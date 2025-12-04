

·التعاقد مع كبار المقاولين والشركات الاستشارية من الدرجة الأولى لضمان أعلى معايير البناء والبنية التحتية والتصميم في المخطط الرئيسي الذي تبلغ مساحته 10.5 مليون قدم مربع

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أرست أرادَ حزمة شاملة من العقود بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار درهم إماراتي لتشييد مَسار 2، المجتمع المتكامل الثاني في ربوع الطبيعة الخضراء في ضاحية الروضات بالشارقة. هذا، وقد تعاقد المطوّر الرئيسي مع باقةٍ من كبار المقاولين وشركات الاستشارات رفيعة المستوى لضمان تطبيق أعلى معايير البناء والبنية التحتية والتصاميم المميزة.

ويشمل نطاق عمل العقود تشييد 1,997 منزلاً عبر أربع مراحل، إلى جانب أعمال تجهيز الموقع التي اكتملت مؤخراً، وتطوير البنية التحتية بما في ذلك الطرق والمرافق والمساحات العامة، بالإضافة إلى أعمال التصميم والإشراف الكامل من قبل مستشارين متخصصين. وقد تم تعيين ثلاث شركات إنشاءات وأربع شركات استشارية للعمل ضمن هذه الحزمة.

وفي هذا السياق، تم تكليف شركة إنترماس الرائدة للهندسة والمقاولات (مراحل المشروع 1، و3، و4) وشركة بيفوت للهندسة والمقاولات العامة (المرحلة الثانية)، واللذان يمثلان المقاولين الرئيسين لبناء المنازل في جميع مراحل المشروع، حيث سيتم تسليم أول باقة من المنازل خلال عام 2027. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول نهاية الربع الثاني من 2028. وقد نفذت الشركتان سابقاً عدداً من المشاريع ضمن المخطط الرئيسي لمجتمع مَسار الأول.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "منذ إطلاق مبيعاته في أوائل 2025 وحتى التسليم الكامل في منتصف 2028، سيكون مَسار 2 واحداً من أسرع الإنجازات الحضرية وأكثرها تكاملاً في الإمارات، فضلاً عن تميزه بالمعايير الاستثنائية التي حازت على تقدير عملائنا. ومرة أخرى، يؤكد هذا الإنجاز مدى التزامنا بتسليم مشاريعنا في الوقت المحدد ووفق أعلى معايير الجودة العالمية في الوقت الذي نواصل فيه صياغة معالم إحدى أبرز الوجهات السكنية وأكثرها تميزاً على مستوى الدولة".

وقد أنهت شركة هندسة الدرويش الإمارات مؤخراً أعمال تجهيز الموقع البالغة مساحته 10.5 مليون قدم مربع، وستتولى الشركة كذلك تطوير جميع أعمال البنية التحتية، والتي ستتضمن مرافق عامة ذات مستوى عالمي بما في ذلك بحيرة كريستالية كبيرة قابلة للسباحة وغيرها من المرافق التي تشجع المقيمين على تبني أنماط حياة صحية ونشطة.

وقد تولت شركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية، ومقرها دبي، أعمال استشارات التصاميم لجميع المراحل الأربع من المشروع، والتي تم الانتهاء منها بالكامل. وأكملت (CRTKL)، الشركة العالمية المعروفة للهندسة المعمارية، تصورات المخطط الرئيسي وتصميمه، بينما تولت شركة بارسونز أوفرسيز المحدودة الأمريكية المسؤولية عن تصميم البنية التحتية والإشراف عليها. وتم تعيين شركة (DAR) لتقديم خدمات إشراف استشارية كاملة حتى الانتهاء من جميع المراحل الأربع في صيف عام 2028.

هذا، وتم الإعلان عن مَسار 2 في فبراير من هذا العام، وقد بيع المشروع بأكمله خلال ساعاتٍ قليلة بعد إطلاقه، وبإجمالي مبيعاتٍ بلغت 5.6 مليار درهم إماراتي، مما يبرز الرغبة القوية لدى المستثمرين في سوق العقارات المتنامي في الشارقة. وقد تم تصميم المشروع بحيث يمثل وجهة سكنية فاخرة تركز على الطبيعة وتتميز بفنون عمارة مستوحاة من البيئة الغنية، تحيط بمحور مركزي أخضر يضم 40,000 شجرة. وفي سبتمبر الماضي، أطلقت أرادَ مَسار 3 – ثالث وأكبر مخطط رئيسي ضمن علامة مَسار– والذي يضم 4,000 فيلا ومنزل ريفي ضمن ثمانية مراحل.

ومن اللافت بأنّ علامة مَسار قد برزت باعتبارها واحدةً من أنجح وأكثر مفاهيم المجتمعات العصرية طلباً في المنطقة. ويشمل أول مخططٍ رئيسي للعلامة الراقية مجتمعاً يضم 3,000 منزل ضمن مساحة خضراء منسقة تمتد على 19 مليون قدم مربع. وقد تم حتى الآن تسليم نصف المجتمع إلى جانب مجموعة شاملة من المرافق الخدمية والعامة ذات المستوى العالمي. ومن المقرر تسليم المشروع بأكمله بحلول نهاية عام 2026.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن عشرة مجتمعات متكاملة في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والاسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

للمزيد من المعلومات عن أرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com

