

دبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلنت شركة "مِراس"، التابعة لــ "دبي القابضة للعقارات"، عن إطلاق المرحلة الحادية عشرة من مشروع "ند الشبا جاردنز"، لتمثل المجموعة الأخيرة من هذا المجمع السكني المميز، والتي تضم 210 فيلات ومنازل تاون هاوس جديدة بالإضافة إلى مدرسة حديثة، بما يعزز ويثري أحد أبرز الوجهات السكنية في دبي.

تشكّل هذه المرحلة محطة جديدة في مسيرة تطور "ند الشبا جاردنز" – المشروع الرئيسي الذي يمتاز بتصميمه العصري، ومساحاته الخضراء المفتوحة، وتكريسه لأسلوب حياة مجتمعي بالدرجة الأولى. تم تصميم هذه المرحلة لتلبية احتياجات العائلات العصرية، حيث تضم منازل تاون هاوس أنيقة بثلاث غرف نوم، وفلل بأربع وخمس غرف نوم، مُصمَّمة جميعاً وفقاً لأسلوب مِراس المعماري المميز الذي يجمع بين البساطة الراقية والتناغم الطبيعي مع البيئة المحيطة.

وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة "دبي القابضة للعقارات": "يجسد مشروع ’ند الشبا جاردنز‘ رؤية ’مِراس‘ في تطوير أحياء سكنية استثنائية ترتقي بجودة الحياة وتدعم النمو الحضري للإمارة. وفي كل مرحلة جديدة من المشروع، نواصل تطوير مخططنا الرئيسي الأشمل لبناء مجمّعات مستدامة تجمع الناس معاً ضمن بيئة متكاملة تعكس التزام ’دبي القابضة للعقارات‘ برسم ملامح مستقبل المدينة".

تتميز كل وحدة سكنية بمساحات داخلية رحبة، وساحات خارجية خاصة بها، وواجهات زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف لتمنح السكان إطلالات خلابة على المناظر الطبيعية المحيطة. كما تحظى بعض الفلل بإطلالات بانورامية واسعة على حدائق منسقة ذات مناظر طبيعية ومساحات مفتوحة نابضة بالحياة، يمكن الوصول منها بشكل مباشر إلى جميع مرافق المجمّع.

تتضمن المرحلة الجديدة أيضاً مدرسة تقع في الركن الشمالي الغربي من المشروع، وتلبي احتياجات العدد المتزايد من العائلات التي اختارت "ند الشبا جاردنز" سكناً لها. وتم التخطيط لمداخل هذه المدرسة بعناية تامة لضمان انسيابية حركة المرور عبرها والحفاظ على الأجواء الهادئة للمنطقة.

ويمكن لقاطني المشروع الاستمتاع بشبكة من الممرات المظللة للمشاة، والمسارات المخصصة للدراجات الهوائية، والمساحات المخصصة لممارسة اليوغا، والعديد من الملاعب الرياضية، بالإضافة إلى "ند الشبا جاردنز مول" الذي يُقدم تجارب مميزة للتسوق والترفيه وتناول الطعام، ما يجعل الحياة اليومية أكثر راحة وترابطاً.

تأتي المرحلة الحادية عشرة من المشروع استكمالاً لمساعي "مِراس" في إنشاء مجمّعات مترابطة تتمحور حول التصميم، وتواكب روح دبي المستقبلية، وتوفر قيمة مستدامة للمقيمين والمستثمرين على حد سواء.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي واحدة من شركات التطوير العقاري المتكاملة الرائدة في المنطقة، وجزء من محفظة "دبي القابضة" المتنوعة. ومن خلال خبرتها في التطوير العقاري التي تمتد إلى أكثر من 30 عاماً، تجمع "دبي القابضة للعقارات" بين إرث وخبرة وابتكار شركات "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات"، لتساهم في تشكيل المشهد الحضري والساحلي في دبي من خلال معالم أيقونية بارزة ترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمارات العقارية.

تضم محفظة "دبي القابضة للعقارات" أكثر من 1.2 مليون ساكن في أكثر المواقع رواجاً في دبي. وتحقق قيمة مضافة من خلال التخطيط العمراني والتطوير وبيع الأراضي الاستراتيجية وإدارة الأصول، وذلك بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 لدعم النمو المستدام وطويل الأمد.

تقدم شركة "نخيل" معالم مبتكرة خلابة على الواجهة البحرية ومجمّعات سكنية مخطط لها بعناية، بما في ذلك "نخلة جميرا" و"نخلة جبل علي" المرتقبة والمصممة لتلبية الاحتياجات الحضرية والسكانية المستقبلية في دبي. كما تضم "نخيل" محفظة "ميدان" المرموقة، بما في ذلك "مدينة محمد بن راشد"، و"الحي الأول".

تبتكر شركة "مِراس" وجهات فريدة من نوعها تجمع بين الابتكار المعماري والإبداع وأسلوب الحياة، بما في ذلك "بولغري ريزيدنسز"، و"بلوواترز"، و"سنترال بارك في سيتي ووك"، و"بورت دو لا مير"، و"ذا إيكرز"، و"تشيري وودز"، و"فيلا أمالفي".

وتتخصص "دبي للعقارات" في تطوير مجمّعات مصممة خصيصاً للعائلات، وتولي أهمية كبيرة لتوفير سهولة الوصول والمرافق ذات المستوى العالمي وتشمل مشاريعها البارزة "جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)"، والخليج التجاري، ودبي لاند.

تتميز مشاريع محفظة الشركة بتصاميمها الجاذبة وامتلاكها أسساً قوية تضمن ريادتها الدائمة في السوق، حيث تجمع بين الجودة والبنية التحتية المستدامة والمرافق التي تركز على المجتمع لخلق قيمة طويلة الأمد للسكان والشركاء والمستثمرين على حدٍ سواء.

لمحة حول "دبي القابضة"

"دبي القابضة" هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 280 مليار درهم إماراتي، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم، والتعليم، والتجزئة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والعلوم.

