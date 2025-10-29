مسقط، أعلن صحار الدولي عن نجاح حملته الترويجية للبطاقة الائتمانية الجديدة التي تمنح 3٪ استردادًا نقديًا، حيث شهدت الحملة إقبالًا واسعًا من الزبائن، تجلّى في زيادة ملحوظة في طلبات الحصول على البطاقة. وكجزء من الحملة، نظم البنك ركنًا تفاعليًا في مول عمان، جذب عددًا كبيرًا من الزوار، مما أتاح لهم تجربة مزايا البطاقة وخصائصها مباشرة. ويعكس هذا النجاح الإقبال المتزايد على الحلول المصرفية المبتكرة التي تجمع بين الراحة والمكافآت والتمكين المالي، مؤكدًا التزام البنك بتطوير وتعزيز التجارب المصرفية اليومية عبر الابتكار المدروس والتقنيات الحديثة بما يواكب احتياجات الزبائن وتطلعاتهم المتغيرة.

وفي تعليقه حول ذلك، قال عبد القادر الصومالي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المميزة في صحار الدولي: "نقيس نجاحنا بمدى فهمنا العميق لزبائننا واحتياجاتهم المالية، فضلاً عن أسلوب حياتهم وتطلعاتهم المتغيرة. فالتطور الحقيقي يكمن في ترجمة هذا الفهم إلى حلول عملية تضيف قيمة حقيقية إلى حياتهم اليومية. عليه فإننا في صحار الدولي، نؤمن بأن الابتكار الحقيقي هو الذي يحمل هدفًا، لذلك نعمل على ابتكار حلول مالية تجمع بين الملاءمة والتأثير المستدام. الأمر الي يسهم في تقديم منتجات تواكب أسلوب حياة زبائننا، وتلبي احتياجاتهم وتعبّر عن تطلعاتهم بثقة وابتكار".

ومن جانبه، قال ناصر بدير، المدير العام لـ فيزا في سلطنة عُمان: " تشكل شراكتنا مع صحار الدولي نموذجًا رائدًا للتعاون البنّاء الذي يسرّع وتيرة الابتكار ويحقق قيمة حقيقية وأثرًا ملموسًا لحاملي البطاقة. فقد عززت هذه المبادرة تجربة المكافآت لزبائن البنك وشجعت على توسيع نطاق استخدام المدفوعات الرقمية في السوق. كما تؤكد هذه الخطوة التزام فيزا بدعم شركائنا من المؤسسات المالية لتقديم منتجات تجمع بين الابتكار العالمي والملاءمة المحلية. إن شراكتنا المستمرة مع صحار الدولي تعكس رؤيتنا المشتركة لتطوير حلول رقمية آمنة وفعالة، تثري التجارة اليومية وتحقق قيمة طويلة الأجل للزبائن والاقتصاد ككل."

وتجسّد البطاقة الائتمانية الجديدة التي توّفر 3٪ استردادًا نقديًا التزام صحار الدولي بابتكار حلول مالية فعّالة، حيث صُممت البطاقة لتقديم مكافآت تتجاوز البرامج التقليدية، حيث تمنح الزبائن فرصة الاستفادة المثلى من إنفاقهم اليومي والحصول على قيمة ملموسة في المقابل. وتجمع البطاقة بين المرونة المالية ومزايا أسلوب الحياة العصري وسهولة الاستخدام على مستوى العالم، بفضل شبكة فيزا الواسعة والبنية التحتية الرقمية المتطورة، التي تضمن معاملات سريعة وسلسة وآمنة أينما كان حامل البطاقة.

تُقبل البطاقة في مختلف المتاجر حول العالم لتمنح حامليها حرية مطلقة في التسوق والسفر أينما كانوا. وإلى جانب ميزة الاسترداد النقدي بنسبة 3٪، يستمتع الزبائن بـ 6 زيارات مجانية سنويًا إلى صالات المطارات في 25 وجهة دولية، بالإضافة إلى خدمة المساعدة الطارئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وميزة الضمان الممتد التي توفر راحة بال إضافية عند الشراء. كما تتيح البطاقة خطط دفع مرنة تصل إلى 24 شهرًا وبدون أي فوائد، لتمنح الزبائن تحكمًا أكبر وإدارة أسهل لنفقاتهم المالية، معززة بذلك تجربتهم المصرفية بأسلوب يجمع بين الراحة والمرونة والأمان.

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يواصل صحار الدولي قيادة مسيرة التطور في قطاع الخدمات المالية، وتمكين الزبائن، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل المدفوعات الرقمية في سلطنة عُمان.

نبذة عن صحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

