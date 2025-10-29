دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" اليوم نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

(١) معدلة لاستثناء استردادات التأمين.

أبرز نتائج الأعمال والعمليات:

عدد الطائرات المستحوذ عليها: 263 (مملوكة: 249، مدارة: 14) (2)

(مملوكة: 249، مدارة: 14) (2) عدد الطائرات المباعة: 59 (مملوكة: 48، مدارة: 11)

(مملوكة: 48، مدارة: 11) اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة: 162 (مملوكة: 134، مدارة: 28)

(مملوكة: 134، مدارة: 28) الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب في الأسطول: 726

محفظة الطائرات المملوكة المتعاقد عليها: 99.0%

عدد ساعات العمل المحجوزة (قسم الهندسة): حوالي 1,311,000

عدد الفحوصات المنجزة (قسم الهندسة): 191

توقيع اتفاقية شراء وإعادة تأجير مع شركة يونايتد إيرلاينز لعشر طائرات جديدة من طراز بوينج 737-9

إضافة حظيرة صيانة ثقيلة بخمسة أرصفة، مما يزيد السعة إلى 22 خطاً متوازياً

جمع 2.75 مليار دولار أمريكي بفترة سداد 5.4 سنوات من 21 بنكاً إقليمياً وآسيوياً

(2) يشمل الاستحواذ على شركة Nordic Aviation Capital DAC ("NAC")

تعليقاً على النتائج، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "تعكس نتائجنا المالية للربع الثالث من عام 2025 أثر الاستحواذ على شركة NAC الذي اكتمل في مايو 2025، حيث تم بالفعل دمج الشركة بالكامل ضمن أنظمتنا التشغيلية. وقد شهدت إيرادات الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 ارتفاعاً بنسبة 26% لتصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي، ما أدى إلى مضاعفة الأرباح قبل الضرائب بنسبة 100% لتبلغ 653 مليون دولار أمريكي.

كما ارتفع هامش الربح قبل الضريبة والعائد على حقوق الملكية ليبلغا 26.7% و13.6% على التوالي، فيما استمرت مؤشرات كفاية رأس المال والتمويل والسيولة ضمن الحدود المستهدفة داخلياً بما يتماشى أيضاً مع توقعات أصحاب المصلحة.

وقد واصل قسم الهندسة في الشركة أداءه المتميز، حيث سجل نمواً في الإيرادات بنسبة 16.5% لتصل إلى 155.5 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفعت أرباحه بنسبة 56.3% لتبلغ 46.1 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وخلال هذا الربع، افتتحت شركة جورامكو حظيرتها الجديدة المتطورة، ما عزز طاقتها الاستيعابية بإضافة خمسة خطوط صيانة جديدة قادرة على خدمة الطائرات عريضة وضيقة البدن".

البث عبر الإنترنت والمؤتمر عبر الهاتف

في ما يتعلق بالإعلان عن نتائج دبي لصناعات الطيران للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، تستضيف إدارة الشركة مؤتمراً عبر الهاتف يوم الأربعاء، الموافق 29 أكتوبر 2025 عند الساعة 09:30 (EDT) 13:30 (GMT) 17:30 (GST) 21:30 (SGT).

البيانات التطلعية

قد تشكل بعض المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" يمكن تحديدها من خلال استخدام مصطلحات استشرافية، مثل "يجوز" و"سوف" و"ينبغي" و"يمكن" و "تواصل" و"توقع" أو "يتنبأ" أو "مشروع" أو "خطة" أو "تقدير" أو "ميزانية" أو "يفترض" أو "محتمل" أو "مستقبلي" أو "يعتزم" أو "يعتقد" أو سلبيات ذلك أو المصطلحات المماثلة الأخرى. وتعكس هذه البيانات التوقعات والافتراضات الحالية لدبي لصناعات الطيران وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة فيما يتعلق بالأحداث أو النتائج أو المخرجات المستقبلية وليست ضمانات للنتائج المستقبلية أو الوضع المالي. قد تختلف النتائج أو الأداء أو الإنجازات أو الظروف الفعلية مادياً عن تلك الموجودة في الافتراضات والبيانات التطلعية نتيجةً لعدد من العوامل، والعديد منها خارج عن سيطرة دبي لصناعات الطيران.

المعلومات المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS

قد يتضمن هذا البيان الصحفي بعض المعلومات المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، مثل الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي لم يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ونظراً لقيود الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لا ينبغي اعتبارها بديلاً عن المعلومات المالية التي يتم إعدادها أو تحديدها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، حسب الاقتضاء. وعند الاقتضاء، تعوض دبي لصناعات الطيران عن هذه القيود بالاعتماد بشكل أساسي على النتائج المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية واستخدام الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك فقط للأغراض التكميلية.

نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران وتزاول نشاطها عبر قسمين هما قسم تأجير الطائرات "دي ايه إي كابيتال" وقسم الهندسة "دي ايه إي للهندسة". وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها خدماتها لأكثر من 200 عميل من شركات الطيران في ما يزيد عن 85 دولة من مواقعها في دبي ودبلن وليمريك وعمّان وسنغافورة وميامي وسياتل.

قسم تأجير الطائرات في الشركة "دي ايه إي كابيتال" والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو 750 من الطائرات التي تتراوح بين المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ"، بقيمة 23 مليار دولار، بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة "دي ايه إي للهندسة" خدماته في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات لعملائه في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته المتطورة في العاصمة الأردنية عمّان والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة للعمل على 15 طرازاً من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من 30 جهة تنظيمية عالمية.

