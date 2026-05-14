دبي، الإمارات العربية المتحدة – أكدت شركة «مايا»، المطوّر العقاري المتخصص في المشاريع السكنية الفاخرة في دبي، أن الأعمال الإنشائية في مشروعيها السكنيين «لا كلي» في الفرجان و«لا ڤيو» في ند الشبا جاردنز تتواصل بوتيرة متسارعة، مع التزام كامل بالجدول الزمني المحدد للتسليم خلال الربع الثاني من عام 2027.

وعلى الرغم من التحديات التي يشهدها العالم، تواصل فرق العمل التابعة لـ«مايا» إحراز تقدم متسارع في تنفيذ المشروعين، مع إنجازات ملحوظة في الأعمال الإنشائية والتشطيبات.

كما تتواصل أعمال تشييد «لا كلي» بوتيرة متسارعة، حيث اكتمل نحو 70% من الهيكل الرئيسي للمبنى، فيما تتواصل حالياً التحضيرات الخاصة بالأسقف. وعلى صعيد التشطيبات الداخلية، يشهد المشروع تقدماً ملحوظاً، إذ وصلت أعمال البناء إلى الطابق الرابع، فيما يتواصل العمل على التمديدات الكهربائية والصحية في الطابق الثالث، إلى جانب انطلاق المراحل الأولية للطلي والدهانات في الطوابق السفلية.

وبالمثل، تتواصل الأعمال الإنشائية في «لا ڤيو» بنفس الزخم المتواصل، وذلك بعد إنجاز مراحل أساسية مهمة في البنية التحتية للمشروع. وقد اكتملت جميع الأعمال الهيكلية الرئيسية بين الطابق الأرضي ومنصة الطابق الأول، بما في ذلك الدعامات الرئيسية ومنحدرات المركبات. كما تعمل الفرق الميدانية حالياً على استكمال أعمال التسليح الحديدي لمنصة الطابق الأول، تمهيداً لصب الخرسانة خلال المرحلة المقبلة.

وفي تعليقه على سير الأعمال، قال محمد عمران، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مايا»: "في ظل المتغيرات المتسارعة على الساحة الجيوسياسية العالمية، نرى بوضوح الفرق بين التقلبات قصيرة الأمد والأسس الراسخة التي يقوم عليها السوق على المدى الطويل. كما تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كبيئة مستقرة ومرنة تتمتع بأطر تنظيمية قوية، ما ينعكس على استقرار ثقة المستثمرين وتواصل حركة المبيعات والاستفسارات بوتيرة متواصلة. وفي “مايا”، ينصبّ تركيزنا اليوم على التنفيذ والوفاء بالتزاماتنا، حيث تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروعي “لا كلي” و“لا ڤيو” بخطى ثابتة، مع التزامنا الكامل بالتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة وبالمعايير العالية من الجودة والدقة التي يتوقعها شركاؤنا وعملاؤنا. كما تؤكد المرحلة الحالية تنامي التوجه نحو الاستثمارات طويلة الأمد ذات القيمة الحقيقية، ونحن فخورون بمساهمتنا في هذا المشهد من خلال تطوير منازل تجمع بين القيمة المستدامة وتجارب الحياة المصممة بعناية."

يقدّم مشروع «لا ڤيو» تجربة سكنية استثنائية ضمن مجتمع الفلل الهادئ في ند الشبا جاردنز، وسط الحدائق الغنّاء والمساحات المجتمعية الحيوية، كما يستوحي تصاميمه من أناقة الريفييرا الفرنسية، حيث يضم 46 وحدة سكنية صُممت بعناية لتجمع بين العمارة العصرية والانسجام مع الطبيعة، بما يوفر منازل راقية وعملية في آنٍ واحد.

وعلى الرغم من أجوائه الهادئة، يوفّر المشروع لسكانه سهولة الوصول إلى وجهات المطاعم الراقية، والمدارس المتميزة، ومرافق العناية بالصحة، إلى جانب مرافق الجولف في «ذا تراك». وتكتمل هذه التجربة السكنية المميزة والمناسبة للعائلات بمجموعة من المرافق الاستثنائية داخل المشروع، تشمل مسبحاً على السطح، وملعب بادل، ومرافق للياقة والعافية، وحديقة «زن»، ومركز أعمال، ومساحات مخصصة للأطفال.

ومع تحديد موعد التسليم في الربع الثاني من عام 2027، يجسّد مشروعا «لا كلي» و«لا ڤيو» التزام «مايا» المتواصل بتطوير مشاريع سكنية تتميّز بتصاميم مدروسة، تُنفذ وفق أعلى المعايير وفي المواعيد المحددة، مع الحفاظ على مستويات استثنائية من الجودة والدقة.

نبذة عن شركة «مايا»

تتّخذ شركة "مايا" العالمية من المدرسة الأوروبية في البناء والعمران مصدر إلهام لها، وتتمتّع بخبرة تتجاوز خمسة عشر عامًا في أسواق أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وتتميّز مشروعات "مايا" برؤية تصميمية تُراعي الإنسان واحتياجاته، وتمنح الأولوية للراحة وجودة الحياة، وتوفّر قيمة مستدامة على المدى الطويل، إلى جانب اعتمادها نهجًا معماريًا متجددًا ومبتكرًا. ومن خلال مجموعة من المشاريع قيد التنفيذ تمتدّ على مساحة تتجاوز 1.2 مليون قدم مربع حول العالم، تسعى "مايا" إلى تقديم تجربة سكنية معاصرة تُعيد رسم ملامح الحياة العصرية من منظور جديد في عالم العقارات.

