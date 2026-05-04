اعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2026، النتائج المالية للبنك عن الربع المالي المنتهي في 31 مارس 2026.

المنــاخ الاقتصادي:

شهد الربع الأول من عام 2026 تصاعداً في حالة الضبابية التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي، وذلك في ظل الصراع المحتدم داخل منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تفاقم حالة الركود بمشهد الآفاق العالمية التي كانت قد تأثرت بالفعل نتيجة اضطراب السياسات التجارية منذ الربع الثاني من عام 2025. ومن المتوقع نتيجة لذلك أن يؤدي اضطراب سلاسل الإمداد وما تبعه من تأثير على أسعار السلع الأساسية، إلى الضغط على معدلات النمو وتوقعات التضخم على الصعيد العالمي خلال الفترة المتبقية من العام. وسيفرض هذا المشهد على البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة حالة من الحذر الشديد، سعياً للحفاظ على التوازن بين وتيرة النمو ومعدلات التضخم.

وعلى الصعيد المحلي، تُشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ليتراوح بين 4.8% و5.0% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 5.3% في الربع الأخير من عام 2025. ورغم أن معدلات النمو في الربع الأخير من 2025 كانت مدفوعة بشكل أساسي بالأداء الإيجابي لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والاتصالات، والتي تمثل القطاعات المتوقع استمرار دعمها للنشاط الاقتصادي، إلا أن التداعيات السلبية للصراع الدائر في المنطقة قد تدفع بتوقعات النمو هبوطًا إلى 4.9%. ومن المرتقب أن يظل معدل النمو دون المستويات المستهدفة لفترة أطول، خلافاً لتقديرات البنك المركزي المصري السابقة، في حين تسود توقعات بأن تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب محدودة على المدى القصير.

كريدي أجريكول مصر حقق نموًا قويًا في جميع قطاعات الأعمال خلال الربع الأول من عام 2026

شهدت جميع قطاعات الأعمال في كريدي أجريكول مصر نموًا جيدًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 68.4 مليار جنيه مصري، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 119.6 مليار جنيه مصري.

وواصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تحقيق أداء جيد خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعًا بنمو محفظة الإقراض بمقدار بمقدار 7.5 مليار جنيه (17% على أساس سنوي) مع الحفاظ على جودة مرتفعة للأصول، إلى جانب نمو محفظة ودائع الشركات بمقدار 16.5 مليار جنيه (28% على أساس سنوي) رغم تنافسية الأسعار.

وساهم في تحقيق هذا النمو التفاعل المباشر والقوي مع العملاء، وفاعلية إدارة محفظة الودائع، وتدفقات رؤوس الأموال مرتفعة القيمة، مع استمرار البنك في تلبية احتياجات العملاء المتغيرة عبر التركيز على تقديم حلول مالية ورقمية مصممة خصيصًا، وتعزيز عروض المنتجات بما يدعم تنويع مصادر الدخل ويؤكد دور البنك كشريك استراتيجي يدعم أهداف النمو المستدام لعملائه.​

كما حقق قطاع التجزئة المصرفية نموًا قويًا في المحفظة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت القروض بنسبة 14% على أساس سنوي، والودائع بنسبة 23% على أساس سنوي، بفضل الحملات التسويقية الناجحة وإطلاق منتجات جديدة وزيادة معدل الاستحواذ على العملاء، وذلك على الرغم من الضغوط التنافسية في سوق (الودائع لأجل وشهادات الادخار).​

وواصلت القروض النقدية أداءً جيدًا بدعم من الحملات والجهود الاستراتيجية لنشاط البيع التبادلي، مع مزيد من التركيز على مبادرات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشهدت قاعدة العملاء النشطين نموًا بنسبة 4% على أساس سنوي نتيجة المبادرات الرئيسية التي ركزت على النسخة المطورة من تطبيق (BANKI) فضلاً عن المزيد من ميزات الخدمة الذاتية، ومبادرات الاستحواذ (خاصة عملاء صرف الرواتب) وإعادة تنشيط الحسابات وشهادات الإدخار ذات أسعار العائد التنافسية والبيع التبادلي، علاوة على إطلاق منتجات وخدمات جديدة مخصصة لفئات محددة من العملاء، مثل: الشباب، والخدمات المصرفية الخاصة، والمرأة، والمسافرين (خدمات الكونسيرج)، وغيرها........، وذلك بهدف جذب وتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء.

فاعلية النشاط التجاري وقوة هيكل الميزانية العمومية

حافظت الأنشطة التجارية على أدائها القوي لتحقق مستويات تفوق التوقعات، مدعومة بقدرة البنك على خدمة عملائه من الأفراد والشركات عبر حلول مالية ورقمية مناسبة، بما انعكس على نمو قاعدة العملاء النشطين.​ وتجسد ذلك في عدة مؤشرات رئيسية للأداء، منها ارتفاع إجمالي محفظة القروض (متضمنة القروض الممنوحة للبنوك) بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى68.4 مليار جنيه مصري، إلى جانب نمو ودائع العملاء بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 119.6 مليار جنيه مصري.

*استندت نتائج قطاعي الشركات والتجزئة على القوائم المالية المعلنة لكريدي أجريكول مصر.

أداء الربحيـــة

شهد صافي دخل الأعمال نمواً خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة مقدارها 6% على أساس سنوي ليصل إلى 3,616 مليون جنيه مصري، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 2%، والإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 83% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع عائدات الصرف الأجنبي عقب ارتفاع أحجام التداول الناجم عن تذبذب السوق (بسبب الصراع الإقليمي) كذلك ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة مقدارها 2% على أساس سنوي مدفوعة بزيادة حجم الأعمال على الرغم من مناخ التسعير التنافسي للالتزامات.

وارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 15% على أساس سنوي مدفوعة بالتضخم وتأثير معدلات التضخم على الرواتب (متضمنًا زيادة الحد الأدنى للأجور) ، لترتفع نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 26.8 % مقابل 24.8% في الربع الأول من عام 2025 (عوده الى معدلات الأداء الطبيعية)، فضلاً عن زيادة إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 4% ليصل إلى 2,645 مليون جنيه مصري.​

سجلت تكلفة المخاطر ارتفاعًا ولكنها مازالت ضمن المستويات الطبيعية لتصل إلى -230 مليون جنيه مصري في الربع الأول من عام 2026، مقابل -85 مليون جنيه مصري في الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع تكلفة المخاطر الجيدة نتيجة زيادة حجم الأعمال بقطاع التجزئة. كما شهد صافي الربح قبل خصم الضرائب ارتفاعًا بنسبة مقدارها 2% مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع كل من صافي دخل الأعمال وإجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 8% و6% على التوالي، بدافع من زيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 4% (على الرغم من التسعير التنافسي)، إلى جانب ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة +72% (عائدات الصرف الأجنبي)، مع زيادة منضبطة في المصروفات التشغيلية بنسبة +13% على أساس ربع سنوي. وبشكل عام، انخفض صافي الربح بنسبة 1%​.

* *استندت نتائج قائمة الدخل على التقارير الإدارية

جودة الأصول وقوة الملاءة المالية والسيولة

سجلت نسبة القروض غير المنتظمة 2.3 % بنهاية الربع الأول عام 2026، بما يعكس جودة محفظة الائتمان والالتزام بالممارسات الحكيمة لإدارة المخاطر، مدعومًا بقوة مراكز السيولة ورأس المال التي تفوق المتطلبات الرقابية وتضمن مرونة أعلى في مواجهة أي صدمات محتملة.​

*يتفق معدل كفاية رأس المال، ونسبة تغطية السيولة، وصافي نسبة التمويل المستقر، والرافعة المالية مع الإقرارات المقدمة إلى البنك المركزي المصري.

أهم النتائج المالية والمؤشرات الرئيسية لأنشطة الأعمال

* استند صافي هامش الفائدة على التقارير الإدارية وصافي ربح السهم بعد إجراء التعديلات ذات الصلة، أي (حصة أرباح الموظفين، وصندوق التنمية المصرفية، ............الخ)

التحول الرقمي:

وفي خطوة نحو تعزيز ريادته الرقمية، أطلق كريدي أجريكول مصر نسخة مُحدثة ومطورة من تطبيق الهاتف المحمول banki Mobileمع تركيز كبير على تجربة المستخدم وتحسين رحلة العميل، حيث يقدم التحديث الجديد للتطبيق منصة آمنة ومتكاملة تتميز بواجهة تصفح سلسة وخصائص متطورة، وذلك ضمن استراتيجية القنوات المتعددة Omni-channel التي تستهدف تقديم نموذج يجمع بين التفاعل البشري والحلول الرقمية، ويعطي الأولوية للراحة والابتكار وتجربة ذاتية سلسة للمستخدم، وذلك بفضل مرونة بنيته التحتية ونهج الابتكار المنفتح. وجدير بالذكر أن كريدي أجريكول مصر يواصل الاستثمار في الحلول الرقمية، معززًا مكانته الرائدة في السوق، وداعماً الأهداف القومية للشمول المالي والاستدامة.

وخلال الربع الأول من 2026، نجح كريدي أجريكول مصر في إطلاق 3 ميزات رئيسية عبر تطبيق الخدمات المصرفية للهاتف المحمول، والتي تساهم بشكل كبير في تحسين تجربة عملائنا. وتشمل هذه الميزات: الربط الفوري للودائع عبر الإنترنت، وسهولة التقديم على المنتجات البنكية رقمياً، وإجراء التحويلات اللحظية عبر التطبيق، مما يقدم رحلة مصرفية رقمية مبسطة وتتمحور حول المستخدم، وهو ما لاقى قبولاً إيجابياً من عملائنا انعكس في أرقام النمو القوية لأعمالنا عبر الإنترنت.

وعلاوة على ما تقدم، فقد واصل كريدي أجريكول مصر خطواته الراسخة نحو تحقيق خطته الطموحة لمنتج قبول الدفع الإلكتروني من خلال بوابة السداد الإلكتروني "banki Commerce "، مساهماً بذلك بشكل أكبر في دعم جهود البنك المركزي نحو الوصول إلى "مجتمع غير نقدي" والانتقال التدريجي نحو خدمات قبول المدفوعات. والجدير بالذكر أن خدمة "banki Commerce " قد نجحت بنهاية الربع الأول من عام 2026، في تنفيذ ما يزيد عن 105 ألف معاملة تجارة إلكترونية عبر البوابة الجديدة منذ إطلاقها. ويلتزم كريدي أجريكول مصر برؤيته الطموحة في مجال قبول المدفوعات، فضلاً عن مواصلة توفير رحلة انضمام فريدة للعملاء مما يساهم في تيسير أنشطة أعمال الشركات بهدف تحسين تدفقاتها النقدية.

وبالنسبة لعملاء قطاعي الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد أصبح 49% من العملاء نشطين رقميًا، علاوة على تنفيذ ما يقرب من 50% من التحويلات المحلية رقميًا من خلال تلك المنصة، كما ارتفعت المعاملات الرقمية بنسبة 5% في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وعلاوة على ذلك، ومع استمرار المزيد من الشركات في سداد مستحقاتها الحكومية عبر الإنترنت، فقد ارتفعت معاملات السداد الحكومية عبر الإنترنت بنسبة +9% في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

جائزة Top Employer

حصل كريدي أجريكول مصر على شهادة "افضل جهة عمل- Top Employer " لعامين متتاليين من Top Employers Institute ، وتشمل الشهادة ممارسات وسياسات الموارد البشرية المتعلقة باستراتيجية الأفراد واجتذاب المواهب والتعلم والتنوع والمساواة والشمول وبيئة العمل، بما يؤكد التزام البنك بتطوير الموظفين وثقافة تمكين ترتكز على المشاركة والثقة.​

أنشطة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات

تم نشر تقرير الاستدامة الخامس للبنك خلال الربع الأول 2026 وفق نهج التقارير المتكاملة وبما يتماشى مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI .

وتحت شعار حملة "واحد لنا وواحد للمجتمع"، يستخدم كريدي أجريكول مصر المبادرات القائمة على الرياضة لرفع الوعي وتعزيز دمج الشباب الأكثر احتياجاً في القطاع الخاص. وفي الربع الأول من عام 2026، شارك البنك في النسخة الثانية من دورة «جسور» لكرة القدم خلال شهر رمضان، بهدف تمكين الشباب فاقدي الرعاية الأسرية. وقد جمعت هذه المشاركة الشباب من الجنسين من فاقدي الرعاية الأسرية جنباً إلى جنب مع موظفي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مما ساهم في تعزيز دمج هؤلاء الشباب في قطاع الأعمال العام. كما تم دعم هذه الخطوة عبر جلسات جلسات للتثقيف المالي لتزويد المشاركين بمهارات عملية حول تقنيات الادخار وفهم أساسيات

العمل المصرفي، مما يعزز تنمية المهارات وفرص التوظيف.

نبذة عن بنك كريدي أجريكول مصر

يعد بنك كريدي أجريكول مصر (CAE) هو البنك الفرنسي الأوحد في مصر، وتم تأسيس البنك عام 2006، وهو مدرج في البورصة المصرية منذ عام 2015. ويمتلك كريدي أجريكول مصر شركة تابعة واحدة هي الشركة المصرية للتمويل العقاري (EHFC) بحصة مساهمة تبلغ 99.99٪.

يواصل بنك كريدي أجريكول مصر الاعتماد على نموذج يركز على العملاء، مع بنية رقمية قوية وخبرات متنوعة، إلى جانب إدارة مالية حذرة وسيولة جيدة ورأس مال كافٍ، مما يساعده على تحقيق نمو والذى يعزز خدمة عملائه ودعم الاقتصاد.

ويواصل بنك كريدي أجريكول مصر اعتماده على بنيته التحتية الرقمية، وتنوع خبراته، وقوة هيكل الميزانية العمومية، فضلاً عن الإدارة الحكيمة للمخاطر، وصلابة موقف السيولة، وكذلك كفاية الدعامة التحوطية لرأس المال، مما يضمن للبنك مواصلة النمو الاستراتيجي لربحيته من خلال خدمة العملاء والاقتصاد القومي على حد سواء.

يحتفل بنك كريدي أجريكول مصر بفخر بمرور 20 عامًا على تأسيسه في عام 2026، في محطة بارزة تجسد عقدين من النمو المستدام والالتزام بالسوق المصري. ومنذ انطلاقته، نجح البنك في ترسيخ مكانته كأحد الركائز الأساسية في القطاع المالي، من خلال تقديم حلول مبتكرة بشكل مستمر وتعزيز شراكات طويلة الأجل. ويؤكد هذا الإنجاز مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة، تكرّس جهودها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع الحفاظ على قيمها الجوهرية المتمثلة في التميز والتركيز على العملاء.

