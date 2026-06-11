الصفقة تدعم تحقيق أهداف "ريبسول" الاستراتيجية الرامية إلى تدوير أصولها في قطاع الطاقة المتجددة

الاستثمار يعزز استراتيجية "مصدر" لتوسيع محفظتها من خلال إضافة أصول تشغيلية عالية الجودة في أسواق رئيسية

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة، و"ريبسول"، شركة الطاقة التي توفر حلولاً لتلبية مختلف احتياجات عملائها من الطاقة، اتفاقية تستحوذ بموجبها "مصدر" على حصة تبلغ 49.99% في محفظة مشروعات للطاقة المتجددة في إسبانيا. وتقدر قيمة الصفقة بنحو 3.62مليار درهم (849 مليون يورو). وقد تم توقيع الاتفاقية في أبوظبي من قبل محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وجواو كوستيرا، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة منخفضة الكربون في "ريسبول".

وتضم المحفظة مشروعات قيد التشغيل بقدرة إنتاجية تبلغ 705 ميغاواط، تشمل 13 محطة لطاقة الرياح بقدرة 402 ميغاواط، و6 مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 303 ميغاواط، وقد دخلت جميعها حيز التشغيل خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026. وتمتلك المحفظة إمكانات لتحقيق نمو إضافي يقدر بنحو 565 ميغاواط من خلال تطوير مشروعات هجينة تدمج بين تقنيات عدة، تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ونظم بطاريات تخزين الطاقة.

وفي هذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تعد إسبانيا واحدة من أهم الاقتصادات الأوروبية وأسرعها نمواً، وتسهم الطاقة المتجددة بدور حيوي وفاعل في دعم هذا النمو. ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز محفظة ’مصدر‘ الاستثمارية، إلى جانب ترسيخ مساهمتنا في دعم الطموحات الاقتصادية لإسبانيا. ونتطلع إلى الاستثمار في هذه الأصول وتنميتها، والبناء على شراكتنا الاستراتيجية الوطيدة مع ’ريبسول‘".

من جانبه، قال جواو كوستيرا، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة منخفضة الكربون في "ريسبول": "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز الربحية، وتتيح لنا بناء شراكة مهمة مع أحد أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز قيمة محفظة أصولنا عالية الجودة".

ومن المتوقع إتمام الصفقة في نهاية عام 2026، ويخضع ذلك لاستكمال الحصول على الموافقات التنظيمية.

وتدعم هذه الاتفاقية استراتيجية "ريبسول" في قطاع الطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى تحسين الهيكلية المالية للأعمال، وتسريع وتيرة النمو بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، وتدوير جزء من أصول محفظة مشاريع الشركة. وتمثل هذه الاتفاقية ثامن عملية تدوير لأصول الطاقة المتجددة تنفذها الشركة، بقدرة إجمالية تبلغ 3,850 ميغاواط، وتشمل مشاريع في كل من إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وتمتلك "ريبسول" حالياً محفظة مشروعات قيد التشغيل بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 6 غيغاواط.

وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية "مصدر" لتوسيع شراكاتها مع أبرز الشركات في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، وتحقيق هدفها المتمثل برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. ومع استكمال هذه الصفقة، سترتفع القدرة الإنتاجية لمشروعات "مصدر" قيد التشغيل في شبه الجزيرة الإيبيرية إلى 4.1 غيغاواط، إلى جانب مشروعات قيد التطوير بقدرة تبلغ نحو 1 غيغاواط.

وكانت "ريبسول" قد حصلت في ديسمبر 2025 على تمويل مشترك بقيمة 550 مليون يورو لتمويل محفظة المشاريع، وشارك في عملية التمويل كل من بنك ساباديل، وأبانكا كوربوراسيون بانكاريا، وكايشابنك، و"بي إن بي باريبا"، و"يونيكريديت"، إلى جانب المعهد الرسمي للائتمان في إسبانيا.

لمحة عن "مصدر"

تأسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة في عام 2006، وتسهم الشركة بدور رائد في الجهود العالمية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، من خلال الاستثمار وتطوير وتشغيل مشروعات عالمية تقدم عوائد تجارية وتوفر طاقة نظيفة وموثوقة بتكلفة مناسبة. لدى "مصدر" خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال الطاقة المتجددة، وتمتلك محفظة مشروعات متنوعة ومنخفضة المخاطر بقدرة إجمالية تتجاوز 65 جيجاواط، تغطي أسواق الطاقة الأسرع نمواً في العالم.

وبدعم من الشركات المالكة لها: شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، تواصل "مصدر" توسيع حضورها العالمي مستهدفة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، بما يعزز دورها في تسريع وتيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

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