أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم انضمام شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم ش.م.ب (م) – جارمكو كشريك في نسخته الرابعة، التي ستُعقد يومي 27 و28 يناير 2026 في فندق فورسيزونز خليج البحرين. ويُعقد المنتدى بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة.

وتُقام نسخة هذا العام تحت شعار "تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحوّل في مجالي الطاقة والمناخ"، حيث يجتمع أكثر من 400 من قادة الأعمال وصنّاع القرار والخبراء في مجال الاستدامة لمناقشة حلول عملية تدعم التزامات المنطقة المناخية وتسهم في تسريع التحوّل في قطاع الطاقة.

ويعكس انضمام شركة الخليج جارمكو كشريك للمنتدى التزام الشركة المتواصل بدعم ممارسات التصنيع المستدام. فقد قامت جارمكو في عام 2020 بتعزيز هذا التوجه من خلال إطلاق مبادرة "جارمكو: منتجات خضراء من أجل مستقبل مستدام"، التي تهدف إلى دمج مبادئ المسؤولية البيئية في مختلف مراحل عمليات الإنتاج. وتشكل هذه المبادرة جزءًا من مبادرة "جارمكو الخضراء" التي أسهمت في ترسيخ أسس قوية للاقتصاد الدائري والتصنيع المسؤول، من خلال تعزيز إعادة التدوير، وكفاءة الطاقة، وتطبيق المعايير البيئية الدولية.

وفي إطار جهودها المستمرة، دخلت جارمكو في شراكة للطاقة النظيفة مع شركة الأنظمة المتحدة المتقدمة، التابعة لمجموعة تاج القابضة في المملكة العربية السعودية، لتطوير مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 6 ميغاواط في منشآت الشركة بمملكة البحرين، بما يسهم في توفير طاقة متجددة ودعم استراتيجية الشركة لخفض الانبعاثات.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد محمد رفيع، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم ش.م.ب (م) – جارمكو:

"تعكس شراكتنا مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة التزام جارمكو بدعم جهود الاستدامة في مملكة البحرين وتعزيز مسيرة التطوير الصناعي منخفض الكربون. ومن خلال مبادرة جارمكو الخضراء واستثماراتنا في إعادة التدوير وكفاءة الطاقة، نواصل تحقيق تقدم ملموس في عملياتنا. كما يأتي مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 6 ميغاواط ليؤكد التزامنا بتبنّي الطاقة المتجددة وتسريع جهودنا نحو خفض الانبعاثات."

ومن جانبها، قالت السيدة ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة "فين مارك كومينيكيشنس" المؤسس والمنظم لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة: "يسعدنا انضمام جارمكو كشريك في نسخة عام 2026، وهو ما يعكس دورهم الريادي في الاقتصاد الدائري والإنتاج المسؤول وحماية البيئة، انسجامًا مع رسالة المنتدى الهادفة إلى دعم المؤسسات وتسريع رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني."

وتحظى نسخة عام 2026 بدعم شركاء رئيسيين هم منصة صفاء وبنك البحرين والكويت، إلى جانب الشريك الاستراتيجي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،وشركاء المنتدى: شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، شركة البحرين لإصلاح السفن والهندسة (باسرك)، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين ، وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم ش.م.ب (م) - جارمكو، مع الإعلان عن شركاء إضافيين قريباً.

