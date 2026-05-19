شبكة عالمية تضم أكثر من 400,000 وكيل عقاري في 82 دولة

منصة تقنية متكاملة تربط الشبكة العالمية بلحظية تامة عبر مختلف اللغات والعملات

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "سنشري 21"، إحدى أكبر العلامات التجارية في قطاع الوساطة العقارية على مستوى العالم، عن انطلاق عملياتها رسمياً في الإمارات العربية المتحدة، مع اتخاذها من دبي مقراً إقليمياً لإدارة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط. وتدخل الشركة بذلك أحد أكثر الأسواق العقارية ديناميكية وتنافسية في العالم، عبر شبكة واسعة تزيد على 400,000 وكيل عقاري في 82 دولة.

يعكس هذا التوسع استمرار الثقة الدولية بالآفاق الاقتصادية طويلة المدى لدبي وبمرونة سوقها العقاري؛ إذ سجّل سوق العقارات في الإمارة صفقات بقيمة 252 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026 وحده، بارتفاع سنوي بلغ 31%، فيما نما حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة 26% خلال الفترة ذاتها.

ولم تكن هذه الخطوة مجرد قرار استراتيجي معزول، بل جاءت استجابةً لطلب متنامٍ من داخل الشبكة العالمية للشركة؛ فقد أبدى ممثلو الشركة من أكثر من 50 دولة اهتماماً فعلياً بالفرص العقارية المتاحة في السوق الإماراتي.

ويدعم هذا الطلب المتنامي على العقارات في دبي أسسٌ بنيوية راسخة؛ فقد نما عدد سكان دبي من 2.65 مليون في عام 2016 إلى أكثر من أربعة ملايين اليوم، مع توقعات بأن يبلغ ستة ملايين بحلول عام 2033. وعلى مستوى الإمارات العربية المتحدة، يواصل النمو السكاني والاقتصادي مساره التصاعدي، مدعوماً ببيئة تنظيمية تنافسية وعوائد استثمارية جذابة مقارنةً بكبرى المدن العالمية.

وفي هذا السياق، قال بيتر ماثيوز، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سنشري 21" في الإمارات والهند: "إن تهيئة حكومة الإمارات لبيئة جاذبة للأعمال العالمية وفرت سوقاً يتمتع بأسس متينة ورؤية طويلة الأمد. وتأسيس مقرنا الإقليمي هنا يعكس في آنٍ واحد حجم الفرصة المتاحة وعمق الطلب الذي نرصده عبر شبكتنا الدولية".

يقود مكتب دبي أليكس بيرسون بصفته المدير العام، الذي يتمتع بخبرة واسعة في السوق العقاري الإماراتي، مترئساً فريقاً مختاراً بعناية يجمع بين الإلمام بسوق العقارات على الخارطة والتمكّن من السوق الثانوية.

تستند عمليات "سنشري 21" في الإمارات إلى منصتها التقنية الخاصة (سيندا)، وهي برنامج متكامل للهاتف المحمول مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يجمع بين إدارة علاقات العملاء ومعالجة المعاملات البيعية، وهو حصري لـ"سنشري 21" الإمارات. وتستثمر منصة سيندا الشبكة العالمية الكاملة للعلامة التجارية في الوقت الفعلي، مما يتيح لعملاء "سنشري 21" من حول العالم الوصول إلى مخزون عقاري حصري قبل طرحه في السوق، مع إتمام المعاملات بشفافية تامة لصالح العملاء والوكلاء على حدٍّ سواء من أي مكان عالمياً.

وفي سوق كدبي حيث تتدفق طلبات الشراء من آسيا وأوروبا وسائر أنحاء العالم، يغدو هذا الترابط الرقمي ليس مجرد ميزة إضافية، بل هو جوهر المنتج ذاته. فبإمكان وكيل "سنشري 21" في مومباي مثلاً، وهو يقدم المشورة لعميل يرغب في الاستثمار بدبي، الاطلاع على المخزون المتاح لحظياً وإتمام الصفقة وإدارة العلاقة كاملاً داخل منظومة "سنشري 21".

وتنتهج شركة "سنشري 21" في الإمارات استراتيجية تقدّم فيها الجودة على الكمية، بالتركيز على الوسطاء ذوي الكفاءة العالية وضمان تجربة متميزة للعملاء، ليكون ذلك عاملاً تمييزياً لخدمات الشركة في السوق.

حول سنشري 21:

يضم نظام سنشري 21 (CENTURY 21®)، الذي يعتمد على إرث من الثقة والخدمة التي تركز على العميل، أكثر من 400,000 متخصص مستقل في المبيعات يعملون في حوالي 15,000 مكتب موزعة عبر 82 دولة وإقليماً. تتضمن الشبكة 10,000 مكتب و150,000 وكيل في الصين، وأكثر من 1,000 مكتب في اليابان، و1,200 في فرنسا، وأكثر من 3,500 في الولايات المتحدة. يلتزم هؤلاء المحترفون بمساعدة العملاء في كل مرحلة من مراحل رحلتهم العقارية.

تُزوّد العلامة التجارية أعضاء منظومتها بأدوات ومصادر وحلول تسويقية رائدة في القطاع تُمكّنهم من تقديم تجارب استثنائية للمشترين والبائعين. وتعمل "Century 21 Real Estate LLC" ضمن مجموعة "Compass International Holdings"، شركة الخدمات العقارية العالمية.

للتواصل الإعلامي:

تشارلز هوتسن

مدير التسويق

سنشري 21 في أستراليا والشرق الأوسط والهند

charles.hoatson@century21.ae

سعيد خلودي

مدير علاقات عامة وإعلامية

مجموعة BPG LowerGulf

saeed.khalloudi@bpggroup.com

-انتهى-

#بياناتشركات