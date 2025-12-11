أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إمستيل، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL)، ("المجموعة")، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، عن تسجيل إنجاز نوعي على صعيد السلامة المهنية، بعد تجاوزها حاجز 30 مليون ساعة عمل دون إصابات هادرة للوقت منذ آخر حادث تم رصده في سبتمبر 2024.

وتم الاحتفال بهذا الإنجاز خلال فعالية مخصصة للسلامة عقدت في المقر الرئيسي لشركة إمستيل بحضور قيادات المجموعة وفرق العمليات، في خطوة هدفت إلى الإشادة بأداء الشركة في مجال السلامة ومساعيها المتواصلة لترسيخ ثقافة الصحة والسلامة والبيئة. ويؤكد هذا الإنجاز التزام إمستيل برفع كفاءة وموثوقية عملياتها، وتعزيز مكانة المجموعة كشريك موثوق في قطاعات الصناعة والإنشاءات على مستوى المنطقة.

ضمن فعاليات الحدث، كشفت إمستيل عن "مستشار الصحة والسلامة والبيئة بالذكاء الاصطناعي"، وهو مساعد رقمي مطور لتمكين الموظفين من التعامل بوضوح وكفاءة مع متطلبات الصحة والسلامة والبيئة. تتيح المنصة، المتوفرة في جميع المصانع والأقسام، إرشادات فورية ووصولًا متعدد اللغات إلى الإجراءات والمعايير التنظيمية. ويأتي إطلاق هذا النظام كأحد الركائز الرئيسية لبرنامج التحول الرقمي في إمستيل، بما يعزز وعي الموظفين ويدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى المعرفة، ويدفع الشركة نحو ترسيخ ثقافة أكثر تفاعلا وتكاملاً في مجال الصحة والسلامة والبيئة.

كما شهد الموظفون عرضاً مباشراً لبرنامج "مستشار الصحة والسلامة والبيئة بالذكاء الاصطناعي" خلال الفعالية، جرى خلاله استعراض الاستخدامات العملية للمنصة ودورها في دعم جهود إمستيل المتواصلة لترسيخ ثقافة سلامة استباقية ومتداخلة على امتداد جميع مواقع العمل.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: "إن تحقيق أكثر من 30 مليون ساعة عمل دون إصابات هادرة للوقت يُعد دليلاً واضحًا على التزام جميع أفراد فريق إمستيل ويقظتهم وروح المسؤولية المشتركة بينهم. فالسلامة هي الأساس الذي تقوم عليه كفاءتنا التشغيلية، وتبقى محور نجاحنا المستدام. ويعكس إطلاق "مستشار الصحة والسلامة والبيئة بالذكاء الاصطناعي" التزامنا المتواصل، إذ يوفر لفِرقنا أداة متطورة تُمكّنهم من الوصول السريع إلى المعلومات الحيوية للسلامة، وتدعم توحيد معاييرنا عبر جميع مواقع العمل. ومع استمرارنا في الاستثمار في كوادرنا وأنظمتنا وتقنياتنا، نواصل العمل على بناء مؤسسة أكثر أمانًا ومرونة، ونسعى لترسيخ معايير أعلى للسلامة الصناعية في المنطقة."

ويمثل هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة الإشادة والتقدير العالمية لتميز إمستيل في مجال السلامة، بما في ذلك حصولها مؤخرًا على جائزة ثقافة السلامة والقيادة لعام 2025 من "الرابطة العالمية للحديد والصلب"، تقديراً لبرامجها التدريبية المتقدمة، وأنظمتها المتطورة، وتحولها الرقمي في مجالات الصحة والسلامة والبيئة. وانطلاقًا من هذه الاشادة، تمضي إمستيل في تنفيذ خارطة طريقها للارتقاء بتميز السلامة من خلال تعزيز القدرات القيادية، وتسريع تبني البرامج الرقمية للصحة والسلامة والبيئة على مستوى جميع مواقع العمل.

-انتهى-

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.emsteel.com

#بياناتشركات

- انتهى -