تجاوزت أوامر البيع الحالية لشركة وان بروكر جروب، وهي شركة استشارات عقارية حصرية مقرها دبي، ٢٩ مليار درهم موزعة على ١٦ مشروعًا، بما في ذلك ١٢ مشروعًا عقاريًا و٤ مشاريع ضيافة، بقيمة تطويرية تبلغ ٢٠ مليار درهم، مما يضع الشركة في موقع الصدارة في سوق العقارات الإماراتي عالي النمو.

كما استحوذت الشركة على حصة كبيرة في سوق العقارات الفندقية حيث تقوم حاليًا بتسويق أربعة مشاريع ضيافة فاخرة تحمل علامات تجارية مرموقة، بقيمة تطويرية إجمالية تصل إلى ٩ مليارات درهم في الإمارات. تعمل وان بروكر جروب مع بعض العلامات التجارية العالمية المرموقة في الضيافة مثل جي دبليو ماريوت، ودبليو هوتيلز، ودبل تري باي هيلتون، ودي لاكشري كولكشن في دبي ورأس الخيمة.

يعكس نجاح وان بروكر جروب في التسويق والمبيعات والترويج لعقارات عملائها نمو ونجاح قطاع العقارات بشكل عام في الإمارات – وخاصة في رأس الخيمة ودبي – حيث سجل إجمالي حجم مبيعات الأراضي والعقارات نموًا بنسبة ١٨٫٧٪ ليصل إلى ٢١٥٬٧٤١ معاملة، وارتفعت قيمة المعاملات بنسبة ٣٠٫٩٪ لتصل إلى ٦٨٦٫٨ مليار درهم (١٨٧٫١٣ مليار دولار أمريكي) في عام ٢٠٢٥، وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

من بين هذه المبيعات، تم بيع ١٧٠٬٤٥٣ شقة بقيمة ٣٣٣ مليار درهم، مسجلة نموًا بنسبة ١٩٫٩٪، في حين بلغت مبيعات ٣٤٬٦٧١ فيلا ٢٠٦٫٩ مليار درهم، مسجلة نموًا بنسبة ١١٪. أما مبيعات ٦٬٠٨٦ عقارًا تجاريًا فقد بلغت ١٨٫٢ مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة ٤١٫٤٪، بينما حققت مبيعات ٤٬٤٦٦ قطعة أرض ١٢٨٫٥ مليار درهم خلال العام الماضي.

تعد وان بروكر جروب شركة استشارات عقارية مقرها دبي تساعد مطوري العقارات في تسويق وبيع ممتلكاتهم – حتى يتمكن المطور من التركيز على البناء وتسليم المشروع، في حين تتولى وان بروكر جروب بيع المشروع كوكيل حصري لها.

يقود أمَر بن فاروق، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة وان بروكر جروب، الشركة في مجال البيع والتسويق الحصري من خلال إتمام بيع ٤٠ مشروعًا سكنيًا لآلاف العملاء الراضين، ومساعدتهم على زيادة دخلهم وثروتهم وأرباحهم الرأسمالية على مدى ١٢ عامًا منذ تأسيس الشركة في ٢٠١٣.

يقول أمَر بن فاروق: "واحدة من أكبر المشاكل التي يواجهها مطورو العقارات هي بيع المشروع وجمع المدفوعات في الوقت المحدد، بحيث يمكن تنفيذ البناء وتسليم المشروع وفق الجدول الزمني. نحن نحِل هذه المشكلة بصفتنا الشريك الحصري للمبيعات والتسويق للمطور. نقدم حلولاً شاملة للمبيعات والتسويق، بما في ذلك تحديد المنتج، التسعير، خطط الدفع، وغيرها، حتى يتمكن المطورون وأصحاب العقارات من التركيز على البناء وتسليم المشروع."

ويضيف: "بصفتنا شريكًا، نتدخل في المشاريع في مرحلة مبكرة جدًا – مرحلة التصميم والمفهوم – ونساعد في وضع استراتيجية لتسويق وبيع المشروع وبدء جمع المدفوعات للمطور – حتى يتمكنوا من الاستمرار في البناء. هذا النموذج يعمل بشكل جيد لجميع الأطراف المعنية."

قاد أمَر بن فاروق صناعة العقارات في تطوير مفهوم الحصرية في المشاريع العقارية كخبير عقاري على مدى العقدين الماضيين، وهو ما أصبح اتجاهًا شائعًا في القطاع العقاري.

ويتابع: "بالنسبة للمطورين، يلغي ذلك أي توتر بشأن البيع – أو عدمه – حيث نتولى الأمر بالكامل. لذا لا يحتاج المطور لتوظيف فريق مبيعات وتسويق. نصبح شريكهم وواجهة لهم في السوق، ونظل الوكيل الحصري للبيع دون أي منافسة أخرى، مع حشد مواردنا في السوق لبيع العقارات."

ويضيف: "هذا النموذج يفيد جميع الأطراف المعنية – بما في ذلك المشترين والمستثمرين – الذين يعتمدون علينا في استشاراتهم الاستثمارية وشراء المنازل. نساعدهم على مضاعفة دخلهم وثروتهم من العقارات. لهذا نتعامل مع عدد محدود من المشاريع ونركز بالكامل على كل مشروع."

ويقول إن المطورين يعتمدون بشكل متزايد على الحصرية في المبيعات والتسويق، والتي قد تصبح أحيانًا معقدة للغاية. تعيين شريك حصري للمبيعات والتسويق يلغي تكلفة البيع والتسويق وبالتالي يقلل من تكلفة التطوير والتحديات المتعلقة بالتدفق النقدي والمشكلات التشغيلية.

ويضيف: "من خلال استراتيجيتنا للمبيعات والتسويق، نضمن سرعة البيع واستمرارية التدفق النقدي، مما يساعد المطور على دفع المستحقات للمقاولين والموردين وغيرها. نضمن التنفيذ السلس للمشاريع، حيث نُدر الإيرادات التي تمول هذه المشاريع."

ويرتبط نجاح قطاع العقارات الإماراتي بكفاءة الوسطاء وشركات الاستشارات العقارية – الذين يجذبون المشترين والمستثمرين إلى الإمارات ويساهمون في بيع المشاريع. فهم يُعدّون الفاعلين الرئيسيين في صناعة العقارات، ويستثمرون مليارات العملات الأجنبية لدعم المشاريع حتى اكتمالها.

في النصف الأول من عام ٢٠٢٥، حقق وسطاء العقارات في دبي أكثر من ٣٫٢٣ مليار درهم (٨٨٠ مليون دولار أمريكي) كعمولات، ما يقارب ضعف ١٫٦٢ مليار درهم المحققة في الفترة نفسها عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بـ ٤٢٬١٨١ معاملة، مع ارتفاع عدد الوسطاء المسجلين إلى ٣٢٬٩٧٨، وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وبحلول النصف الأول من ٢٠٢٥، بلغ عدد الوسطاء العقاريين المسجلين في دبي أكثر من ٢٩٬٥٠٠، بما في ذلك ٦٬٧١٤ مستجدين، مما يعكس سوقًا سريع النمو، عالي التنافسية، واحترافيًا بشكل متزايد. يدعم هؤلاء الوسطاء ١٬٢٢٣ مكتب وساطة مسجل، مما يسهل أكثر من ٤٢٬٠٠٠ معاملة في النصف الأول من ٢٠٢٥ وحده.

تعد وان بروكر جروب واحدة من أنجح شركات الوساطة التي تقدم الآن الاستشارات للمطورين حول تطوير المشاريع العقارية، تحديد موقع المنتج، بناء الصورة، الاستشارات السوقية، التسويق، المبيعات، واستراتيجية التطوير الشاملة.

حول وان بروكر جروب

تأسست شركة وان بروكر جروب قبل عقد من الزمن، وهي قوة اقتصادية تدعم نمو قطاع العقارات بوتيرة أسرع بفضل شبكة واسعة من المستثمرين والمشترين ومديري الثروات والمطورين والوكلاء العقاريين في الإمارات والخليج وخارجه.

مع ١٥٠ وكيلًا خبيرًا، وأكثر من ٣٬٠٠٠ مشترٍ ومستثمر مسجل، بالإضافة إلى ١٠٬٠٠٠ شريك ضمن شبكتها، أتمت وان بروكر جروب معاملات مبيعات بقيمة ٦٫٥ مليار درهم في عام ٢٠٢٤ – محققة موقع الصدارة في سوق العقارات المزدهر بالإمارات.

تُعد وان بروكر جروب أقوى كيان عقاري في الإمارات يقدم حلولًا شاملة للتسويق والمبيعات والترويج للعقارات السكنية والتجارية على مستوى الدولة. وقد تم اعتماد تميزها من قبل دائرة الأراضي والأملاك بدبي باعتبارها الأعلى أداءً في المعاملات لعام ٢٠٢٢.

تجمع قيم فريق وان بروكر جروب بين تقديم خدمة دقيقة ونزاهة ثابتة، مع نهج مبتكر واهتمام دائم بالمستفيدين، لتقديم حلول تتجاوز التوقعات. من خلال الشراكات الاستراتيجية والتزام فريقها بالتميز، تحول وان بروكر جروب تطلعات العملاء العقارية إلى واقع ملموس.

الموقع الإلكتروني: www.obg.ae