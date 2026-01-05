قامت شركة الاهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الاصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لشركة كابيتال للتوريق والبالغ حجمه 3.52 مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة تبلغ قيمتها حوالي 4.27 مليار جم والمحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.

كما قامت شركة الأهلى فاروس و البنك الأهلى المصرى وبنك قناة السويس بتغطية الأكتتاب في الاصدار بجانب العديد من البنوك المشاركة مثل بنك نكست التجاري وبنك التعمير والاسكان و بنك المؤسسة العربية المصرفية هذا وقام البنك الأهلى المصرى بدور متلقي الاكتتاب و قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

ويأتي الإصدار على شريحتين مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.845 مليار جنيه مدتها 12 اشهر، والثانية بقيمة 1.675 مليار جنيه مدتها 24 اشهر، وحصلت الشريحة الاولى على تصنيف P1، و الشريحة الثانية على تصنيف .A-

عن الأهلى فاروس

تعد الأهلى فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب والتي تتبع مجموعة البنك الأهلي المصري احد بنوك الإستثمار الرائدة فى مجال الاستثمارات الماليه والاستثمارات في سوق المال المصري العاملة فى قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال و الإندماجات والإستحوذات والتى تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على قوة مجموعة البنك الاهلي المصري وتحتل الشركة مركز قيادى فى سوق بنوك الإستثمار، وتداول الاوراق الماليه والبحوث، وأسواق الدين مثل سندات التوريق و الصكوك.

