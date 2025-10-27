القاهرة، مصر: أعلنت شركة دي اتش ال اكسبرس، الرائدة عالميًا في خدمات الشحن السريع الدولية، التزامها المستمر بتبني ممارسات مستدامة للمساهمة في التقليل من البصمة الكربونية وتعزز كفاءة العمليات، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، قامت دي اتش ال اكسبرس باستبدال نحو %55–%60 من أسطول مركباتها بمركبات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، حيث سيساهم ذلك في خفض الانبعاثات بما يقارب 62,095 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بفضل الخصائص المتطورة لهذه المركبات. ولا تقتصر هذه الخطوة على الحد من التأثيرات البيئية فحسب، بل تساهم أيضًا في تحسين عمليات التسليم وضمان خدمة أكثر فاعلية لعملائها.

كما تتبنى الشركة ممارسات صديقة للبيئة تشمل استخدام صناديق ومواد تغليف معاد تدويرها في جميع الشحنات، إلى جانب توفير حلول لوجستية مبتكرة ومستدامة لعملائها عبر خدمة “Go Green Plus”، التي تعتمد على وقود الطيران المستدام (SAF) بما يدعم المؤسسات في تحقيق أهدافها البيئية وتقليل الانبعاثات الناتجة عن عملياتها اللوجستية.

ولا يقتصر اهتمام دي اتش ال اكسبرس على الاستدامة البيئية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى مبادرات المسؤولية المجتمعية، حيث أطلقت الشركة مشروع "ورقة أمل" لإعادة تدوير الأوراق التشغيلية الخاصة بها، وقد أعاد المشروع تدوير أكثر من 93 طن ورق تشغيلي حتى الان وتم توجيهها لدعم قضايا خيرية. ففي عام 2023، تم توجيه أول العائدات المالية لدعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال. وهذه فقط البداية، مع نجاح هذا المشروع وتوسعه مع شركائنا، نهدف إلى إحداث تأثير ملموس وتغيير إيجابي في المجتمع.

وفي هذا الإطار، أفاد أسامة ابراهيم – مدير عام شركة دي اتش ال اكسبرس: "نحن في دي اتش ال لا نكتفي بتنفيذ مبادرات مستدامة فحسب، بل نضع نصب أعيننا إحداث أثر ملموس على الأجيال القادمة. فالاستدامة بالنسبة لنا هي استثمار طويل الأمد في مستقبل أكثر ازدهارًا لمصر ولعملائنا، وهي عنصر أساسي في استراتيجيتنا العالمية. ومن خلال شراكاتنا ومبادراتنا، نسعى لأن نكون نموذجًا يُحتذى به في قطاع الخدمات اللوجستية، يجمع بين الكفاءة التشغيلية والالتزام البيئي والمجتمعي، انسجامًا مع أهداف مصر 2030."

الجدير بالذكر أن دي اتش ال اكسبرس تلتزم على المستوى العالمي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، عبر خطط طموحة لزيادة الاعتماد على المركبات الكهربائية، والوقود الحيوي، والحلول الرقمية، بما يعزز من مكانتها كرائد عالمي في اللوجستيات المستدامة.

