيوياً يحتضن باقة مختارة من المتاجر والمطاعم الراقية، وتزدان المنطقة بمساحات خضراء كثيفة ومنسقة بعناية فائقة، ما يضفي أجواءً من الهدوء والسكينة في كافة أرجاء المكان.

ويُعتبر "الحيّ الثقافي" في دبي الجنوب من بين الميزات الرئيسة المخطط لها في مشروع "عزيزي ڤينيس"، والتي ستضم مجموعة من المرافق البارزة مثل دار الأوبرا والمسرح وقاعة المعارض وأكاديمية الفنون المسرحية. وقد صُمم هذا المشروع ليعكس المشهد الثقافي النابض بالحياة والمتنوع في دبي، ويهدف إلى جذب الفنانين والمبدعين من جميع أنحاء العالم. ومن خلال المزج بين الفن والثقافة، سيعمل الحي الجديد كمركز حيوي، ما يثري تجارب كل من المقيمين والزوار في دبي الجنوب بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ناصر صايمة

مدير أول - علاقات عامة

سيسيرو وبيرناي

البريد الإلكتروني: Nasser@ciceroandbernay.com

-انتهى-

#بياناتشركات