دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية – جود ، والمساهمة بمبلغ 3 ملايين درهم بهدف تعزيز التعاون في تمكين وتنظيم المساهمات المجتمعية، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز التكامل بين مختلف القطاعات.

وقع مذكرة التفهم كلٌ من سعادة مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية – جود و فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة دو، تأكيداً على أهمية هذه الخطوة في دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وتطوير قنوات مبتكرة للمساهمة والتواصل، بما يسهم في تحقيق الأثر الاجتماعي بشكل مستدام و فعال.

تتضمن المذكرة مساهمة مالية سنوية بقيمة مليون درهم إماراتي، تهدف إلى استدامة المبادرات وتعظيم أثرها المجتمعي. كما تشمل تطوير قنوات المساهمة وتعزيز كفاءتها، وإعداد تقارير دورية لقياس الأثر وتعزيز الشفافية.

تدعم المذكرة عدداً من المبادرات، من بينها الاستفادة من القنوات الرقمية في الترويج للمبادرات المشتركة، وتخصيص مساحات إعلامية لدعم الحملات، وتسهيل التكامل مع الأنظمة التشغيلية ذات الصلة، وذلك وفق الأطر التنظيمية والفنية المعتمدة.

وأكد سعادة مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية – جود:

"تعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة نحو تعزيز منظومة العطاء في دبي من خلال قنوات مبتكرة وشفافة، ونسعى من خلالها إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى المبادرات المجتمعية الموثوقة، بما يحقق أثراً مستداماً ويعزز جودة الحياة في الإمارة. وسنواصل دعم هذه الجهود وتوسيع نطاقها لتحقيق أثر أكبر، كما نشجّع شركات القطاع الخاص على الانضمام كشركاء فاعلين، لما لها من دور محوري في خدمة المجتمع، وذلك في ظل قيادتنا الرشيدة التي ترسّخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية."

من جانبه، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو":

يعكس هذا التعاون التزامنا المستمر في تعزيز الترابط المجتمعي في الإمارات من خلال دعم المشاريع ذات الاثر عبر المساهمات المجتمعية، وأنه من خلال التعاون مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية – جود نعمل على تقديم دعماً مؤسسياً ملموساً للمجتمع، بما يُؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات الاعمال كقوة فاعلة في مجال الاعمال الخيرية. كما تتناغم هذه المبادرة تماماً مع رؤية (دو) في توظيف الابتكار وتعزيز التعاون مع كافة الجهات الفاعلة لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.""

تعكس المذكرة التزام الجانبين بدعم وتمكين المبادرات الاجتماعية وتعزيز أثرها المستدام في المجتمع من خلال شراكة استراتيجية متكاملة، بما يسهم في توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، وترسيخ نموذج مستدام للتعاون يعزز من كفاءة العمل الاجتماعي ويضاعف أثره الإيجابي في المجتمع.

نبذة عن منصة جود

منصة جود هي منصة رقمية موحدة أطلقتها مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية، بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف تمكين وتنظيم المساهمات المجتمعية في إمارة دبي، وتعزيز ثقافة العطاء من خلال قنوات موثوقة وشفافة.

تعمل المنصة على ربط أفراد المجتمع بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية المعتمدة، بما يضمن وصول المساهمات إلى مستحقيها بكفاءة وموثوقية، ويسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام. كما تدعم المنصة مختلف محاور العمل المجتمعي، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وأصحاب الهمم، والإسكان، وغيرها من المبادرات التي تعزز جودة الحياة في إمارة دبي.

وتأتي جود دعمًا لأجندة دبي الاجتماعية 33، وتجسيدًا لقيم التكافل والتلاحم المجتمعي التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال مبادرات مبتكرة تسهم في بناء مجتمع متماسك ومستدام، وترسيخ مكانة دبي كمدينة نموذجية للعيش والعمل.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

