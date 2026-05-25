ارتفعت الأموال الناتجة عن العمليات عن كامل السنة بنسبة 11.7% على أساس سنوي لتصل إلى 12.5 مليون دولار أمريكي واصلت القيمة الإجمالية للمحفظة العقارية ارتفاعها لتصل إلى 430 مليون دولار أمريكي، بزيادة بلغت نسبتها 8.6% على أساس سنوي

وصل صافي الدخل إلى 45.6 مليون دولار أمريكي للفترة، بزيادة بلغت نسبتها 35% على أساس سنوي

حافظت نسبة الإشغال في المحفظة على معدلها القياسي البالغ 95%

تم اقتراح توزيعات أرباح نهائية بقيمة 5.0 مليون دولار أمريكي، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية إلى 10.1 مليون دولار أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع ("ENBD REIT") وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن نتائجها لكامل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مع وصول صافي قيمة الأصول إلى 254.7 مليون دولار أمريكي أو 1.02 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 16.5% على أساس سنوي مقارنةً بـ 218.6 مليون دولار أمريكي. وجاءت هذه الزيادة بفضل مكاسب التقييم المسجلة عبر كامل المحفظة، واستمرار زخم نشاط التأجير، والظروف المواتية ضمن سوق العقارات التجارية في دبي.

ظلت محفظة الأصول المكتبية المحرك الرئيسي للأداء خلال العام، فقد ساهم تحسّن الإيجارات في السوق والطلب القوي من الشاغلين في الحفاظ على زخم النمو عبر الأصول التجارية الأساسية للصندوق. ولا يزال مركز دبي المالي العالمي يستقطب المستأجرين الإقليميين والدوليين، مما ساعد في الإبقاء على معدلات منخفضة للأصول الشاغرة ودعم تحقيق مكاسب في تقييمات الأصول. أما في مبنى "ذا إيدج" الواقع في مدينة دبي للإنترنت، فقد شهد العام إنجازين بارزين متعلقين بالتأجير، تمثلا في توسعة أحد المستأجرين الحاليين للمساحة المستأجرة بمقدار 15 ألف قدم مربعة إضافية، وتجديد عقد إيجار بمساحة 30 ألف قدم مربعة، لتصل نسبة إشغال المبنى إلى 99% بنهاية العام. وتمثل المكاتب الآن 72% من إجمالي قيمة المحفظة، وهو ما يتوافق مع التركيز الاستراتيجي للصندوق على المواقع الرئيسية المدرة للدخل.

واختتمت محفظة العقارات هذا العام بقيمة إجمالية بلغت 430 مليون دولار أمريكي، بزيادةٍ نسبتها 8.6% مقارنةً بـ 395 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مدعومةً بتحقيق مكاسب في الأصول المكتبية، إلى جانب تسجيل دخل مستقر من القطاعات السكنية والبديلة. واستقرت نسبة الإشغال الإجمالية عند مستويات قياسية بلغت 95%، دون تغيير عن العام الماضي، مما يعكس النهج المنضبط في التأجير والحفاظ على المستأجرين عبر أصول المحفظة.

وبلغت الأموال عن العمليات عن كامل السنة المالية 12.5 مليون دولار أمريكي، بزيادةٍ نسبتها 11.7% مقارنةً بـ 11.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مدعومةً بارتفاع دخل المحفظة وانخفاض تكاليف التمويل إلى 11.9 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 13.2 مليون دولار أمريكي في العام الماضي. وارتفع دخل الإيجار إلى 37.7 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 36.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. أما صافي الدخل عن العام، شاملاً مكاسب التقييم غير المحققة، فقد بلغ 45.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 35% مقارنةً بـ 33.7 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2025. واستقرت نسبة القرض إلى القيمة ("LTV") عند 42% بنهاية العام.

في هذا الصدد، قال جوناثان ماكجلوين، رئيس أعمال العقارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول:"حقّقت شركة اي ان بي دي ’ريت‘ في هذا العام أداءً قوياً فقد شهدنا نمواً ملحوظاً في صافي قيمة الأصول، وتحسناً في الأموال الناتجة عن العمليات، واستمرار نسبة الإشغال عند أعلى مستوياتها المسجلة، وهو ما يعكس جودة المحفظة والجهود المكثفة على مدار العام في مجال التأجير. وعلى وجه الخصوص، واصلت أصولنا في مركز دبي المالي العالي أداءها المتميز، مدعومةً باستمرار الطلب القوي واستقرار معدلات الاستحواذ، مما يضغط على الإيجارات باتجاه صاعد منذ بداية السنة المالية. والآن، ندخل السنة المالية الجديدة بمحفظة عالية الإشغال ومدارة بحرفية، وبميزانية عمومية قوية تمنحنا مساحة كافية لمواصلة تحقيق العوائد لمساهمينا".

ارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة طفيفة على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الصيانة والمرافق العامة المرتبطة باستمرار نسب الإشغال المرتفعة. وفي المقابل، ارتفعت مصروفات الصندوق بما يتماشى مع رسوم الإدارة المرتبطة بصافي قيمة الأصول.

وقد أعلن مجلس إدارة صندوق اي ان بي دي "ريت" عن اقتراح توزيعات أرباح نهائية بقيمة 5.0 مليون دولار أمريكي، أو 0.02 دولار أمريكي للسهم الواحد، عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026. وبهذا، يصل إجمالي توزيعات الأرباح عن كامل السنة إلى 10.1 مليون دولار أمريكي، أو 0.0404 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو ما يتوافق مع المستويات المسجلة في العام السابق.

ورهناً بموافقة المساهمين على توزيعات الأرباح خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المزمع عقده في 24يونيو 2026، سيتم تداول الأسهم بدون استحقاق الأرباح اعتباراً من 7 يوليو 2026، على أن يكون تاريخ التسجيل في 8 يوليو 2026، وأن يتم صرف الأرباح في 22 يوليو 2026.

نبذة عن شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع

تُعتبر شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع صندوق استثمار عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة ("مدير الصندوق" - خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية)، مدرج في ناسداك دبي تحت الرمز ENBDREIT. اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع هي شركة استثمارية مغلقة أسسها مدير الصندوق للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتمتع اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بمدة غير محدودة، وقد تم تأسيسها في مركز دبي المالي العالمي من قبل مدير الصندوق في 18 يوليو 2016 بموجب قانون الشركات باسم "صندوق الإمارات للعقارات – المحدود" تحت رقم التسجيل 2209. قام الصندوق بعد ذلك بتغيير اسمه إلى اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) المحدود ولاحقاً إلى "اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بما يتماشى مع قانون الشركات الجديد في مركز دبي المالي العالمي. يتم تصنيف اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بموجب قانون ولوائح سلطة دبي للخدمات المالية على أنها صندوق عام وصندوق محلي وصندوق إسلامي وصندوق عقارات وصندوق استئماني للاستثمار العقاري(REIT) . تم إنشاء اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بهدف استثماري رئيسي يتمثل في تحقيق عوائد على الدخل وزيادة رأس المال من الأصول العقارية. تخطط اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع لتحقيق أهدافها من خلال الاستراتيجيات التالية: (1) عمليات الاستحواذ الحكيمة مع التركيز على تحقيق التنويع. و(2) إدارة الأصول وتعزيزها بشكل فعال. للمزيد من المعلومات، قم زيارة: www.enbdreit.com.

محفظة العقارات

العقارات المكتبية:

برج الثريا 1 (مدينة دبي للإعلام)

برج مكاتب مؤلف من 29 طابق وطابق أرضي، يتميز بموقعه المميز في مدينة دبي للإعلام مع إطلالة على منطقتي برشا هايتس ونخلة الجميرا.

برج ضمان (مركز دبي المالي العالمي)

تمتلك شركة الإمارات دبي الوطني ريت طابقين ونصف من هذا المبنى بالكامل، (وهي الطوابق 10 و14 ونصف الطابق 15) في القسم المخصص للمكاتب من البرج الذي يقع في مركز دبي المالي العالمي.

المبنى رقم 49 (مدينة دبي الطبية)

مجمع مكاتب مؤلف من خمسة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.

المبنى رقم 25 (مدينة دبي الطبية)

مجمع مكاتب مؤلف من ستة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.

مبنى ذا إيدج (مدينة دبي للإنترنت)

مبنى مكاتب مؤلف من ستة طوابق وطابق أرضي، يتميز بموقع بارز في المنطقة الحرة لمدينة دبي للإنترنت.

العقارات السكنية:

أريبيان أوريكس هاوس (برشا هايتس)

برج سكني مكون من 128 وحدة في منطقة برشا هايتس في دبي، ويتكون بشكل أساسي من شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو أربع غرف.

بن غاطي تيراسز (واحة دبي للسيليكون)

برج سكني يضم 201 وحدة سكنية و5 وحدات للبيع بالتجزئة في منطقة واحة دبي للسيليكون، وتم بناؤه بواسطة شركة مطورة تتمتع بسجل حافل.

العقارات البديلة:

سكن يونينيست الطلابي (دبي لاند)

مبنى سكن للطلاب مجهز لاستيعاب 424 طالباً ويتميز بموقعٍ مناسب بالقرب من مدينة دبي الأكاديمية، ويقدم خدمات السكن للطلاب الملتحقين بجامعة المدينة. تم تأجيره بنسبة 100% لشركةGSA ، وهي شركة عالمية لمساكن الطلاب.

مدرسة ساوث فيو (رمرام)

مدرسة ابتدائية وثانوية على مساحة 132,000 قدم مربعة تعتمد المنهج البريطاني ويديرها فريق Interstar Education.

المرحلة الأولى من مركز سوق إكسترا (واحة دبي للسيليكون)

مركز مجتمعي في واحة دبي للسيليكون يمتد على مساحة أكثر من 36,000 قدم مربعة قابلة للتأجير، ويتألف من 25 متجراً للبيع بالتجزئة مؤجرة بالكامل لشركات كبرى.

أبرز الأرقام *

* جميع الأرقام لغاية 31 مارس 2026