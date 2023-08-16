الفندق يقود عددًا من حملات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية ويعقد شراكات استراتيجية تدعم جهود الرعاية الصحية والبحث العلمي ودعم المجتمع

المملكة العربية السعودية، الرياض – أطلق فندق راديسون الرياض المطار سلسلة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية التي ينفذها بهدف دعم جهود الحملات الصحية في المجتمع المحلي.

فقد تعاون الفندق مع شركة دعم لوساطة التأمين، وهي مؤسسة متخصصة بقطاع التأمين، ومستشفى علي بن علي الذي يعد من المؤسسات الطبية الرائدة في الرياض، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات المجانية لأكثر من 100 ضيف وموظف في بهو الفندق. وتضمنت تلك الخدمات إجراء الفحوصات الطبية والاستشارات المجانية، وفحص واستشارات الفم والأسنان مجانًا، وفحص العلامات الحيوية مجانًا.

وانسجامًا مع التزامه المستمر تجاه دعم صحة وعافية الضيوف والموظفين، عقد فندق راديسون الرياض المطار كذلك شراكة مع وزارة الصحة السعودية لإقامة فعالية للتبرع بالدم في الفندق يشارك فيها الموظفون والضيوف. وستسهم تبرعات المشاركين بالحملة في تقديم الدعم اللازم للمجتمع الطبي المحلي وللمرضى.

كما رسّخ فندق راديسون الرياض المطار التزامه بدعم جهود البحث العلمي والتطوير، وذلك عبر توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام محمد بن سعود، تحدد ملامح التعاون بين الجانبين والأهداف الاستراتيجية التي تسعى إلى دعم البحث العلمي والتدريب والاستشارات وضمان الجودة والتعلم التجريبي لتكون في مقدمة أولويات العملية التعليمية وأهداف الأعمال، مع التركيز على دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

في تعليقه على الشراكة قال أمير عطايا، المدير العام لفندق راديسون الرياض المطار: "كانت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) أول شريك لفندق راديسون الرياض المطار عام 2022 وحافظنا منذ ذلك الحين على التزامنا تجاه تقديم الخدمات التي تدعم مجتمعنا المحلي وتسانده، حيث نبحث باستمرار عن فرص دعم الجهود البحثية المتعلقة بأمراض الطفولة ودعم أسر الأطفال الذين يعانون من مختلف الإعاقات في مجتمعاتنا."

وأضاف: "وتؤكد مبادرات المسؤولية الاجتماعية والشراكات الاستراتيجية التي أطلقها الفندق مؤخرًا مدى تركيزه على الصحة والعافية، وتمثل شهادة على المسؤولية والتأثير الذي نحققه في العاصمة السعودية. وسنحرص على مواصلة دعم رؤية المملكة 2030 ، آملين بتحقيق مزيد من الأثر الإيجابي في مجتمعاتنا وخارجها."

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