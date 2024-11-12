أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في مجال خدمات التأمين متعدد الأفرع للشركات والأفراد، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي أظهرت تحقيق الشركة لأداء مالي مميز بتسجيلها صافي أرباح قبل الضرائب بقيمة 342.5 مليون درهم، أداءٌ مالي قوي جاء ثمرة التنفيذ الناجح لمبادرات النمو الاستراتيجية الرئيسية.

وتم إدراج الأداء المالي لـ "شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني" بشكل كامل ضمن البيانات المالية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين بدءًا من تاريخ إتمام الأخيرة لعملية الاستحواذ على 51% من "شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني"، حيث تم في الأشهر التسعة الأولى من العام، المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تحقيق نمواً في الأرباح قبل الضرائب قدره 13.5% على أساس سنوي، بلغ 342.5 مليون درهم. ووصل إجمالي الأصول الموحدة للشركتين، اعتباراً من 30 سبتمبر 2024، إلى 12 مليار درهم، بنمو قدره 55.6%، في حين سجل إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليار درهم، بنمو بلغ 16.1%.

وأكد الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "نحرص، مع قرب إسدال الستار على موسم مميز وحافل بالتحديات في القطاع، على ترسيخ مكانة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين وتمكينها من الاستفادة من الفرص الجديدة والمناسبة في قطاع التأمين. ويعكس توسعنا الدولي التزامنا بتقديم قيمة مستدامة للمساهمين مع دعم النمو المستمر لصناعة التأمين، والسعي الدؤوب لتبوء مكانة مرموقة كشركة تأمين رائدة في المنطقة."

من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي، شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "تستمر شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في تحقيق نتائج مالية مميزة، ومسجلة رقماً قياسياً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بلغ 6.1 مليار درهم، بمعدل نمو قدره 56% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وواصلت الشركة تحقيق نمو متزامن وثابت في الأرباح التشغيلية بما يتماشى مع سجلنا القوي وأهدافنا الاستراتيجية طويلة الأمد. وحافظنا على نهجنا الاستراتيجي في تعزيز الأتمتة وتبسيط الإجراءات، وعدم الاكتفاء بإطلاق منتجات مبتكرة وتقديم خدمات رفيعة المستوى، بل وضمان أن يحظى الجميع بوصول سلس إلى خدمات التأمين ومزاياه. ونجدد التزامنا بتعزيز التحول في أعمالنا بإطلاق حلول مبتكرة، والالتزام الدائم بقيمنا واعتماد الابتكار أساساً في جميع أعمالنا، والاستمرار في تقديم فوائد طويلة الأجل لمساهمينا، وتعزيز مكانة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين كشركة رائدة في السوق الإقليمية."

المؤشرات المالية الرئيسية

إجمالي إيرادات التأمين

ارتفع إجمالي إيرادات التأمين إلى 57.2% على أساس سنوي مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.2 مليار درهم، نموٌ ملحوظ يجسد تميزنا الدائم في توفير حلول تأمين شاملة وفعالة للشركات والمشاريع الضخمة، ويعكس ما تتمتع به الشركة من منظومة عمل متكاملة ومتنوعة وجاهزية تامة لتقديم خدماتها ومنتجاتها في عدة مواقع وبطرق مختلفة، مما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء في الأسواق المتنوعة.

صافي نتائج خدمة التأمين

سجل صافي نتائج خدمات التأمين نمواً قدره 13.7% على أساس سنوي، محققاً 308.5 مليون درهم. وعلى الرغم من تأثر سوق التأمين في دولة الإمارات بشكل كبير بأحداث الفيضانات، إلا أن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين كانت الشركة الوحيدة المدرجة في الإمارات التي تمكنت من تحقيق نسبة نمو من رقمين في مؤشر الأداء الرئيسي، ما يعكس بشكل واضح منهجية منضبطة وقوية في مجال الاكتتاب (تقييم المخاطر وتسعيرها) والتحليل (دراسة البيانات والمخاطر)، وبالتالي كفاءة عالية في الإدارة والتشغيل.

صافي إيرادات الاستثمار

ارتفع صافي دخل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين من الاستثمار 27.3% على أساس سنوي، مسجلاً 202.3 مليون درهم، في مؤشر واضح على الاستقرار المالي للشركة وقدرتها على تنفيذ الاستثمارات بدون الاعتماد على ديون أو تمويلات خارجية، فضلاً عن جاهزيتها التامة لمواجهة ظروف واتجاهات السوق الجديدة.

صافي النتائج المالية

قفز صافي النتائج المالية، أي الناتج المجمّع لجميع العناصر المالية السابقة بعد تضمين رسوم المخاطر المطلوبة وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (17-IFRS) وتعديلات الخصم، بنسبة 18.4% على أساس سنوي، محققاً 508.7 مليون درهم.

الأرباح قبل الضريبة

ارتفعت الأرباح قبل الضريبة 13.5% على أساس سنوي، مسجلة 342.5 مليون درهم، بينما بلغت المصروفات الضريبية لهذا العام 34.7 مليون درهم، مما أدى إلى تحقيق أرباح بعد الضريبة بقيمة 307.8 مليون درهم.

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