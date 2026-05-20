أبوظبي، يشير تقرير كوليرز العقاري للربع الأول من عام 2026 إلى مرحلة انتقالية يعيشها السوق، إذ يتجاوز الزخم الاستثنائي لعام 2025 ليدخل مرحلة أكثر توازناً ونضجاً، مدعوماً بأسس قوية واستمرار الاستثمار في البنية التحتية. ويقدم التقرير رؤى حول أبرز توجهات القطاعات السكنية والمكتبية والاستثمارية في كل من أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية والعين. وعلى مستوى الدولة، بات الأداء يرتبط بشكل أكبر بجودة الأصول، وديناميكيات الأسواق الفرعية، وتطور سلوك المستثمرين والمستأجرين.

سوق الوحدات السكنية والمكتبية في أبوظبي

يتطور سوق العقارات في أبوظبي نحو مسار نمو أكثر توازناً واستدامة. وحافظ القطاع السكني من حيث المعروض، على وتيرة تسليم مستقرة خلال الربع الأول من عام 2026، مع إضافة نحو 1,200 وحدة سكنية، فيما يُتوقع استكمال 7,000 وحدة أخرى بحلول نهاية العام. وسجل نشاط التطوير العقاري مستويات قياسية، مع إضافة 22 مشروعاً جديداً إلى قائمة المشاريع المرتقبة، تضمنت 9 مشاريع سكنية تحمل علامات تجارية عالمية.

وفي سوق الإيجارات، انتقل سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي خلال الربع الأول إلى بيئة أكثر استقراراً، إذ ارتفع متوسط إيجارات الشقق بنسبة 15٪ على أساس سنوي، بينما تجاوزت الزيادة 20٪ في المشاريع متوسطة الجودة. أما قطاع الفلل السكنية فقد سجل زيادة طفيفة بلغت 1٪ على أساس ربعي، ونمواً سنوياً بنسبة 6٪، مع تحقيق زيادات سنوية ملحوظة تراوحت بين 7٪ و10٪ في المجمعات الفاخرة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى مشاريع متوسطة الجودة مثل "الريف".

كما حافظ سوق المكاتب على أداء قوي، إذ تجاوزت معدلات الإشغال 95٪، وحققت الإيجارات عبر جميع الفئات نمواً سنوياً بين 8٪ و20٪. وفي السوق التجاري، عُزّز المخزون الأساسي من المكاتب بإتمام بناء برج شمس في جزيرة الريم، فيما تترقب السوق استكمال مشروعي مجمّع مدينة مصدر وذا لينك، اللذين جذبا بالفعل اهتماماً كبيراً من المستأجرين، مما يؤكد استمرار الطلب على مساحات العمل المستدامة من الفئة الأولى ضمن المناطق التجارية الرئيسية للعاصمة.

ومع نهاية الربع الأول، شهد إجمالي حجم عقود الإيجار نوعاً من التباطؤ، ما يعكس نهجاً أكثر حذراً لدى المشاركين في السوق، وتزايد تفضيلهم لبنى عقود أكثر مرونة.

وواصلت المعاملات السكنية نشاطها التصاعدي في الربع الأول من عام 2026، إذ تم تسجيل نحو 7,800 صفقة، بزيادة 10٪ على أساس ربعي وارتفاع بنسبة 119٪ على أساس سنوي. وارتفعت أسعار بيع الشقق والفلل بنسبة 4٪ و2٪ على أساس ربعي، وبنسب سنوية بلغت 32٪ و21٪ على التوالي.

سوق الوحدات السكنية والمكتبية في دبي

يتجه سوق العقارات في دبي إلى مرحلة أكثر نضجاً بعد النمو السريع، ويتمتع بقدرة جيدة على مواجهة تقلبات قصيرة المدى بفضل الأسس القوية واستمرار الاستثمار في البنية التحتية. وتجاوزت عمليات تسليم الشقق الجديدة حاجز 10,000 وحدة للشهر الثاني على التوالي، فيما تم تسليم نحو 1,900 فيلا خلال الربع الأول من عام 2026. ولا يزال رصيد المشاريع التطويرية كبيراً، مع توقع تسليم 65,000 شقة و12,500 فيلا بحلول نهاية العام، رغم احتمال ترحيل جزء منها إلى فترات لاحقة.

أما سوق الإيجارات، فقد أظهر أداءً إيجابياً عموماً، إذ نما متوسط إيجارات الشقق بنسبة طفيفة بلغت 2٪ على أساس ربعي، بدعم الطلب المستمر على قطاع الإسكان الميسور التكلفة. وبقيت أسعار إيجارات الفلل مستقرة على مدار الربع، مع أداء متفاوت على مستوى المجمعات، حيث بدأ المستأجرون يركزون على القيمة.

وحافظ سوق المبيعات على مسار النمو خلال الربع الأول، لكن بفروق واضحة في الطلب حسب القطاع. وبقيت معاملات البيع على الخارطة مرتبطة بوتيرة إطلاق المشاريع وتوقيت تسجيلها، فيما تراجع نشاط بيع الوحدات المكتملة من الشقق والفلل على أساس ربعي، مع تسارع وتيرة الانخفاض خلال شهر مارس.وقد واصلت متوسطات أسعار البيع نموها عبر مختلف فئات الأصول، رغم وجود بعض التفاوت بين المجمعات، سواء في السوق الأولية أو الثانوية. وبينما كان النمو محدوداً في القطاع السكني، سجلت مبيعات المكاتب التجارية نمواً واضحاً، مدعومة بنقص الوحدات التجارية المكتملة، إلى جانب محدودية المشاريع الجديدة المطروحة، رغم الزيادة التدريجية في المعروض من المشاريع ذات مواصفات الفئة الأولى.

سوق العقارات في العين والإمارات الشمالية

باتت الإمارات الشمالية تشهد تحولاً لافتاً، إذ انتقلت من كونها خياراً للمقيمين الساعين إلى التنقل اليومي، لتغدو وجهةً مفضّلةً بحد ذاتها، تجمع بين الأسعار التنافسية ونمط الحياة العصري القائم على التجمعات السكنية المتكاملة. وشهد الربع الأول من عام 2026 تراجعاً في وتيرة إطلاق المشاريع السكنية الجديدة، إذ أُعلن عن نحو 5,200 وحدة سكنية، بانخفاض نسبته 60٪ مقارنةً بالمستويات القياسية المسجّلة في عام 2025. وتصدّرت الشارقة قائمة الإمارات الشمالية من حيث عدد الوحدات المطروحة حديثاً خلال الربع الماضي بنحو 1,700 وحدة، تلتها كل من رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين.

وشهد السوق تباطؤاً نسبياً في وتيرة النمو خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل اعتدال التوسع الملحوظ الذي اتسمت به السنتان الماضيتان وبدء عودة الأداء إلى مستوياته الطبيعية.. وسجّلت أسعار تأجير الشقق في الشارقة ورأس الخيمة ارتفاعاً طفيفاً تراوح بين 1٪ و2٪ على أساس ربع سنوي، في حين حافظت إيجارات كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين على استقرارها.

وأبدت عمليات تسليم المشاريع زخماً أولياً قوياً، إذ أُنجزت أكثر من 1,100 شقة و320 فيلا في عدد من أبرز المجمعات السكنية المخططة، من بينها: الجادة، ومدينة الشارقة المستدامة، والزاهية. وعلى الرغم من أن عدد الوحدات المزمع تسليمها عام 2026 لا يزال ضخماً بنحو 12,000 وحدة، فإن وتيرة عمليات التسليم المستقبلية قد تتأثر بمستجدات ظروف السوق والتقسيم المرحلي الاستراتيجي للمشاريع.

ويواصل سوق العقارات في العين مسيرته التصاعدية المنتظمة، مدفوعاً بطلب محلي يدعم الأداء المستقر عبر مختلف فئات الأصول. وأظهر السوق في الربع الأول من عام 2026 أداءً متبايناً، إذ ارتفع متوسط أسعار إيجارات الشقق والفلل بنسبة 7٪ و2٪ على التوالي، قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي سوق المكاتب، حافظت إيجارات المساحات الواقعة خارج نطاق مركز الأعمال المركزي على استقرارها إلى حدٍّ بعيد، في حين دعم الأداءَ العامَّ ارتفاعُ الإيجارات على امتداد شارع خليفة والشارع الرئيسي، اللذين سجّلا زيادات سنوية بلغت 1٪ و6٪ على التوالي. وسار قطاع التجزئة على المنوال ذاته، إذ ارتفعت الإيجارات التجارية على مستوى المدينة بنسبة 5٪ سنوياً، فيما تصدّر ممر شارع خليفة/الشارع الرئيسي قائمة النمو بأعلى معدل بلغ 8٪.

وتُشير البيانات الراهنة إلى أن أداء السوق لا يزال بمعزل نسبي عن الضغوط الإقليمية الأوسع في الوقت الحالي. وسيكون الربع القادم محورياً في قياس مدى قدرة السوق على استيعاب هذه الضغوط الخارجية، مما سيُتيح رسم مسار أوضح لتحديد ما إذا كانت المعطيات الراهنة ستُفضي إلى استقرار في قيم الأصول، أم إلى تحوّل في مستويات التعاملات.

لمحة حول كوليرز:

كوليرز هي شركة عالمية متخصصة في الخدمات المهنية المتنوعة وإدارة الاستثمارات. تعمل من خلال ثلاث منصات رائدة في القطاع: خدمات العقارات، والهندسة، وإدارة الاستثمارات. وتتميز بنموذج أعمال مثبت، وثقافة ريادية، وفلسفة شراكة فريدة تدعم النمو وإرساء قيمة حقيقية. وعلى مدار 30 عاماً، حققت كوليرز عوائد سنوية تراكمية للمساهمين بلغت نحو 20%، مدفوعةً برؤية قيادية، ونسبة ملكية داخلية كبيرة، وأرباح مستدامة وثابتة. ومع إيرادات سنوية تتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي، وفريق يضم أكثر من 24,000 متخصص، وأصول مدارة تزيد قيمتها على 100 مليار دولار، تظل كوليرز ملتزمة بتسريع نجاح عملائها ومستثمريها وموظفيها حول العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات