أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الصير للمعدات و التوريدات البحرية (ADX: ASM)، وهي شركة عالمية تعمل في العديد من القطاعات البحرية وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، عن دخولها في مشروع استراتيجي مشترك مع شركة الحلول البحرية الهولندية الرائدة دامن القابضة و شركة دي تي إي سي اندستریز انفستمنت، وهي شركة عالمية رائدة في تقنيات البيئة البحرية و مقرها سنغافورة.

وسوف يجمع المشروع المشترك بين الشركات الثلاثة أفضل الخبرات في الصناعة البحرية وسيساعد في دعم دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للتميز في تلك الصناعة و ذلك من خلال العمل مع الشركاء الإقليميين في الشرق الأوسط و السوق الدولية، حيث سيقوم المشروع الاستراتيجي المشترك بتنفيذ صيغ النجاح الرئيسية للمشاريع والشراكات المحلية لبيع وبناء وصيانة السفن البحرية عالية الجودة والمبتكرة والفعالة من حيث التكلفة بنجاح في الأسواق العالمية.

وتعليقًا على هذا المشروع المشترك، قال جاي نيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير: "يشكل البحر حوالي 80٪ من التجارة العالمية من حيث الحجم. ومن المتوقع أن ينمو سوق صناعة السفن البحرية العالمية من 170.75 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 188.57 مليار دولار أمريكي في عام 2028 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.43٪ في فترة التوقعات. وعليه فإن الشراكة الاستراتجية مع دامن القابضة و DTEC تتماشى جيداً مع استراتيجية الصير للمعدات والتوريدات البحرية في أن تصبح علامة تجارية عالمية في تطوير السفن البحرية ذات المستوى العالمي ".

ومن المتوقع إمكانية توسع الشراكة الثلاثية بما يزيد عن 36.7 مليار درهم إماراتي (10 مليارات دولار أمريكي) في شكل عقود قابلة للمتابعة في الأسواق الحالية في السنوات العشر القادمة. يرتبط الطلب على هذه السفن ارتباطًا مباشرًا بالتجارة الدولية والدورات الاقتصادية. ففي الربعين الأولين من عام 2020 ، أدت الجائحة إلى خفض التجارة والنقل البحريين، مما أدى بدوره إلى خفض الطلب على شراء سفن جديدة، ومع ذلك يشهد السوق انتعاشًا في الأشهر الـ 12 الماضية، حيث تمت إرساء عقود بناء سفن جديدة على مستوى العالم.

"مع مؤشرات السوق الحالية، نحن على ثقة من أن هذا المشروع الاستراتيجي المشترك سيلعب دورًا رئيسيًا في نمو شركة الصير والتي ستكون قيمة مضافة كبيرة لمساهمينا " أضاف جاي نيفنز.

ولأكثر من 105 عامًا، تقدم دامن القابضة حلولًا بحرية في التصميم وبناء السفن وإصلاح السفن والخدمات ذات الصلة عبر مجموعة من القطاعات. مجموعة دامن هي شركة هولندية لبناء السفن والهندسة مقرها في جورينشيم جنوب هولندا. وعلى الرغم من أنها مجموعة دولية رئيسية تعمل في 120 دولة، إلا أنها لا تزال شركة عائلية خاصة.

أما بالنسبة إلى شركة دي تي إي سي هي شركة مقرها في سنغافورة تقدم خدمات في المشاركة الصناعية وبناء السفن وتقنيات البيئة البحرية، في المجال البحري بشكل أساسي. تمتلك المجموعة العديد من الشركات التابعة المملوكة بالكامل في جميع أنحاء العالم.

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عن الصير مارين:

تأسست الصير مارين في عام 2003 ، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات البحرية و مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث أنها برأس مال مدفوع يبلغ المليار ويعمل بها ما يزيد عن 1200 موظف. بالنسبة لنتائجها المالية لعام 2021 الكاملة، أعلنت الشركة عن صافي ربح قدره 2.5 مليار درهم إماراتي ، مدفوعاً بارتفاع كبير في الدخل من الاستثمارات وعمليات الاستحواذ لدعم استراتيجية التنويع في الصناعة البحرية التجارية وخدمات الإدارة والإنتاج. تقدم مجموعة الخدمات مختلفة، بما في ذلك الإدارة والتدريب، وبناء السفن، وبناء القوارب عالية التقنية، وتطوير الأنظمة البحرية غير المأهولة، والتصنيع.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 619 مليار درهم حتى تاريخ 30 يونيو 2022. والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 372 شركة تابعة و52,345 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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