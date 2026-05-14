الإعلان يؤكد على دور الصيرفة الإسلامية في تمكين الشركات ذات مقومات استثمارية عالميةً، ويرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً لمنصات تجارة التجزئة القابلة للتوسع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إتمام تنفيذ تسهيلات تمويلية مرتبطة بالاستدامة بقيمة 250 مليون درهم لصالح مجموعة "براندز فور لس". وتعزز هذه الصفقة التزاماً مشتركاً بالنمو المستدام، وتمثل مرحلة جديدة في شراكة استراتيجية تمتد لأكثر من 10 سنوات.

ويعزز هذا التمويل الجديد، الذي يرتبط بدقة بمؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ريادة "الإمارات الإسلامي" في طرح حلول التمويل الإسلامي المبتكرة في السوق. ويُستكمل هذا التمويل من خلال خطوط إضافية متجددة لرأس المال العامل، مصممة لدعم العمليات اليومية وأحجام التجارة لمجموعة "براندس فور لس".

وبهذه المناسبة، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "على مدى أكثر من عقد من الزمن، يعد تعاوننا مع مجموعة ’براندز فور لس‘ دليلاً على رؤيتنا للنمو المستدام. وتؤكد التسهيلات التمويلية الأخيرة المرتبطة بالاستدامة بقيمة 250 مليون درهم التزامنا بتوفير حلول تمويلية مبتكرة خاصة، ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. إننا نسعى من خلال هذه الشراكات إلى تحقيق النجاح التجاري والأثر الإيجابي على المجتمع، ونفخر بالمساهمة بدور محوري في التوسع الملحوظ الذي شهدته ’براندز فور لس‘، ما يُبرهن على قدرة الصيرفة الإسلامية على أن تكون حافزاً لبناء مؤسسات وفق المستويات العالمية."

ومن جانبه، قال توفيق كريدية، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "براندز فور لس": "في مجموعة ’براندز فور لس‘، ينصب اهتمامنا على بناء منصة لتجارة التجزئة تتسم بالمرونة ويكون محورها المستهلكين، وتواصل نموها في المنطقة وخارجها. وعلى مدى العقد الماضي، كان ’الإمارات الإسلامي‘ داعماً حقيقياً لمسيرة نمونا، حيث قدم حلولاً مصرفية مبتكرة وأبدى تفهماً عميقاً لاحتياجات أعمالنا، ما ساعدنا على الاستثمار والتوسع والتطور. وتعد هذه التسهيلات التمويلية الجديدة المرتبطة بالاستدامة تطوراً طبيعياً لالتزامنا المشترك بممارسات الأعمال المسؤولة، وتعزز شراكتنا ونحن نمضي قدماً نحو المرحلة التالية من النمو، وتعزيز مكانتنا في قطاع التجزئة العالمي."

ويحتفي "الإمارات الإسلامي" ومجموعة "براندز فور لس" بشراكة استراتيجية تمتد لأكثر من 10 سنوات، كان لها دور محوري في دعم نمو إحدى أنجح منصات البيع بالتجزئة بأسعار مخفضة في المنطقة. وخلال هذه الفترة، عمل "الإمارات الإسلامي" كشريك للنمو طويل الأمد، حيث قدم حلولاً مصرفية إسلامية مبتكرة ساهمت في تمكين "براندز فور لس" من توسيع عملياتها، والاستثمار في بنية تحتية متطورة، والتوسع بنجاح في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا.

ووصلت هذه الشراكة الدائمة إلى محطة مهمة في عام 2024، عندما استحوذت شركة "تي جيه إكس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تجارة التجزئة بأسعار مخفضة، على حصة 35% في "براندز فور لس" بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، ما وفر مصداقية عالمية للمجموعة وأظهر إمكانات الشركات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويؤكد هذا الإعلان على الدور المحوري للصيرفة الإسلامية في تمكين الشركات ذات مقومات استثمارية عالمية، ويعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً لمنصات الأعمال القابلة للنمو والتوسع. كما ترسخ هذه الشراكة مكانة المصرف كشريك يتمتع بسمعة راسخة وأداء مستقر، والتوجه نحو النمو، ويتعاون مع المتعاملين على المدى الطويل، ما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة العربية المتحدة في التنمية الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، تجسد الشراكة الاستراتيجية ريادة "الإمارات الإسلامي" في مجال التمويل الإسلامي المرتبط بالاستدامة، وتبرز قدرته على ابتكار أدوات مالية متطورة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتلبي احتياجات السوق المتغيرة.

