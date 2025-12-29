أبوظبي - أعلنت مجموعة أدنيك عن اختيار مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، كشريكٍ تشريعيٍ للتنقل للدورة السابعة من معرضي يومكس وسيمتكس 2026، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ورئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.

وتنظم مجموعة أدنيك المعرضين والمؤتمرات المصاحبة بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026 في مركز أدنيك أبوظبي. وباعتبارهما أكبر حدثين عالميين مخصصين للأنظمة غير المأهولة والذاتية التشغيل، يستعرض المعرضان أحدث التطورات والابتكارات في القطاعات المدنية والتجارية بالإضافة للقطاع الدفاعي.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "إن شراكتنا الاستراتيجية مع مركز النقل المتكامل، الرائد إقليمياً في حلول التنقل الذكي والمستدام، ستسهم في الارتقاء بهذه الدورة من معرضي يومكس وسيمتكس. وبدعمهم، سيشهد المعرضان إطلاق مؤتمر تجاري جديد واستعراض مجموعة واسعة من التقنيات الموجهة للقطاعات المدنية والتجارية، حيث يعكس معرضا يومكس وسيمتكس التزام مجموعة أدنيك بترسيخ مكانة أبوظبي في صدارة المشهد التكنولوجي العالمي، من خلال جمع صنّاع القرار والمبتكرين ومزودي حلول التنقل تحت سقفٍ واحد."

وفي تصريحٍ له، قال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: "تمثل شراكتنا مع مجموعة أدنيك في معرضي يومكس وسيمتكس 2026 والمؤتمر التجاري المصاحب فرصة مهمة لتسليط الضوء على أطرنا التنظيمية والمشاريع الرائدة في المركبات ذاتية القيادة والتنقل الجوي المتقدم، إضافةً إلى منظومة البنية التحتية الذكية التي نعمل على تطويرها. كما تسهم هذه المنصة الدولية في تعزيز تبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية تسهم في تسريع تبني التقنيات المستقبلية، ودعم توجهات الاستدامة والابتكار، وترسيخ ريادة أبوظبي عالمياً في قطاع التنقل الذكي."

ضمن فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس، يستعرض مركز النقل المتكامل أعماله الرائدة في نشر المركبات ذاتية القيادة، بما في ذلك المشاريع الحائزة على جوائز في هذا المجال، ومبادرات التنقل الجوي المتقدم، إلى جانب منظومة البنية التحتية الشاملة للنقل الذكي، كما يشارك المركز في المؤتمر التجاري المُطلق حديثاً، حيث سيتعرف الحضور على أحدث الأطر التنظيمية والابتكارات والسياسات التي ستسهم في تشكيل مستقبل الأنظمة ذاتية التشغيل في التطبيقات التجارية والمدنية. سيتمكن المشاركون في معرضي يومكس وسيمتكس من الاطلاع والتعرف عن قرب على تطبيقات متقدمة تشمل دمج الذكاء الاصطناعي، والمركبات ذاتية القيادة، والواقع الافتراضي، وأدوات المحاكاة المتطورة، وهي تقنيات محورية لقطاعات عدة، مثل النقل والتصنيع والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والزراعة والدفاع. ومن خلال العروض الحية والمؤتمرات المتخصصة، يسلّط المعرضان الضوء على دور هذه التقنيات الناشئة في تعزيز الكفاءة والسلامة والإنتاجية، وتمهيد الطريق لصناعات أكثر ذكاءً وقدرة على التكيّف عالمياً.

ومن المتوقع مشاركة نخبة من الشركات والخبراء العالميين، ومن المنتظر أن تسهم فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس في إطلاق حوارات نوعية وبناء شراكات قيّمة، بما يتيح للحضور فرص للتواصل، واستكشاف التوجهات الناشئة، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الأنظمة غير المأهولة وذاتية التشغيل عبر مختلف القطاعات.

-انتهى-

