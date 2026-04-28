دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع استئناف الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة لنظام التعليم الحضوري، تستقبل جامعة «دي مونتفورت دبي» (DMU) طلابها مجددًا في حرمها الجامعي يوم الاثنين 27 أبريل، مستندةً إلى حزمة من الإجراءات الداعمة التي تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها، والتي اعتمدتها الجامعة في ظل الظروف المتقلبة التي شهدتها المنطقة. تشمل هذه الإجراءات إعفاء الطلاب من رسوم إعادة الامتحانات، والتمديد التلقائي لمهل تسليم الواجبات الدراسية، إلى جانب توفير منح دراسية تصل إلى نسبة 100% لطلاب دولة الإمارات ودول الخليج ممن تأثروا بالأوضاع الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت جامعة دي مونتفورت دبي اعتمادها نظام عروض القبول المبنية على (الدرجات المتوقعة) للطلبة المحتملين؛ وذلك استجابة لقرار إلغاء الامتحانات الدولية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. يأتي هذا القرار حرصًا على استمرارية المسيرة التعليمية للطلاب وحماية مقاعدهم الجامعية من أي تداعيات قد يسببها الانقطاع.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور سايمون برادبري، مدير الجامعة ونائب رئيسها للشؤون الدولية: "أظهرت دبي ودولة الإمارات مرةً أخرى مرونة استثنائية عالميًا، وهو ما انعكس علينا في الجامعة، حيث استمر موظفونا وطلابنا في العمل والتعلم بكل جدٍ ودون انقطاع". لافتًا إلى أن الجميع أظهروا مستوى عاليًا من القدرة على التكيّف والتفاعل والاستمرارية، مستلهمين ذلك من الروح الإيجابية التي تميّز البيئة التعليمية المحيطة بهم. وأضاف برادبري قائلًا: "نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وقيادة دولة الإمارات على توجيهاتهم السديدة؛ وها نحن نعود إلى مقاعد الدراسة يوم الاثنين مفعمين بالثقة في مستقبلنا، ومجددين التزامنا بتوفير الدعم اللازم والفرص الواعدة التي يتطلع إليها طلابنا في مسيرتهم التعليمية".

تستأنف جامعة دي مونتفورت دبي نظام التعليم الحضوري مع عودة ما يقارب 80% من طلابها إلى الحرم الجامعي. ولضمان شمولية العملية التعليمية، وفرت الجامعة للطلاب الذين لم يتمكنوا من العودة بعد نظام (الفصول الدراسية العالمية)، وهو حل تقني يضمن تكافؤ الفرص التعليمية وجودة التجربة لكل من الطلاب الحاضرين وعبر الإنترنت، حيث تُدمج المجموعتين معًا في حصص دراسية موحدة في الوقت الفعلي.

والجدير بالذكر أن طلبات الالتحاق بجامعة دي مونتفورت دبي سجلت قفزة استثنائية مؤخرًا، محققةً زيادة قدرها خمسة أضعاف أسبوعيًا، لتقترب بذلك من المستويات القياسية التي سُجلت في فبراير الماضي. ويعكس هذا الارتفاع المتسارع تناميًا ملحوظًا في الثقة التي تحظى بها دبي كوجهة عالمية رائدة في قطاع التعليم العالي.

نبذة عن جامعة دي مونتفورت:

جامعة دي مونتفورت (DMU) هي مؤسسة أكاديمية رائدة في مجالات الإبداع والابتكار، تتخذ من قلب مدينة ليستر مقرًا لها. تتميز الجامعة بأبحاثها العميقة التي تُحدث تغييرًا ملموسًا، وشراكاتها العالمية القوية، وعلاقاتها الوثيقة مع قطاع الأعمال، فضلًا عن التزامها الثابت بالتميز في التعليم والتدريس وتقديم تجربة طلابية شاملة. نفخر في دي مونتفورت بالتنوع الثقافي الغني الذي ينعكس في مجتمعنا الأكاديمي من موظفين وكوادر تعليمة وطلاب، إلى جانب شبكة شراكاتنا الواسعة. وفي إطار تعزيز حضورنا العالمي، افتتحنا جامعة دي مونتفورت دبي، وهو حرمنا الجامعي الدولي الذي يوفر تعليمًا عالي الجودة وفق معايير عالمية، في واحدة من أسرع مدن العالم نموًا وأكثرها حيوية.

