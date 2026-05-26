دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أسوس عن مشاركتها المرتقبة في معرض كومبيوتكس 2026، حيث ستستعرض الشركة أحدث ابتكاراتها في مجال الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والألعاب وتقنيات المبدعين والبنية التحتية للمؤسسات، إلى جانب الاحتفال بمرور 20 عاماً على علامة جمهورية اللاعبين التابعة لشركة أسوس في مجال الابتكار والتطور في تصميمات وتقنيات الألعاب، واستناداً إلى النجاحات التي حققتها خلال الدورات السابقة من معرض كومبيوتكس، ستقدم أسوس منظومة متكاملة تهدف إلى إحداث تحول جذري في الإنتاجية والإبداع والتنقل والحياة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي في كل مكان.

وسيكون لكل من أسوس وعلامة جمهورية اللاعبين أجنحة فعلية ضمن معرض كومبيوتكس لاستعراض منتجاتهما وحلولهما المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجميع فئات المستخدمين، ويقام المعرض خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو، من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 5:30 مساءً، في قاعة تايبيه نانغانغ للمعارض 1 (الطابق الرابع)، وسيقع جناح أسوس في الموقع M0820، فيما سيكون جناح علامة جمهورية اللاعبين في الموقع M0504.

وتحت شعار " معًا نحو الذكاء الاصطناعي - AI Together"، ستستعرض أسوس حلولها للجيل القادم من تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في القطاع، بما في ذلك أيه إم دي وإنتل ونيفيديا، إلى جانب نخبة من شركاء التكنولوجيا ضمن المنظومة التقنية، وانطلاقاً من رؤيتها "ذكاء اصطناعي في كل مكان... إمكانيات مذهلة"، تواصل أسوس تعزيز نهجها في الذكاء الاصطناعي عبر توفير تطبيقات عملية قابلة للتوسع في أسواق المؤسسات والمستهلكين.

جناح أسوس (M0820)

سيتمكن الزوار في جناح أسوس من اختبار سيناريوهات متعددة للذكاء الاصطناعي في قطاعات المؤسسات والمبدعين والرعاية الصحية والحوسبة اليومية، حيث يتم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر البنية التحتية ومنصات المؤسسات وأنظمة الحافة الذكية، كما سيبرز المعرض كيفية تمكين أسوس لاعتماد حلول الذكاء الاصطناعي الشاملة عبر مختلف الصناعات والحوسبة اليومية، من خلال تقديم حلول عملية وقابلة للتوسع للشركات والمستخدمين على حد سواء، مع التركيز على توفير حوسبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة واستدامة.

كما ستلبي المجموعة المستقبلية من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أسوس احتياجات المتخصصين والمبدعين والعاملين بنظام العمل الهجين والطلاب ومستخدمي الألعاب الباحثين عن أداء أسرع وأدوات إنتاجية أكثر ذكاءً، وستسلط أسوس الضوء أيضاً على التطورات في منظومتها الخاصة بالمبدعين، بما يشمل الأجهزة المصممة للمهام عالية الأداء مثل الرندرة ثلاثية الأبعاد وإنتاج الفيديو والرسوم المتحركة والتصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وسيضم المعرض كذلك حلول البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خوادم الذكاء الاصطناعي القابلة للتوسع والأنظمة المتكاملة مثل آسوس ايه اى بي أو دي، والتي توفر قدرات الحوسبة والأنظمة والتنسيق اللازمة لتشغيل المهام الحوسبية الحديثة ضمن بيئات مراكز البيانات ومنظومات المؤسسات الموزعة.

وقال كيفن لى، المدير العام لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة أعمال حلول البنية التحتية لدى أسوس:

"مع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل طريقة عمل القطاعات المختلفة، تركز أسوس على توفير حلول متكاملة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات على المضي قدماً بثقة... "ومن خلال العمل الوثيق مع الشركاء في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك آي بي إم و ويكا وويسترن ديجيتال وفوكس لينك ودي دي إن و شنايدر إلكتريك، إضافة إلى دمج تقنيات نيفيديا، تُمكّن أسوس الشركات من تسريع نشر حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وبناء أنظمة أكثر أماناً وجاهزية للمستقبل في قطاعات الصناعة والنقل والاتصالات.

كما سيسلط معرض أسوس الضوء على التزام الشركة طويل الأمد بالابتكار المستدام، مع تركيز متزايد على التصاميم الموفرة للطاقة وأساليب التصنيع الأخلاقية وتطوير المنتجات الصديقة للبيئة بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.

ويُقام معرض كومبيوتكس سنوياً في تايبيه، تايوان، ويجمع كبار قادة التكنولوجيا والمبتكرين وأصحاب المصلحة في القطاع لاستكشاف مستقبل الحوسبة الذكية والتجارب المترابطة، ومع مشاركة أبرز العلامات التجارية وعمالقة الصناعة لاستعراض أحدث منتجاتهم ومفاهيمهم المستقبلية، يُعد كومبيوتكس حدثاً أساسياً لعشاق التكنولوجيا والمتخصصين في هذا المجال ووسائل الإعلام على حد سواء.

نبذة عن أسوس

تُعد أسوس شركة تكنولوجيا عالمية رائدة تقدم تقنيات مبتكرة تهدف إلى تحسين الحياة الرقمية للمستهلكين والمبدعين ومستخدمي الألعاب والشركات حول العالم، وتمتلك أسوس محفظة متنوعة تشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية وأجهزة الألعاب والشاشات وحلول الشبكات واللوحات الأم والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنتجات المؤسسات، ومن خلال فريق يضم 5000 خبير بحث وتطوير داخلي، تواصل أسوس توسيع حدود الحوسبة الذكية عبر أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي ومنظومات مخصصة للمبدعين وتحسين تجارب الألعاب ومبادرات صديقة للبيئة، كما تحافظ الشركة باستمرار على مكانتها ضمن قائمة أكثر الشركات إثارة للإعجاب في العالم وفق تصنيف فورتشن، وتواصل التزامها بتمكين الأفراد والشركات من خلال التكنولوجيا التي تعزز الإنتاجية والإبداع والاتصال والتجارب اليومية.

-انتهى-

#بياناتشركات