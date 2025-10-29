ومجلس الإدارة يقر توزيعات نقدية مرحلية (ثانية) 25 فلس عن الأرباح المحققة في 30 سبتمبر 2025

أسامة الفريح: النتائج المالية غير المسبوقة تبرز قدرة زين على تحقيق نمو مستدام يعزز ثقة المساهمين

بدر الخرافي: استراتيجية زين تدفع بقطاعات النمو الجديدة إلى تحقيق إيرادات 562 مليون دولار بارتفاع 98%

التوزيعات النقدية تُدفع في 19 نوفمبر المقبل للمساهمين

المجموعة ترفع أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 9% لتصل 1.8 مليار دولار

قاعدة العملاء تقفز 9%.. وإيرادات البيانات تنمو 11% وتحقق 2 مليار دولار

زين الكويت تحافظ على صدارتها في السوق.. وتواصل التوسع في شبكة الجيل الخامس المتقدم

عمليات زين العراق تحقق نموا قويا.. وزين السعودية تواصل رياداتها الرقمية في المملكة

عمليات زين السودان شهدت تعافياً قوياً.. وزين الأردن تتوسع في الجيل الخامس والألياف الضوئية

ZOI تحقق نمواً قويا في إيراداتها بـ 172% وتتجه بقوة أن تصبح القطب الإقليمي في قطاع الجملة

تحقق نمواً قويا في إيراداتها بـ 172% وتتجه بقوة أن تصبح القطب الإقليمي في قطاع الجملة ZainTECH تنمو بإيرادتها 74% وتواصل أدائها القوي في حلول الاتصالات والسحابة والأمن السيبراني

تنمو بإيرادتها 74% وتواصل أدائها القوي في حلول الاتصالات والسحابة والأمن السيبراني قطاع التكنولوجيا المالية يسجل نمواً في الإيرادات 57% مع ارتفاع حجم المعاملات بنسبة 106%

الكويت – سجلت مجموعة زين (المُدرجة في بورصة الكويت تحت الرمز :ZAIN) أداءً استثنائيا عن فترة التسعة أشهر من السنة المالية الجارية 2025، إذ قفزت الأرباح الصافية بنسبة 31% لتصل 178 مليون دينار (581 مليون دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024، بربحية للسهم الواحد بلغت 41 فلسا.

وأعلنت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن نتائجها المالية تجاوزت التقديرات عن هذه الفترة، إذ نمت الإيرادات المجمعة عن فترة التسعة أشهر بنسبة 15% لتصل إلى 1.7 مليار دينار (5.4 مليارات دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024.

وكشفت المجموعة أن أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات(EBITDA) سجلت ارتفاعا بنسبة 9% لتصل 552 مليون دينار (1.8 مليار دولار)، وبلغ هامش الـ EBITDA 33%.

وعزت المجموعة هذه النتائج الاستثنائية - التي دفعت الإيرادات والأرباح الصافية عن هذه الفترة إلى مستويات هي الأعلى في الـ 16 عاما الأخيرة - إلى نمو قاعدة العملاء بنسبة 9% (51.3 مليون عميل)، واستعادة الشبكة في السودان، والتوسع في شبكة زين العراق، والتوسع في نشر خدمات الجيل الخامس في الكويت والسعودية والأردن، وارتفاع وتيرة النمو في إيرادات البيانات التي قفزت بنسبة 11% (بلغت 2 مليار دولار- تمثل 37% من الإيرادات المجمعة).

وبينت المجموعة أن هذه النتائج القياسية جاءت مدفوعة أيضا وبشكل رئيسي بمحركات النمو الجديدة، حيث جاءت شركات ZOI وZainTECH وخدمات التكنولوجيا المالية (Fintech) ، لتسجل أداءً استثنائيا عن هذه الفترة، حيث بلغت إيرادات هذه القطاعات مجتمعة 562 مليون دولار، لتحقق نمواً سنوياً قويا بنسبة 98%، وهي تُشكل بذلك 10% من إجمالي الإيرادات المجمعة.

وأوضحت زين أن هذه الشركات التي تنشط في مجالات النمو الواعدة في أسواق الشرق الأوسط، باتت تشكل ركيزة أساسية في أداء العمليات، وتوسيع قاعدة الإيرادات، حيث تقود حاليا خطط التحول التشغيلي، وتوجيه الاستثمارات في مشاريع التحول الرقمي، وخدمات السحابة والأمن السيبراني والخدمات المدارة، وخدمات التكنولوجيا المالية.

الجدير بالذكر أن مجموعة زين حققت نسب نمو قوية في المؤشرات المالية عن فترة الربع الثالث، إذ ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 16% لتصل إلى 582 مليون دينار (1.9 مليار دولار)، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات للربع بنسبة 9% لتصل إلى نحو 196 مليون دينار (641 مليون دولار)، لتسجل هامش EBITDA بنسبة 34%، وارتفعت الأرباح الصافية الفصلية بنسبة 5% لتصل إلى نحو 57 مليون دينار (187 مليون دولار)، بربحية للسهم تعادل 13 فلسا (0.04 دولار).

وذكرت المجموعة أنها وفي إطار التزامها بأعلى معايير الشفافية والامتثال المالي، بواصل مجلس الإدارة مراجعة الأطر التنظيمية المحاسبية العالمية، للنظر بإمكانية تطبيق المعيار المحاسبي الدولي IAS 29 قبل نهاية العام الجاري.

وبينت أن الدلائل الأولية تشير إلى أن تأثير تطبيق هذا المعيار لن يترتب عليه أثر جوهري على إجمالي حقوق المساهمين، وأن يكون أثره إيجابيا على النتائج المالية للعام الحالي، وسيتم التحقق من ذلك بعد استكمال المتطلبات اللازمة وتطبيق المعيار المحاسبي، مع الإبقاء على خيار عرض موضوع تطبيق المعيار على الجمعية العامة للبت فيه.

وأفادت المجموعة أنه في ضوء الأداء الاستثنائي لعمليات المجموعة عن فترة التسعة أشهر، والتي حققت خلالها ربحية للسهم بلغت 41 فلسا، أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية (للمرة الثانية) بقيمة 25 فلساً للسهم الواحد وذلك عن الأرباح المحققة في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 (تُدفع في 19 نوفمبر المقبل للمساهمين المسجلين)، علاوة على التوزيعات المرحلية البالغة 10 فلوس عن النصف الأول 2025، وبذلك تكون المجموعة قد أوفت بالتزاماتها المتعلقة بسياسة توزيع الأرباح.

وأكدت المجموعة أن هذه الخطوة المتقدمة تعكس المتانة المالية للشركة وسيولتها العالية، وتبرز مكانتها القيادية في السوق، ومدى فعالية التنفيذ الناجح لاستراتيجية أعمالها.

وأشارت إلى أن هذا الأداء الاستثنائي لم يكن ليتحقق لولا الثقة والدعم من المساهمين، فالتنفيذ المنضبط لاستراتيجية العمل، ومواصلة النمو في القطاعات الأساسية، ومجالات النمو الجديدة وضع عملياتها على مسار ريادي يعزز تنافسيتها ويساهم في خلق مرحلة جديدة من التفوق المالي والتشغيلي.

وأعربت المجموعة عن تقديرها لثقة المساهمين المستمرة، التي دفعتها بقوة نحو تطوير نماذج أعمال مرنة تواكب التطورات، وتستجيب لتغيرات السوق بكفاءة وفاعلية وتسهم في بناء قيمة مستدامة تُترجم إلى نجاحات متتالية، وفي هذا الصدد يؤكد مجلس الإدارة على استمرار ثقته في قدرة المجموعة على استدامة هذا الأداء استنادا على أفضل ممارسات الحوكمة والإدارة المالية المنضبطة.

وقال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين أسامة الفريح "تعكس النتائج المالية الممتازة وغير المسبوقة قوة نموذج أعمال المجموعة والقدرة على تحقيق نمو مستدام يعزز ثقة المساهمين، حيث سجلت أداءً متميزاً عبر مختلف عملياتها التشغيلية، مدفوعة بكفاءة الإدارة، ووضوح الرؤية الاستثمارية في البنية الرقمية المتقدمة".

وأوضح الفريح قائلا "رغم التحديات الاقتصادية والتنافسية في المنطقة، تمكنت زين من ترسيخ ريادتها في أسواقها الرئيسية من خلال التوسع في خدمات الجيل الخامس، وتطوير مبادرات التحول الرقمي بما يخدم الأفراد والمؤسسات والحكومات على حد سواء."

وأضاف الفريح بقوله "يواصل مجلس الإدارة دعم الإدارة التنفيذية في تنفيذ مبادرات الحوكمة والاستدامة، مع التركيز على خلق فرص جديدة في قطاعات التكنولوجيا وخدمات الأعمال المبتكرة، تأكيداً لدور زين المتنامي كمحرك رئيسي للاقتصاد الرقمي في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا."

ومن ناحيته قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي "دفعت النتائج المالية الاستثنائية بإيرادات وأرباح المجموعة إلى مستويات هي الأعلى في الـ 16 عاما الأخيرة، هذا الأدء المميز جاء نتيجة مباشرة لنهج استراتيجي منضبط ورؤية واضحة في تنويع مصادر النمو وتعزيز الكفاءة التشغيلية".

وأوضح الخرافي بقوله "شهدت عمليات المجموعة في أسواقها الرئيسية نمواً ملحوظاً، حيث برزت عمليات زين العراق كمحرك رئيسي لهذا الأداء عن هذه الفترة، حيث أضافت الشركة مليون عميل جديد إلى قاعدتها بعد التوسعات التي أجرتها على الشبكة، فيما شهدت عمليات زين السودان تعافياً قوياً رغم التحديات الأمنية والاجتماعية المستمرة، حيث استعادت شبكة الشركة نحو 7 ملايين عميل".

وتابع قائلا " أحرزت مشاريع التطوير والتوسعة التي تجريها المجموعة على شبكاتها في أسواق الشرق الأوسط تقدما ملحوظا، حيث بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 699 مليون دولار عن هذه الفترة، ففي السعودية أدى نشر خدمات الجيل الخامس المتقدم (5G Advanced) في 21 مدينة إضافية إلى تعزيز ريادة زين الرقمية في المملكة، بينما في الكويت، ساهم الانتشار الواسع لهذه الخدمات في الحفاظ على موقع الصدارة للشركة في السوق، وفي الأردن، فقد دفع التوسع المستمر في شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية (FTTH) نمو الإيرادات بشكل ملموس".

وكشف الخرافي قائلا "دخلت المجموعة مرحلة جديدة من النمو النوعي، حيث تجاوزت الإيرادات المجمعة 5.4 مليار دولار، وهو مستوى يعكس ليس فقط حجم أعمالها، بل جودة هذا النمو وتنوع مصادره، حيث لم تعد الإيرادات تعتمد على العمليات التقليدية وحدها، إذ أسهمت محركات النمو الجديدة للمجموعة - تشمل التكنولوجيا المالية، والخدمات السحابية، وقطاعات الجملة الرقمية - بـ 562 مليون دولار خلال هذه الفترة، ما يعادل 10% من الإيرادات، وبنسبة نمو سنوي قوية بلغت 98%".

وأكد الخرافي أن هذا التحول الهيكلي في تنويع مصادر الإيرادات نتيجة مباشرة لاستراتيجية أعمالنا التي ترتكز على النمو التعاوني، والتحول الرقمي، وتوسيع محفظة الخدمات، حيث نجحت زين في بناء منظومة أعمال مرنة، قادرة على التكيف مع متغيرات السوق، وتقديم قيمة مضافة عبر قطاعات متعددة، من خلال الاستثمار الذكي في الابتكار، وتعزيز التكامل".

وأوضح الخرافي أن شركة ZOI حققت نمواً قويا في إيراداتها بنسبة 172%، لتصبح القطاع الأسرع نمواً في محفظة المجموعة بفضل استثماراتها في الكابلات البحرية ومساهمتها الحيوية في دعم التحول الرقمي ونشر خدمات السحابة وإنترنت الأشياء، مضيفاً أنها تتجه بخطوات واثقة نحو أن تصبح القطب الإقليمي الرائد في الجملة والاتصالات عبر المنطقة.

وأفاد الخرافي قائلا "واصلت شركة ZainTECH أداءها القوي في مجالات حلول تكنولوجيا الاتصالات والسحابة والأمن السيبراني، محققة نمواً قويا بنسبة 74% على مستوى الإيرادات، وذلك بفضل الطلب المتزايد على خدمات السحابة، والأمن السيبراني، والخدمات المدارة، كما ساهمت مبادرات الشركة خلال هذه الفترة في نمو قطاع المشاريع والأعمال على مستوى عمليات المجموعة بنسبة 9%".

وذكر الخرافي أن قطاع التكنولوجيا المالية سجل نمواً في الإيرادات بنسبة 57% عن هذه الفترة، مدفوعاً بارتفاع حجم المعاملات بنسبة 106%، والتطورات الإيجابية الأخيرة التي منها نجاح تطبيق (بيدي) في السودان، وزخم أعمال منصة Tamam التي ارتفعت إيراداتها بنسبة 23%، في حين تواصل أعمال ZainCash في الأردن والعراق النمو في خدمات المدفوعات الإلكترونية.

وبين الخرافي أن مجموعة زين ارتقت سلم تصنيف مؤشر ( MSCI ESG ) للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتأكيدها عند المستوى "A" في إنجاز يبرز التزامها الثابت بتعزيز أطر الحوكمة، والامتثال لأعلى معايير الشفافية، وتفانيها في تبني أفضل الممارسات الدولية للإفصاح، والاستجابة الاستباقية للمتطلبات التنظيمية، وتعزيز مرونتها في مواجهة المخاطر.

وأضاف بقوله"هذه الترقية تبرز التزام زين بالنزاهة الأخلاقية والسلوك المؤسسي المسؤول بتطبيق أعلى معايير الأخلاقيات في كافة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث وجهت جهودها مؤخرا وبشكل متزايد نحو بناء منظومة مستدامة ومرنة".

الجدير بالذكر أن مجموعة زين تصدرت قطاع الاتصالات بأسواق الشرق الأوسط في التصنيف السنوي لمجلة فوربس لـ "أفضل جهات التوظيف عالميا"، وجاءت الأولى في السوق الكويتية، وضمن أفضل ثلاث شركات "أرباب عمل" في أسواق المنطقة، وذلك لدورها الرائد في تعزيز ثقافة الاشتمال والتنوع والإنصاف، ودفع أجندة الأعمال المسؤولة بما يتماشى مع غايتها المؤسسية".

وساهمت زين في جهود مؤسسات الدولة بتسجيل اسم الكويت في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بإنجاز عملية جراحية روبوتية عابرة للقارات، في خطوة أبرزت دورها كمؤسسة وطنية رائدة تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة، تسهم في دفع مبادرات التحول الرقمي في القطاع الصحي.

وفازت المجموعة مؤخرا بجائزة "أفضل شركة في الحوكمة المؤسسية" في الكويت عن العام، وذلك في التصنيف الأخير لمجلة World Finance العالمية، حيث أبرزت هذه الجائزة التزامها العميق بتطبيق أعلى معايير الشفافية والممارسات المؤسسية الرشيدة.

زين الكويت

حافظت عمليات زين الكويت على ريادتها السوقية مع قاعدة عملاء بلغت 2.6 مليون عميل، إذ بلغت الإيرادات الفصلية 99 مليون دينار (323 مليون دولار)، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) 34.5 مليون دينار (113 مليون دولار)، بهامش EBITDA بلغ 35%، بلغت الأرباح الصافية 20 مليون دينار (64 مليون دولار)، بينما بلغت الأرباح الصافية عن الـ 9 أشهر 60 مليون دينار (196 مليون دولار).

وارتفعت إيرادات البيانات بنسبة 4%، تشكل الآن 36% من إجمالي إيرادات الشركة، وتواصل الشركة ترسيخ ريادتها في تبني خدمات (5G-Advanced)، حيث تمتلك أكبر قاعدة عملاء للجيل الخامس وأعلى حصة من إيرادات الجيل الخامس في الكويت، وعزز ذلك دورها كمزود رقمي رائد في الدولة.

زين السعودية

تواصل عمليات زين السعودية مسار نموها القوي، إذ ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 6%، لتصل إلى 733 مليون دولار، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات EBITDAبنسبة 0.3% لتصل إلى 229 مليون دولار، بهامش EBITDA بلغ 31%، وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 2% لتصل إلى 41 مليون دولار، بينما قفزت الأرباح الصافية عن الـ 9 أشهر 16% لتصل 99 مليون دولار.

وتواصل شركة زين السعودية التوسع في شبكة الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) وتسريع تبني الحلول الرقمية في المملكة، فخلال هذه الفترة نمت إيرادات البيانات بنسبة 4%، تشكل الآن 40% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت قاعدة العملاء 8.6 ملايين عميل.

زين العراق

قدمت عمليات زين العراق أداءً فصليا استثنائيا، إذ تواصل ريادتها السوقية بتحقيق أعلى حصة سوقية، لتستمر في تحقيق مسيرة النمو القوية خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 20%، لتصل 342 مليون دولار.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات EBITDA بنسبة 7% لتصل إلى 129 مليون دولار، بهامش EBITDA صحي بلغ 38%، وقفزت الأرباح الصافية بنسبة 19% لتصل إلى 47 مليون دولار، فيما قفزت الأرباح الصافية عن الـ 9 أشهر 21% لتصل 113 مليون دولار، بينما ارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 5% لتصل 20.4 مليون عميل.

زين السودان

قدمت عمليات زين السودان أداءً استثنائيًا، حيث واصلت الشركة تنفيذ خطط التعافي بوتيرة متصاعدة، إذ قفزت الإيرادات الفصلية بنسبة 147% لتصل إلى 143 مليون دولار، عن فترة التسعة أشهر، وقفزت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 262% لتصل 82 مليون دولار، لتحقق هامش EBITDA قوي بلغ 57%، وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 77% لتصل 59 مليون دولار، بينما قفزت الأرباح الصافية عن الـ 9 أشهر 92% لتصل 171 مليون دولار.

ونمت قاعدة العملاء بنسبة 39% لتصل إلى 12.2 مليون عميل، مدفوعة باستعادة خدمات الشبكة، بينما ارتفعت إيرادات البيانات بنسبة 114% لتشكل 30% من إجمالي الإيرادات.

زين الأردن

قدمت عمليات زين الأردن أداءً قويا خلال الربع الثالث، والذي جاء مدفوعا بالتوسع المستمر في خدمات الجيل الخامس (5G) وشبكة الألياف الضوئية (FTTH) في المملكة، إذ ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 8% لتصل إلى 152 مليون دولار، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات EBITDA بنسبة 3% لتصل إلى 58 مليون دولار، لتحافظ على تحقيق هامش EBITDA قوي بنسبة 38%، واستقرت الأرباح الصافية عند 20 مليون دولار، بينما ارتفعت الأرباح الصافية عن الـ 9 أشهر 7% لتصل 59 مليون دولار.

ونمت قاعدة العملاء بنسبة 1% لتصل إلى 4.3 ملايين عميل، وقفزت إيرادات البيانات بنسبة 14%، تشكل الآن 54% من إجمالي الإيرادات.

زين البحرين

ارتفعت إيرادات الشركة الفصلية بنسبة 3% عن فترة التسعة أشهر، لتصل إلى 52 مليون دولار، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات EBITDA16 مليون دولار، بهامش EBITDA بلغ 31%، وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 1% لتصل إلى 4.4 ملايين دولار، بينما نمت إيرادات البيانات بنسبة 5%، تشكل الآن 46% من إجمالي الإيرادات.

