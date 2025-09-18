المول الجديد، من تصميم شركة زها حديد العالمية، وبمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 1.1 مليون قدم مربع، سيعزز مكانة المجتمع المتكامل الذي تصل قيمة مبيعاته إلى أكثر من 35 مليار درهم إماراتي

أكثر من 400 متجر و80 مطعماً ومقهى ضمن ثلاثة طوابق

المرافق الترفيهية تشمل سينما مع 11 شاشة عرض، وحلبة للتزلج على الجليد، ونادي لياقة بدنية كبير، وباقة من نوافير المياه الراقصة، وبرجاً للمراقبة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أرست أرادَ عقداً إنشائياً رئيسياً لتشييد مدار مول، وجهة التسوّق والترفيه الكبرى في مجتمع الجادة المتكامل بالشارقة. هذا، وقد فازت شركة اتحاد الهندسة الإنشائية ومقرّها دبي بالعقد البالغة قيمته 2.18 مليار درهم إماراتي.

ويتضمن العقد الإنشائي بناء المركز التجاري كاملاً، مع بدء العمل على الفور والانتهاء منه في ديسمبر 2028. هذا، وقد تأسست شركة اتحاد الهندسة الإنشائية - يونك في عام 1976، وهي واحدة من أكثر المقاولين شهرة في دولة الإمارات، مع سجل حافل بتسليم المشاريع الكبرى بالغة التعقيد في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعدّ مدار مول، والذي تبلغ مساحته المبنية 3.9 مليون قدم مربع، نقطة الجذب الرئيسية والمرحلة الأخيرة من مجمّع مدار، وجهة الترفيه العائلية في الجادة من تصميم شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية. ويصوّر التصميم المبتكر لمجمّع مدار اللحظة الأولى التي ترتطم فيها قطرة الماء بسطح الأرض، ويتألف المجمّع من مجموعة من المباني البيضاوية المحاطة بالمساحات الطبيعية الخضراء المورقة.

وتمتد المرافق المتنوّعة في مدار مول على مساحة 1.1 مليون قدم مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير ضمن ثلاثة طوابق، وتشمل مرافقه سينما من 11 شاشة عرض، وحلبة للتزلج على الجليد، وميدان رئيسي يضم نوافير مياه راقصة، ومركز لياقة بدنية ضخم وفق أعلى المعايير العالمية، وبرج مراقبة مركزي مع مطعم على السطح، و80 منفذاً للطعام والشراب، وأكثر من 400 متجر.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: "يعدّ مدار مول وجهة جديدة ومهمة على مستوى الشارقة والإمارات ككل. وبفضل تصميمه المبتكر ومناطق الجذب المتنوّعة والتجربة العائلية الاستثنائية التي يقدّمها، سيضع هذا المشروع معياراً جديداً للترفيه ونمط الحياة المتكامل. إنّه ليس مجرد مكانٍ للتسوق وتناول الطعام فقط، بل هو أيضا مركزٌ للثقافة والترفيه والتواصل الاجتماعي؛ إنّه وجهة استثنائية حيث يمكن للمقيمين والزوار التجمّع والاستكشاف والاستمتاع بأفضل ما تقدمه الجادة".

وأضاف: "يمثّل هذا أكبر عقدٍ منفرد منحناه على الإطلاق، ويسعدنا أن نتعاون مع شركة اتحاد الهندسة الإنشائية، المقاول الذي يتمتع بسجل قوي في تسليم مشاريع عالية الجودة وعلى نطاق واسع، لتحويل رؤيتنا إلى واقعٍ على الأرض".

ومن جهته، قال المهندس عبدالحليم موحد، رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الهندسة الإنشائية: "نحن فخورون باختيارنا لتشييد مثل هذا المشروع التاريخي بالشراكة مع أرادَ، حيث سيساهم مدار مول بإعادة تعريف مشهد التسوق والترفيه في الإمارات. ونحن نتطلع إلى المساهمة بخبراتنا الواسعة لضمان بناء وجهة تسوّقٍ رئيسية ذات مستوى عالمي".

وسيستقبل مدار مول عند اكتماله قرابة 20 مليون زائر سنوياً، مما يعزز مكانة الجادة باعتبارها المجتمع المتكامل متعدد الاستعمالات الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ويعزز سمعة الشارقة باعتبارها مركزاً رئيسياً للثقافة والتجارة والحياة الأسرية. وسيتكامل المركز التجاري الجديد مع مناطق الجذب الحالية التي تم الانتهاء منها بالفعل في مجمّع مدار، والتي تشمل أكبر ميدان للتزلّج في المنطقة، وركن زاد للمطاعم، وصالة ترامبولين، ومناطق المغامرات، ونادي ويلفِت مدار للياقة البدنية.

جديرٌ بالذكر أنّ عدد سكان الجادة قد وصل بالفعل إلى أكثر من 20,000 نسَمة، وتضم في مجملها 25,000 وحدة سكنية. وتتضمن الوجهة العصرية حالياً باقة واسعة من المحال التجارية، ومرافق الضيافة والترفيه والرياضة والتعليم والصحة واللياقة وفق أعلى المعايير العالمية. كما تتميّز الجادة بموقعها الاستراتيجي مع اتصال بشارع الشيخ محمد بن زايد، وطريق الذيد، ومطار الشارقة الدولي، ومحطة قطارات الاتحاد المرتقبة، حيث ستساهم عند اكتمالها في تغيير المشهد الحضري على مستوى الإمارة بكاملها.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ مجزيةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن عشرة مجتمعات متكاملة في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها إلى السوق الاسترالي، حيث افتتحت مكتباً لها في مدينة سيدني في عام 2024.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من الأصول لتجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

