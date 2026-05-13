دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجلت الاتحاد العقارية ش.م.ع "الشركة" (المُدرجة في سوق دبي المالي بالرمز UPP)، انطلاقةً قوية في مُستهل عام 2026، محققةً نمواً ملحوظاً في الإيرادات وتحسناً في مستويات الربحية خلال الربع الأول من العام، تزامناً مع دخولها مرحلةً جديدة من النمو المتسارع.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الأول من العام بنسبة 66% لتصل إلى 271.4 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 163.2 مليون درهم إماراتي حققتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام 2025، بما يعكس استمرار الطلب على مشاريع الشركة ومواصلة تعزيز كفاءة محفظتها من الأصول المدرة للدخل. كما ارتفع الربح الإجمالي إلى 58.4 مليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 37% على أساس سنوي مقارنة بـ 42.8 مليون درهم، وذلك بدعمٍ من تحسُّن الكفاءة التشغيلية والأداء القوي للأصول.

وبلغ صافي الربح خلال الربع الأول من العام 11.8 مليون درهم، بما يؤكد متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على تحويل المكاسب التشغيلية إلى نموٍ ربحي مستدام.

تعليقاً على النتائج، قال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في "الاتحاد العقارية": "شكَّل الربع الأول من عام 2026 نقلةً نوعية في مسيرة شركة الاتحاد العقارية. واليوم، نزاول أعمالنا من موقع قوةٍ وتركيز، مع ميزانيةٍ عمومية منخفضة الديون واستعادة توزيعات الأرباح للمساهمين. ويعكس أداؤنا التزامنا بالتنفيذ المنضبط، ومواصلة التركيز على رفع الكفاءة وخلق القيمة. وبينما نمضي قدماً، نعتزم تسريع وتيرة التطوير، وتعزيز قيمة محفظتنا، وتهيئة الشركة لتحقيق نموٍ مستدام في سوق دبي العقاري ومواكبة تطوره."

واستناداً إلى هذا الزخم، تواصل الشركة تركيزها على توسيع نطاق مشاريعها التطويرية، وتعزيز القيمة عبر محفظتها، ودفع عجلة النمو النوعي المستدام في سوق العقارات المتنامي في دبي.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورينت بلانيت

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتشركات