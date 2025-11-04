فازت "كانون آرتيس" (Cannon Artes) بعقدٍ لتشييد محطةٍ ضخمة لتحلية مياه البحر، تتضمن أعمال الهندسة والتوريد، وذلك ضمن مشروع توسعة محطة "هجر" المستقلة لإنتاج الكهرباء بالغاز بنظام الدورة المركبة (CCGT IPP)، بقدرة 3 غيغاواط، والذي يقع في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

وتشكل محطة التحلية جزءاً من مشروعٍ متكامل لإنتاج الطاقة بنظام الدورة المركبة بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي، يجري تطويره من خلال تحالف مشترك بين "أكوا باور" (ACWA Power) و"الشركة السعودية للكهرباء" و"شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة"، فيما يتولى تنفيذ المشروع كلٌّ من "أوراسكوم للإنشاءات" و"تكنيكاس ريونيداس" (Técnicas Reunidas) كمقاولين رئيسيين للأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء (EPC).

ويعد المشروع إنجازاً تقنياً بارزاً في مجال معالجة وتحلية المياه الصناعية في ظل ظروف تشغيلية شديدة الصعوبة، وقد تمَّ إسناده مؤخراً ودخل الآن مرحلة التصميم التفصيلي.

ومن المقرّر أن تُعالج المنشأة الجديدة 34,000 متر مكعب يومياً من مياه البحر عالية الملوحة، لإنتاج مياه منزوعة المعادن لاستخدامها في توليد البخار، ومياه صالحة للشرب لتلبية احتياجات المحطة، ومياه خدمة لمختلف المرافق. وقد صُمّم النظام لضمان أداء مثالي وموثوقية طويلة الأمد، متجاوزاً بذلك المتطلبات التنظيمية المحلية، بما يعزز التزام "كانون آرتيس" بمبادئ الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد.

وتعتمد محطة التحلية على أحدث تقنيات الأغشية (membrane) التي طوّرتها شركة "كانون آرتيس"، بما في ذلك نظام الترشيح الفائق (UF) ونظام التناضح العكسي (RO)، وكلاهما يضم ما يقارب 22,000 متر مربع من مساحة الأغشية النشطة، يليهما نظام إزالة الأيونات كهربائياً (EDI) لإتمام عملية التنقية النهائية. وتتضمن المحطة أيضاً وحدة لإعادة التمعدن باستخدام فلاتر الكالسيت، لإعادة الكالسيوم والقلوية إلى المياه، وهو ما يسهم في تحسين استقرارها ويُقلل من قابليتها للتآكل.

وفي هذا السياق، قال ماورو مونتي، مدير منطقة في شركة "كانون آرتيس": "يُجسّد هذا المشروع قدرة «كانون آرتس» على التعامل مع التحديات المعقدة والواسعة النطاق في مجال معالجة المياه، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والمتطلبات البيئية. وتتيح لنا خبراتنا المتكاملة، بدءاً من تصميم العمليات وصولاً إلى تسليم المحطات بالكامل، تقديم حلولٍ مخصصة للبنى التحتية الصناعية الحيوية حول العالم."

ويُعزّز هذا المشروع مكانة "كانون آرتيس" كشركةٍ رائدة عالمياً في مجال أنظمة معالجة المياه الصناعية المتطورة، لا سيما في خدمة قطاعات توليد الطاقة، والنفط والغاز، والطاقة التحويلية، والصناعات البتروكيماوية، إذ يعتمد نهج الشركة على تكامل مراحل تصميم العمليات والتصميم التفصيلي، والتوريد، والتصنيع، والتجميع، والاختبار، والتسليم، بما يضمن التحكم الكامل في جودة الأداء في جميع مشاريعها.

تُعتبر شركة «كانون آرتيس»، التي تم تأسيسها في عام 1977، شركة رائدة عالمياً في تقديم حلول مخصصة لمعالجة المياه ومياه الصرف الصحي، بفضل المزيج المتناغم من الهندسة المتطورة والحرفية الإيطالية الأصيلة والخبرات العميقة. وباعتبارها جزءاً من "كانون جروب" (The Cannon Group)، وضعت الشركة الابتكار وتوسيع نطاق أعمالها في صدارة أولوياتها، مما ساعد عملاءها حول العالم على تقليل استهلاك المياه ومعالجة أكثر من 500 مليون متر مكعب من المياه سنوياً. وبفضل تقنياتها المبتكرة، تُلبي شركة «كانون آرتيس» احتياجات القطاعات الصناعية الأكثر تعقيدًا، بما في ذلك الطاقة، والبتروكيماويات، والأسمدة، والأدوية، والصناعات الغذائية وصناعة الورق.

وتتخصص الشركة في مجالات حيوية تشمل معالجة المياه المنتجة ومياه الحقن، وتنقية المكثفات، وإعادة استخدام مياه الصرف. وقد نالت شركة «كانون آرتيس» ثقة أكبر الشركات العالمية والإقليمية في قطاع الطاقة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.cannonartes.com - linkedin.com/company/cannon-artes

تأسست مجموعة كانون عام 1965، وتضم تحت مظلتها ما يزيد على 30 شركةً وتتواجد في أكثر من 40 دولة. وتعد "كانون" رائدةً في تقنيات ومصانع البولي يورثان ولدائن اليورثان، ومعالجة المواد المركبَّة لصناعاتٍ متنوعة. وتتولى المجموعة تصميم وتصنيع تجهيزات تحديد الجرعات والمزج والتخزين الكيميائي لإنتاج التركيبات الرغوية (foams) والألواح المتصلة ولأعمال تصنيع الألواح.

بفضل نهجها القائم على الابتكار، تواصل مجموعة كانون إرساء معايير جديدة للتميُّز في التصميم والتصنيع والخدمات وصيانة التجهيزات في مجالاتٍ حيوية أخرى، من ضمنها التشكيل بالحرارة، وسبك قوالب الألمنيوم والسبك شبه الصلب، والمراجل الصناعية ومراجل الطاقة والمراجل الكهربائية والبخارية، وسخانات المياه، ومراجل استرداد الحرارة، ومراجل الزيوت الحرارية، ومضخات الحرارة الصناعية للاستخدامات النموذجية والخاصة، إلى جانب منظومات نزع الهواء والتكثيف والمعالجة والاسترداد لوحدات المياه والمياه العادمة، ومحطات معالجة الفوائض السائلة، ومعالجة المياه الصحية ومياه الصرف، ومعالجة مياه الضخ، والحدات المخصصة لإزالة المواد المعدنية وللمياه المنتجة. وفي مجال الأتمتة، تقدم "كانون" حلول رَقمَنَة العمليات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ورصد الحالة ورصد الانبعاثات.

وتلتزم مجموعة "كانون" بخفض البصمة البيئية لجميع تقنياتها وعملياتها الصناعية التي تتيحها للأسواق، وذلك من خلال التركيز على كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الموارد والحد من الانبعاثات. وفي العام 2023، بلغت قيمة صافي مبيعات مجموعة كانون 290 مليون يورو.

وتشارك شركة «كانون آرتيس» في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2024، في الفترة من ٣ إلى ٦ نوفمبر، لتعرض منتجاتها في الجناح رقم 2112.

