دبي، الإمارات العربية المتحدة أعلنت "إنتو كابيتال" وهي شركة مالية مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) ومقرها مركز دبي المالي العالمي(DIFC) حيث يقودها فريق يتمتع بأكثر من 75 عام من الخبرة في إدارة أصول استثمارية تتجاوز 4.6 مليار دولار، عن إبرام اتفاقية المستشار المالي الحصري مع شركة الأمل للاستثمارات (SIAMA) وذلك لقيادة عمليات التطوير والإدارة التابعة لمشروع "ريتز كارلتون ريزيدنس آند ريزورت" (The Ritz-Carlton Residences and Resort) في مراكش، بقيمة إجمالية تقارب 220 مليون دولار.



وتمثل هذه الاتفاقية توسعاً استراتيجياً لشركة "إنتو كابيتال" في مجال إدارة الأصول والخدمات المالية الاستشارية في منطقة شمال إفريقيا.



يقع فندق "ريتز كارلتون ريزيدنس آند ريزورت" في قلب مدينة مراكش الساحرة ويعتبر منشأة متعددة الاستخدامات تمتد على مساحة 50 هكتاراً تقريباً على طول طريق أمزميز. وكجزء من هذه الاتفاقية، تتولى "إنتو كابيتال" دوراً محورياً في تقديم الاستشارات المالية وخدمات إدارة الأصول وإعادة الهيكلة المالية ذات المستوى العالمي لهذا المشروع في المغرب.



وتعليقاً على الاتفاقية، قال هيثم المصري، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتو كابيتال": "تعد السياحة حجر الزاوية في الاقتصاد المغربي، إذ انها تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتوفر فرص عمل وفيرة داخل السوق المحلي. ويسرنا تولي مهام الاستشارة المالية للمشروع بهدف إدارة وتطوير "ريتز كارلتون ريزيدنس آند ريزورت" في مراكش، حيث يمثل هذا المشروع الاستثنائي فرصة ذهبية للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد مالية مثمرة، مع منحهم فرصة فريدة ليكونوا جزءاً من هذا المجمّع المرموق".



تتميّز مرافق المشروع بتصاميم فريدة من نوعها تجمع بسلاسة ما بين أساليب الحياة النابضة ووسائل الراحة. وتمثل التصاميم المستوحاة من الطبيعة وعددها المحدود اختياراً مثالياً يوفر تجربة فريدة بالإضافة الى الموقع الاستراتيجي الذي يضمن التفرد والجاذبية مع توفّر الخدمات بصورة دائمة. يضمن الاستثمار في هذا المشروع تحقيق عوائد مجزية ويساعد في تنويع الاستثمار الجغرافي في قطاعات واعدة كقطاع الضيافة والقطاع الترفيهي. وأضاف المصري: "نتطلع للقيام بدور حيوي يهدف لتمكين المستثمرين العالميين من الوصول إلى الفرص المتاحة في المملكة المغربية".



يتألف المشروع من فندق فاخر بإدارة "ريتز كارلتون" ويضم 60 جناحاً و 20 فيلا فندقية، إلى جانب 85 فيلا سكنية فخمة تتراوح من 3 إلى 5 غرف نوم. تحتوي كل فيلا على ترّاس خاص وحمامات رئيسية ومطبخ مجهز بالكامل ومسبح وحديقة منعزلة. يقدم المشروع مجموعة من وسائل الراحة من الدرجة الأولى، بما في ذلك ملاعب البولو ونادي ومركز للفروسية.Top of Form



وقال عمّار عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لشركة الأمل للاستثمارات (SIAMA): "يمثل تعاوننا مع "إنتو كابيتال" أكثر من مجرد مشروع تجاري مشترك، بل يؤكد هذا التعاون على التزامنا الثنائي بصياغة إرث لا ينسى في مراكش، والعمل على تطوير صرح فندقي راقي يتجاوز التوقعات بأعلى معايير التميز في مجال الضيافة.



وأضاف عبد الهادي: "تلتقي رؤيتنا الاستثمارية المشتركة للارتقاء بالعناصر الحيوية للمشروع، حيث نسعى إلى خلق نمط حياة مليء بالفخامة ولحظات دائمة من الرفاهية والرقي لعملائنا المميزين. ويسرنا الانطلاق معاً في هذه الرحلة التي تهدف إلى بناء علاقة استراتيحية بأعلى معايير التميز، اذ سيتم إدارة وتوجيه جميع الأصول من قبل شركة "إنتو كابيتال"."



يوفر "ريتز كارلتون ريزيدنس آند ريزورت" فندقاً فخماً يضم عدداً كبيراً من المرافق الراقية ذات العلامات التجارية المعروفة، وإمكانية الوصول المباشر من شارع أمزمز مع إطلالات استثنائية، بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي على مقربة من المطار وداخل منطقة تزخر بالتطورات والإمكانات العالية، بما في ذلك صحراء أغافاي ودومين رويال بام.



"إنتو كابيتال" هي شركة مالية مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) ومقرها مركز دبي المالي العالمي(DIFC) حيث يقودها فريق يتمتع بأكثر من 75 عام من الخبرة في إدارة أصول استثمارية تتجاوز 4.6 مليار دولار. ويشتهر الفريق بقدرته على تكوين شراكات فريدة وطويلة الأمد مع الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



