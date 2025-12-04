دبي، الإمارات العربية المتحدة، تستعدّ "نولتي للمطابخ"، العلامة التجارية الألمانية الرائدة في مجال المطابخ الفاخرة والمعروفة بإرثها العريق في التصميم والحرفية الألمانية، لافتتاح صالة عرضها الرئيسية في دبي خلال الربع الأول من عام 2026، مما يمثل علامة فارقة وخطوة مهمة لتوسع نولتي في المنطقة. تقع صالة العرض الجديدة في مبنى "إيفل وان" على شارع الشيخ زايد، ومن المقرر أن تصبح بمثابة وجهة للعملاء، ومركزاً مخصصاً للتدريب والفعاليات للمصممين والمهندسين المعماريين والمطورين وأصحاب المنازل الراغبين بشراء أرقى المطابخ الأوروبية.

يأتي افتتاح صالة العرض الجديدة في دبي كجزء من خطة "نولتي" للتوسع الاقليمي باستثمار يصل إلى 25مليون درهم إماراتي خلال السنوات المقبلة، لتكون أول صالة عرض مملوكة مباشرة للعلامة التجارية في المنطقة. وقد صُممت صالة العرض لتضع معياراً جديداً للتميز في الخدمة، حيث تجمع الصالة بين عناصر التصميم العصري وسهولة الوصول إلى خبراء تصميم نولتي للتواصل معهم مباشرة. ومن المقرر أن يشهد الافتتاح الكبير حضور أعضاء مجموعة "نولتي" المرموقين، وقيادات الشركة، وممثلي السفارة الألمانية، والمطورين، ومصممي الديكور الداخلي، والمهندسين المعماريين، وصناع المحتوى.

صُممت صالة العرض، والتي تبلغ مساحتها 450 متر مربع، لتكون بمثابة “Connection Hub”، أو ملتقى للتواصل وبيئة مفتوحة وتعاونية توفر فرصة الالتقاء وتبادل الأفكار واستكشاف إمكانيات وآفاق جديدة. ستضم صالة العرض أحدث مجموعات "نولتي نيو" و "نولتي للمطابخ"، و "مطابخ إكسبريس"، إلى جانب نخبة من ماركات الأجهزة المنزلية العالمية الرائدة. حيث سيتمكّن الزوار من استكشاف مجموعة واسعة من التصاميم والمواد والتكوينات المصممة خصيصاً لتلبية مختلف الأذواق والميزانيات، فضلاً عن وعد "نولتي" بجودة التصميم الاستثنائية والضمان والخدمة المتميزة.

قال سيلفا كومار راجولو، المدير العام لشركة نولتي الإمارات: "يتمحور هدفنا حول إنشاء وجهة متكاملة تتيح للعملاء والشركاء استكشاف وتصميم المطبخ المثالي الذي يناسب أذواقهم والتمتع به بثقة تامة. تمثل صالة العرض هذه فصلاً جديداً في مسيرة "نولتي للمطابخ"، فهي تعزز تواصلنا المباشر مع عملائنا وتؤكد التزامنا بتقديم خدمة متميزة وبأعلى معايير الجودة.

تشير التوقعات إلى أن قيمة سوق المطابخ الفاخرة في الإمارات ستصل إلى 200 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يعكس توقعات السكان وتنوع أذواقهم وشغفهم بالتصميم. وهذا ما تجسّده صالة العرض الجديدة، خاصة مع تحول المطابخ لتصبح أكثر من مجرد مكان للطهو، بل القلب النابض لكل منزل.

توفر صالة العرض الجديدة تجربة متكاملة وسلسة، حيث تقدم استشارات مخصصة ودعماً شخصياً فيما يتعلّق بالتصميم من خبراء "نولتي"، بالإضافة إلى معلومات حول المواد والخامات المعتمدة والحاصلة على شهادتي (FSC) و (PEFC) للاستدامة والحفاظ على البيئة والغابات. فضلاً عن فرص الانضمام إلى ورش العمل والدورات التدريبية وفعاليات الشركاء، يجسّد "ملتقى التواصل" رسالة "نولتي" في تعزيز التعاون وإلهام الابتكار والإبداع وتشييد علاقات طويلة الأمد.

تشمل المناطق المخصصة في الصالة: منطقة المواد والخامات، زاوية الأجهزة المدمجة، وزاوية أخرى لصناعة المحتوى والبودكاست. كما يتيح الركن التقني للزوار استكشاف المواد وميزات التصميم وأنظمة التخطيط المتنوعة، بينما تقدّم محطة البرمجيات المتكاملة منصة لتصميم المطبخ ثلاثية الأبعاد وتصورها.

ستستضيف الصالة أيضًا برامج مستمرة تركز على الابتكار في التصميم، ومعرفة المنتجات وخدمة العملاء للارتقاء بمهارات وإمكانيات شركائنا في جميع أنحاء المنطقة. كما ستعيد نولتي تنظيم فعاليتها السنوية "Hausmesse" والتي تركز على التصميم والابتكار، داخل الصالة، مما يمكّن الشركاء والمتخصصين من الوصول المباشر إلى مجموعات المنتجات الجديدة وأحدث التقنيات والابتكارات كل عام

يُشكّل هذا الإطلاق ركيزة أساسية في استراتيجية "نولتي الإمارات" لعام 2026، إذ يُعزز حضور الشركة في المنطقة وفرصة وصول العملاء إليها، ويدعم عملياتها الإقليمية. كما يوسّع الإطلاق من نطاق الشركة وقدرتها على تقديم حلول مُصمّمة خصيصاً، واستضافة الاجتماعات الهادفة للارتقاء بالقطاع، والاستثمار في التطوير المهني.

عن نولتي للمطابخ (Nolte Küchen)

تأسست شركة "نولتي للمطابخ" (Nolte Küchen) في ألمانيا عام 1958، وتُعد من أبرز الشركات العائلية المتخصصة في تصنيع المطابخ المعيارية الألمانية الصنع بنسبة 100%. تمتلك الشركة خبرة تمتد لما يقارب سبعة عقود في الجمع بين الابتكار والحرفية لتقديم أعلى معايير الجودة والتصميم. تأسس فرعها الإقليمي "نولتي م.م.ح" في دبي عام 2011، ويشرف على عملياتها في 30 دولة، وقد سلّمت أكثر من 80,000 مطبخ للمشروعات وحوالي35,000 مطبخ للبيع بالتجزئة خلال السنوات الأخيرة.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: https://www.noltefze.com/

-انتهى-

#بياناتشركات