أعلن الإمارات الإسلامي عن تحقيق أرباح قياسية قبل احتساب الضريبة بلغت 3.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 4.5 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى التوسع المستمر في تدفقات الدخل الممول وغير الممول على حد سواء. وتأتي هذه النتائج التي حققها المصرف تأكيداً على مكانته كأحد المصارف الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نمت نسبة التمويل المقدم للمتعاملين نمواً استثنائيا بنسبة 20% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 لتصل إلى 84.8 مليار درهم، في حين ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 20% لتصل إلى 92.4 مليار درهم.

أبرز النتائج المالية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025:

أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول

ارتفعت التكاليف بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مما يعكس استمرار الاستثمارات لدفع عجلة النمو

عكس قيد مخصصات انخفاض القيمة عند 44 مليون درهم

أظهرت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

ارتفع صافي الربح ليسجل 2.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 9%

هامش صافي الربح جيد عند 3.64%

بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية مع التنوع الجيد في مزيج الودائع تمكن المصرف من تقديم منتجات متطورة لمتعامليه

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% ليصل إلى 138 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025

ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين إلى 84.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025

ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 92.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 70% من إجمالي الودائع

جودة الائتمان: بلغ معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة عند نسبة 2.8% مع نسبة تغطية قوية عند 152.9%

رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 17.7% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 18.8%، مركز رأس المال القوي والمستقر للمصرف

بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92%، بما يتناسب مع النطاق الذي تحدده إدارة المصرف

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي:

"واصل الإمارات الإسلامي زخم نموه خلال الربع الثالث من العام، ويسرنا أن نعلن عن أداء قياسي آخر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث سجل المصرف ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 15% قبل الضريبة لتصل إلى 3.2 مليار درهم مدعومة بارتفاع الدخل الممول وغير الممول.

ويواصل الإمارات الإسلامي ريادته في الابتكار وتعزيز مكانته باعتباره رائداً في قطاع الصيرفة الإسلامية. كما نجح المصرف في تسعير صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. ويُعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه عالمياً في فئة الصكوك المرتبطة بالاستدامة، مما يُبرز التزام المصرف بدعم التمويل المستدام ودوره المحوري في دعم أهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة . وقد استقطبت الصكوك اهتماماً لافتاً من المستثمرين العالميين حيث يعكس هذا النجاح ثقة المستثمرين الدوليين في أداء المصرف المميز.

وقد استقطبت الصكوك اهتماماً لافتاً من المستثمرين العالميين حيث يعكس هذا النجاح ثقة المستثمرين الدوليين في أداء المصرف المميز. يلتزم "الإمارات الإسلامي" بالاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتعليم العالي 2030 في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. إننا ندعم بقوة الاستثمارات في قطاع التعليم، وقد وقعنا مؤخراً اتفاقيتي تمويل استراتيجيتين بقيمة 968 مليون درهم مع مؤسسة "تعليم"، إحدى أكبر مزودي الخدمات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم خطط النمو والتوسع لديها.

وفي إطار دعمنا للقطاع العقاري كمحرك رئيسي لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمنا تمويل استراتيجي للمشاريع وخدمات حساب الضمان لشركة "جي جا العقارية" لصالح مشروع "بيلتمور ريزيدنس" – الصفوح في دبي، ويؤكد هذا التعاون دور "الإمارات الإسلامي" في توفير أنظمة مالية متقدمة ومنظمة في سوق العقارات الفاخرة في دبي، خاصة للنخبة وللمشترين حول العالم.

إننا فخورون للغاية بالفوز بجوائز كبرى في حفل توزيع جوائز "ذا بانكرز للصيرفة الإسلامية 2025" تقديراً لأدائنا القوي ومساهمتنا المستمرة في دفع عجلة التمويل الإسلامي في المنطقة وخارجها. لقد فزنا بجائزة " أفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد للعام في الشرق الأوسط " تقديراً لأدائنا المتميز في الخدمات المصرفية للأفراد، كما فزنا بجائزة " المرابحة الأكثر ابتكاراً " تقديراً لتسهيلات مرابحة السلع المشتركة لمؤسسة التمويل الإفريقية.

" تقديراً لأدائنا المتميز في الخدمات المصرفية للأفراد، كما فزنا بجائزة " " تقديراً لتسهيلات مرابحة السلع المشتركة لمؤسسة التمويل الإفريقية. ويبقى تركيزنا في "الإمارات الإسلامي" على توفير حلول مصرفية إسلامية عالمية المستوى لمتعاملينا معززة بتجربة متميزة للمتعاملين. ونحن واثقون من أننا سنتمكن من خلال استثماراتنا المستمرة في مجال الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي، من تحقيق كفاءات جديدة والإرتقاء بمستوى خدماتنا المقدمة لمتعاملينا."

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي:

"بناءً على ما حققناه من أداء قوي في النصف الأول من عام 2025، واصلنا زخم النمو في الإمارات الإسلامي، وحققنا نمواً كبيراً في الربع الثالث حيث بلغ إجمالي الدخل 4.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول.

وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، تمكنا من تقديم منتجات مطورة للمتعاملين عبر قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما ارتفع إجمالي الأصول بشكل ملحوظ بنسبة 24% ليصل إلى 138 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بينما ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 20% لتصل إلى 84.8 مليار درهم.

وإننا فخورون للغاية بالإعلان عن التعاون الاستراتيجي مع "أمازون" و"ماستركارد"، لتلبية الاحتياجات المصرفية لمتعاملينا الكرام وإطلاق بطاقة أمازون ماستركارد الائتمانية من الإمارات الإسلامي، وهي أول بطاقة ائتمانية من أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيتم إطلاق البطاقة الائتمانية الجديدة حصرياً في دولة الإمارات العربية المتحدة قريباً، وهي تزخر بمجموعة من المزايا والعروض التي تناسب فئات واسعة وتلبي جميع عناصر أسلوب الحياة، مما يسهل على حاملي البطاقة الاستمتاع بالتجارب التي يحبونها كل يوم أكثر من أي وقت مضى، مع توفير إضافي.

احتفلنا بيوم المرأة الإماراتية عبر مبادرة خاصة "لآلئ الوطن"، في إطار جهودنا لتمكين النساء الرائدات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذه المبادرات، ندعم المرأة الإماراتية بصورة فعالة لتزدهر كرائدة أعمال وأيضاً داخل مؤسستنا. كما أننا نؤمن بالمساهمات الاقتصادية والحيوية للمرأة الإماراتية ونفخر بإرساء ثقافة مجتمعية شاملة تعزز من مكانة المرأة وتمكينها.

ويسعدنا الفوز بجائزتين في حفل توزيع "جوائز سعادة الموظفين لعام 2025 - الجائزة الذهبية تقديراً لـ "أفضل تغيير مؤسسي يقوده الموظفون" والجائزة الفضية عن "أفضل برنامج " لتمكين المرأة في المناصب القيادية".

إننا في الإمارات الإسلامي ندرك أن موظفينا هم الركيزة الأساسية في نجاحنا، وقد كرسنا جهودنا لبناء ثقافة مؤسسية تعنى بتطوير الكفاءات وتولي الأولوية للرفاه المؤسسي والاحتفاء بالتنوع."

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 39 فرعاً و230 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".

وفي إطار التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesislamic.ae .

