تم تسعير الصكوك بشكل متميّز حيث حققت الشريحتان علاوة إصدار سالبة مما يعكس بدوره قوة المركز المالي لأرامكو السعودية

أكملت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، عملية إصدار صكوك دولية بقيمة3 مليارات دولار أمريكي بنجاح. ويشمل الإصدار شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي. وقد تم تحديد سعر الإصدار في 10 سبتمبر 2025، وطرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

ويتضمن الإصدار شريحتين كالتالي:

1.5 مليار دولار أمريكي، مستحقة في عام 2030، بمعدل ربح سنوي قدره 4.125%؛

1.5 مليار دولار أمريكي، مستحقة في عام 2035، بمعدل ربح سنوي قدره 4.625%.

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، الأستاذ زياد المرشد: "يعكس هذا الإصدار الناجح ثقة المستثمرين الدوليين في مستوى المرونة المالية العالية لأرامكو السعودية، بالإضافة إلى قوة مركزها المالي، في الوقت الذي نواصل فيه العمل على تعزيز هيكل الشركة الرأسمالي. كما أن تسعير هذه الصكوك بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة للشركة ومكانتها في أسواق رأس المال العالمية".

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

