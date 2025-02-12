الرياض، المملكة العربية السعودية، وقعت شركة تقنيات "مكيال" المالية وشركة "إليفير 360" مذكرة تفاهم (MoU) لتقديم حلول متكاملة للشركات الراغبة في الإدراج في السوق المالية السعودية. تأتي هذه الشراكة في توقيت مناسب مع زيادة نشاط الاكتتابات العامة، بدعم من إعلانات هيئة السوق المالية وسوق "تداول" الأخيرة. وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من هذا الزخم في السوق، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.

يشهد سوق "تداول" ارتفاعاً في عدد طلبات الاكتتابات العامة الأولية، وستسهم الشراكة بين "مكيال" و"إليفير 360" في تبسيط عمليات التحضير للإدراج وجذب رؤوس الأموال وإدارة علاقات المستثمرين. تتمتع "مكيال" بسجل حافل في مجال ترتيب الاكتتابات العامة وإصدار الصكوك وإعادة هيكلة التمويل، بينما تمتلك "إليفير 360" فريقاً متمرساً في علاقات المستثمرين وصياغة القصص المؤسسية لقاعدة عريضة من الشرائح المستهدفة.

توقعات النمو الاقتصادي للمملكة في عام 2025 تشير إلى تحقيق نسبة نمو تبلغ 4.6%، مدعومة بالمشاريع الكبرى والمبادرات الاستراتيجية لرؤية 2030​ وقد شهد سوق "تداول" انتعاشاً في أنشطة الاكتتابات العامة، بما في ذلك الإدراجات الرئيسية والثانوية، مما يعكس زيادة في شهية المستثمرين المؤسساتيين.

وقال هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي لشركة "مكيال": "رؤيتنا هي تمكين الشركات السعودية من الأدوات اللازمة للنجاح في الإدراجات العامة. ومع تسجيل أكثر من 136 اكتتاباً في سوق الأسهم السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية منها 37 شركة في السوق الرئيسة و 97 شركة في سوق نمو وصندوقان عقاريان، مما يدل على ضرورة إيجاد حلول استشارية مالية مبتكرة". تواكب هذا الكم الهائل من الإدراجات الجديدة في السوق السعودية

وأكد وائل مهدي، الرئيس التنفيذي لشركة "إليفير 360": "إن الشفافية والتواصل الاستراتيجي أمران حيويان في ظل توقعات متزايدة من قبل المستثمرين والهيئات التنظيمية. سيعمل فريقنا ذو الخبرة، الذي يشمل مجالات علاقات المستثمرين واستراتيجيات الأعمال واستشارات الشركات الناشئة، جنباً إلى جنب مع مكيال لتزويد الشركات بميزة تنافسية خلال تعاملاتها مع المستثمرين".

تعمل "مكيال" كبنك استثماري يعتمد على التقنيات المالية، وتسهم في نمو رؤوس الأموال من خلال الطروحات الرقمية للصكوك والأسهم، ما يوفر حلولاً استشارية مالية شاملة للشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.​

وتتميز "إليفير 360" في بناء الروايات المؤسسية، وإدارة الظهور العلني والإعلامي للمنظمات والشركات، وتخطيط وتنفيذ استراتيجيات الحوكمة لتعزيز ظهور الشركات في السوق وجذب قاعدة متنوعة من المستثمرين​.

حول "مكيال" للتقنيات المالية

"مكيال" هي بنك استثماري مرخص من هيئة السوق المالية رقم 10-23263، متخصص في ترتيب الاكتتابات العامة والخاصة وتقديم الاستشارات الاستراتيجية للشركات في المملكة العربية السعوديةكما لديه تصريح للتجربة التقنية في مجال طرح أدوات الدين والاستثمار فيها .

حول "إليفير 360 "

"إليفير 360" هي شركة استشارات استراتيجية مقرها السعودية، متخصصة في الاتصالات الاستراتيجية والمالية، وعلاقات المستثمرين، واستشارات الحوكمة البيئية والاجتماعية، ودعم الشركات الناشئة لتعزيز ظهور الشركات في السوق وتفاعل أصحاب المصلحة وتحسين سمعة الشركات باستخدام حلول مبتكرة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

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