دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ نحت "مِراس"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عقداً بقيمة 340 مليون درهم إلى شركة "الساحل للمقاولات" لتطوير مشروع "رِوى" ضمن مجمّع "مدينة جميرا ليفنج"، والذي من المتوقع الانتهاء منه في الربع الثالث من 2027.

يشمل المشروع ثلاثة مبانٍ سكنية من عشرة طوابق تضم بمجملها 244 شقة فاخرة مكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وشقة بنتهاوس من أربع غرف نوم.

ويعتبر هذا العقد امتداداً للشراكة طويلة الأمد بين "مِراس" و"الساحل للمقاولات"، التي شارفت على الانتهاء من المرحلة الخامسة من مجمّع "مدينة جميرا ليفنج"، بعد نجاحها في تسليم المراحل الأربع الأولى. ويعكس هذا التعاون التزام "مِراس" بتقديم تصاميم استثنائية وتنفيذها وفق أعلى مستويات الجودة والاحترافية عبر جميع مراحل هذا المشروع.

يجسد مشروع "رِوى" مفهوم الأناقة المعاصرة مع واجهات جميلة تعكس النمط المعماري للمجمع بمزيجه الفريد بين اللمسات التراثية والعصرية. وتمتاز مساكن المشروع بتصاميمها الداخلية الرحبة التي تغمرها أشعة الشمس الطبيعية، وتشطيباتها المتميزة، ومخططات بنائها المصممة بعناية لتجسد رؤية "مِراس" للحياة الحضرية الراقية.

بهذه المناسبة قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "يمثل مشروع ’رِوى‘ أحدث مرحلة في مسار تطوير مجمّع ’مدينة جميرا ليفنج‘ الذي يعتبر واحداً من الوجهات المفضلة في دبي. كما يجسد هذا المشروع طموح المدينة في تطوير مساكن استثنائية توفر لقاطنيها سبل الراحة وتجمع بين التصميم الراقي والروح المجتمعية النابضة. ويسلط هذا الإنجاز الضوء كذلك على التزامنا الراسخ ببناء مجتمعات تعزز مشاعر الفخر والانتماء".

من جانبه، قال المهندس مصطفى حسن، المدير العام لشركة الساحل للمقاولات: "نفخر بتجديد شراكتنا مع ’مِراس‘ لإنجاز مشروع ’رِوى‘ المتميز. ويؤكد هذا العقد على الثقة الكبيرة التي تحظى بها ’الساحل للمقاولات‘ لتقديم مشاريع عالمية المستوى تجسد الرؤية المعمارية الراقية لمدينة دبي".

يقع مشروع "رِوى" في منطقة جميرا النابضة بالحياة، ويوفر لقاطنيه إمكانية الوصول إلى حدائقها الوارفة وساحاتها الغنية بالنباتات الطبيعية، فضلاً عن العديد من المراكز الرياضية، والمسابح، ومناطق لعب الأطفال. وقد تم تصميم المشروع ليكرس نمط حياة صحي نشط، حيث يضم شبكة من مسارات المشي التي ترتبط بسلاسة مع مختلف أرجاء مجمّع "مدينة جميرا ليفنج".

يمتاز "رِوى" بأجوائه الهادئة، وقربه من شاطئ جميرا وعدد من أبرز معالم المدينة مثل جميرا برج العرب. ومع قربه من الطرق الرئيسية مثل أم سقيم، والوصل، وشارع جميرا، وشارع الشيخ زايد، يمكن الوصول منه بسهولة إلى مراكز الأعمال الرئيسة مثل مدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنترنت.

