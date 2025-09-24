يدعم هذا الاستثمار استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051 والتزاماتها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050

دبي: وقّعت مجموعة مزارع العين، الشركة الوطنية الرائدة في مجال إنتاج الأغذية بدولة الإمارات، ووادي تكنولوجيا الغذاء، مركز الابتكار الغذائي المدعوم من حكومة دبي، اتفاقية لتطوير مركز لوجستي بمساحة 260 ألف قدم مربع في دبي. يهدف المشروع إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة، وتسريع عمليات توزيع الأغذية الطازجة، ودعم التزامات الدولة بأهداف الحياد المناخي 2050.

وجرى الإعلان عن الاتفاقية خلال منتدى مستقبل الغذاء 2025، الذي عُقد تحت رعاية وزارة الاقتصاد والسياحة. وسيتيح المركز تسريع عمليات التوصيل وزيادة الكفاءة، مما يضمن وصول منتجات طازجة وعالية الجودة. وبفضل موقعه الاستراتيجي، سيختصر المركز مسافات التوصيل، ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2500 طن سنوياً حسبما تشير التقديرات، ويقلل انبعاثات أسطول المركبات بنسبة تصل إلى 35%، بما يتماشى مع التزامات الدولة بالاستدامة والأمن الغذائي.

وقال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين: "يجسد المركز الأثر الفعال للشراكات في دولة الإمارات ودورها في تعزيز الدور الإقتصادي الوطني. ومن خلال تعاوننا مع وادي تكنولوجيا الغذاء الإماراتي المحلي، سنتمكن من تقديم أطعمة طازجة لمستهلكينا بسرعة أكبر، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني والكفاءات المحلية. ويضمن تعاوننا زيادةً بنسبة 33% في كفاءة التوصيل، مع تقليل الهدر وتبسيط العمليات. ومن خلال الاستفادة من خبرات وموارد الدولة، سنعمل على بناء نظام غذائي مستدام ومرن يفيد مجتمعنا وشركاءنا على حدٍ سواء. وسنتمكن معاً من إرساء أسس الابتكار المستقبلي والنمو طويل الأمد، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل أكثر ذكاءً واستدامةً واعتماداً على الذات".

ومن المقرر أن يبدأ بناء المركز أواخر عام 2025، على أن يكتمل خلال الربع الأول من عام 2027. وسيعزز المشروع مرونة سلسلة التوريد بشكل كبير. ومن المتوقع أن يوفر أكثر من مئة فرصة عمل في مجالات اللوجستيات والعمليات، إضافة إلى تبني أحدث التقنيات في مجال التوزيع الغذائي.

وقال السيد أحمد الشيباني، مدير شركة وادي تكنولوجيا الغذاء:

"تم تأسيس وادي تكنولوجيا الغذاء بهدف تعزيز الابتكار والاستدامة في منظومة الغذاء في دولة الإمارات. وتمثل شراكتنا مع مجموعة مزارع العين خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرسالة، من خلال بناء بنية تحتية متقدمة تجعل سلاسل الإمداد أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، وفي الوقت ذاته تفتح الباب أمام تقنيات جديدة وشراكات مستقبلية تُسهم في تعزيز أمن القطاع الغذائي الوطني."

تأسست مجموعة مزارع العين مؤخراً بالجمع بين خمس علامات تجارية بارزة في دولة الإمارات هي مزارع العين، ومرموم للألبان، ودواجن العجبان، ومزرعة الجزيرة – البيض الذهبي، والمزارع العربية- صحة - تحت منصة وطنية واحدة. وستدعم المنشأة الجديدة، التي تعدّ من أكبر المنشآت المخصصة لتوزيع المواد الخام والسلع الجاهزة في دولة الإمارات، عمليات مجموعة مزارع العين المتكاملة في قطاعات الألبان والدواجن والبيض والعصائر، مع مساهمة مباشرة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وأجندة تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في دولة الإمارات.

نبذة عن مجموعة مزارع العين

مجموعة مزارع العين هي علامة وطنية رائدة في مجال المنتجات البروتينية والمشروبات، تقدّم أغذية صحية عالية الجودة في متناول الجميع من خلال منتجات طازجة تشمل الألبان والدواجن والعصائر والبيض. وتعمل المجموعة وفق نموذج متكامل من المزرعة إلى الرف خلال 24 ساعة والذي يضمن توفير منتجات طازجة، وهي تدعم أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات بمنتجات وطنية مصنعة محليًا وموثوقة إقليميًا. وتضم المجموعة خمسة من أبرز الأسماء الموثوقة في مجال إنتاج الأغذية في دولة الإمارات:

مزارع العين - أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وهي رائدة في صناعة الألبان في دولة الإمارات، وواحدة من أكبر شركات الألبان والدواجن المتكاملة في الدولة.

مرموم للألبان - من أشهر العلامات التجارية في مجال الألبان، وخاصةً منتجات الزبادي.

دواجن العجبان - من أوائل منتجي الدواجن الطازجة وأكثرهم تطورًا من الناحية التكنولوجية في دولة الإمارات.

مزرعة الجزيرة للدواجن "البيض الذهبي" – التي تنتج علامة البيض الذهبي الشهيرة، والمعروفة بإمكانية تتبع المنتجات والابتكار المستمر فيها.

المزارع العربية صحة - منتج إقليمي للبيض، وله عمليات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

مجموعة مزارع العين هي جزء من شركة غذاء القابضة، وتدعمها شركة ياس القابضة، وهما مجموعتان استثماريتان مقرهما دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسهمان في تعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني وتطوير أنظمة الغذاء المستدامة.

نبذة عن وادي تكنولوجيا الغذاء

يُعد وادي تكنولوجيا الغذاء مبادرة رائدة تقودها حكومة دولة الإمارات، وتهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية .تم الإعلان عنه في عام 2021 من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كشراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة و«وصل»، ويرتكز على خمسة محاور رئيسية: الغذاء، والابتكار، والمعرفة، والتكنولوجيا، والاستدامة، حيث يعمل كقوة دافعة لعملية تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للحلول الغذائية والزراعية القائمة على التكنولوجيا. كما يرتكز على مفاهيم التواصل والابتكار وتشجيع نمو الأعمال في قطاع تكنولوجيا الغذاء، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات. ويشمل المشروع مناطق للإنتاج والتخزين، ومركزاً للأنظمة اللوجستية وآخر للابتكار والبحث والتطوير، ومرافق للتخزين البارد، بالإضافة إلى أكاديمية ومجمع للأعمال ومنطقة للتسوق ومركز للزوار ومناطق سكنية، ما يجعله بيئة متكاملة لدعم نمو أعمال تقنيات الغذاء.

