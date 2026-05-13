الجديدة، المغرب : واصل قطاع السياحة في المغرب مساره التصاعدي القوي خلال عام 2026، إذ استقبلت المملكة 4.3 مليون سائح خلال الربع الأول من العام، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجل شهر مارس وحده ارتفاعاً بنسبة 18% في عدد الوافدين، فيما بلغت الإيرادات السياحية 21.4 مليار درهم مغربي بنهاية فبراير، بزيادة 22.2% على أساس سنوي.

وتؤكد هذه الأرقام متانة قطاع السياحة المغربي، كما تعزز مكانة المملكة باعتبارها واحدة من أكثر أسواق الضيافة حيوية في المنطقة. وتعكس هذه النتائج أيضاً الزخم الأوسع الذي يشهده القطاع، مدفوعاً بتحسن الربط الجوي، وتنوع الأسواق المصدرة للسياح، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية السياحية والارتقاء بتجربة الزوار.

وفي هذا السياق، يواصل منتجع مازاغان غولف العمل ضمن سوق تشهد نمواً متواصلاً عبر عدد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك السياحة العائلية وفعاليات الشركات. كما أسهمت سلسلة من الجوائز والاعتمادات الدولية الأخيرة في تعزيز مكانة المنتجع ضمن هذا المشهد السياحي المتنامي.

وكان المنتجع قد نال لقب "أفضل منتجع عائلي في المغرب لعام 2025" ضمن جوائز World Travel Awards، كما جدد في مارس 2026 حصوله على شهادة EarthCheck الذهبية للعام الثاني على التوالي، ليبقى أول والجهة السياحية الوحيدة في المغرب التي تنال هذا الاعتماد.

وفي تعليقه على أداء القطاع، قال جاك كلوديل، المدير العام لمنتجع مازاغان: "يعكس أداء قطاع السياحة في المغرب خلال الأشهر الأولى من عام 2026 سوقاً تواصل ترسيخ حضورها من حيث الحجم والجودة والجاذبية الدولية. وما يبرز اليوم لا يقتصر على نمو أعداد الزوار، بل يشمل أيضاً اتساع قاعدة الطلب عبر السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال على حد سواء. وهذا الواقع يفرض على مشغلي الضيافة تركيزاً أكبر على الاستمرارية، والتميّز في مستوى الخدمة، والقدرة على مواكبة تطورات توقعات الضيوف في سوق تنافسية وسريعة التغير."

وأضاف كلوديل: "يحمل الزخم الحالي في القطاع أهمية كبيرة، إلا أن القيمة طويلة الأمد ستظل مرتبطة بقدرة الوجهات على تعزيز الجودة والمصداقية والمرونة التشغيلية. وهنا تكمن الفرصة الحقيقية أمام سوق الضيافة في المغرب."

وكان المغرب قد اختتم عام 2025 باستقبال 19.8 مليون سائح، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات السياحية 124 مليار درهم مغربي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، ما وفر قاعدة قوية لانطلاقة القطاع في عام 2026.

