أعلنت اليوم ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية الشاملة في مصر، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، وهو ما يعزز مكانتها الرائدة في السوق والنجاح في تنفيذ استراتيجية التحول إلى منصة متكاملة لتمويل نمط الحياة المتطور، وقد حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 1.52 مليار جنيه، بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي، في حين قفز صافي الربح بنسبة 78% ليصل إلى 221 مليون جنيه .كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 31% لتصل إلى 6.96 مليار جنيه، مدعومة بقاعدة عملاء نشطين بلغت 924 ألف عميل، وزيادة بنسبة 49% في عدد المعاملات لتصل إلى 2.53 مليون معاملة. وحافظت ڤاليو على حصة سوقية مهيمنة بلغت 26.5% في يناير 2026 مع الالتزام بنسبة منخفضة للقروض المتعثرة (NPL) بلغت 1.24%، مما يؤكد قدرتها على تحقيق نمو مربح في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي.

على الصعيد التشغيلي، تابعت ڤاليو نموها الإيجابي عبر جميع المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية إلى 77.4 مليون جنيه، بينما بلغ عدد المعاملات اليومية نحو 28 ألف معاملة. واستمر عمق التواصل مع العملاء في التزايد، حيث ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل ليصل إلى 8.1 مرة خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 6.5 مرة في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا النمو إلى ريادة الشركة للسوق وشبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 9,500 شريك من التجار. كما تواصل الشركة إعطاء الأولوية للشمول المالي، حيث وصل قطاع العملاء غير المتعاملين مع البنوك إلى 366 ألف عميل، ساهموا بمبلغ 1.04 مليار جنيه في القيمة الإجمالية للمبيعات خلال الربع.

وشهدت باقة لمنتجات ڤاليو توسعاً ملحوظاً وتنوعاً عبر مختلف القطاعات عالية النمو. ولا يزال منتج "U" للشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) يمثل الركيزة الأساسية للمنصة، حيث ارتفعت قيمته الإجمالية للمبيعات بنسبة 25% لتصل إلى 3.90 مليار جنيه. وبالتوازي، برزت البطاقة مسبقة الدفع كمحرك حيوي للتفاعل اليومي، حيث قفز حجم الإنفاق من خلالها بنسبة 77% ليصل إلى 1.66 مليار جنيه مع وصول عدد المستخدمين النشطين إلى 285 ألف مستخدم. كما أظهر منتج Shift لتمويل السيارات مرونة بزيادة قدرها 31% ليصل إلى 1.2 مليار جنيه، بينما ارتفع منتج Ulter والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 23% ليصل إلى 365 مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، حقق سوق Shop’IT الإلكتروني إنجازاً بوصول إجمالي مبيعاته منذ الانطلاق إلى 226 مليون جنيه.

وفي هذا السياق، صرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: "تؤكد نتائجنا في الربع الأول من عام 2026 قدرة نموذج أعمالنا على التوسع ونجاحنا في التحول إلى منصة شاملة لتمويل نمط حياة مستخدمينا. لقد تميز هذا الربع بربحية استثنائية، حيث توسع هامش صافي الربح إلى 14.7% وهامش صافي الفائدة إلى 18.9%. نحن لا ننمو فحسب، بل ننمو بذكاء من خلال الاستفادة من محرك الائتمان المتطور والخاص بنا للحفاظ على جودة الأصول مع التوسع في قطاعات سريعة النمو. ومع الافتتاح التجريبي لعملياتنا في الأردن والموافقة الرسمية على تأسيس شركتنا التابعة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، نحن في وضع مثالي لاقتناص فرص نمو إقليمية وجديدة في قطاع الشركات (B2B) خلال ما تبقى من عام 2026".

ولدعم هذه الأهداف التوسعية، قامت ڤاليو بتعزيز هيكل رأس مالها من خلال تأمين حدود معتمدة من 28 مؤسسة مالية وجهات مصرفية وغير مصرفية بإجمالي 21.2 مليار جنيه. وتميز الربع الأول بسرعة تدوير رأس المال، حيث أتمت الشركة الموجة الـ 21 من توريق سندات بقيمة 443 مليون جنيه، وجمعت 1.7 مليار جنيه من خلال عمليات خصم وتوريق متعددة، مما ضخ سيولة إجمالية قدرها 2.1 مليار جنيه في الأعمال، وهو ما يعكس ثقة السوق العميقة في جودة أصول ڤاليو.

وخلال الربع الأول من عام 2026، حققت ڤاليو عدة إنجازات استراتيجية هامة، كان أحدثها تعزيز تجربتها الرقمية بالكامل من خلال إطلاق خدمة التمويل الفوري للمبالغ الكبيرة عبر التطبيق، والتي تبدأ من مليون جنيه باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.

عن شركة «ڤاليو»:

تقدم شركة ڤاليو (الاسم القانوني: U Consumer Finance S.A.E) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. تُعد ڤاليو أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي يتم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وذلك بالإضافة إلى استحواذ شركة أمازون على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وتنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 9,500 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرامج القروض النقدية والادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest» وصندوق AZ Valu وتطبيق EFG Hermes ONE و«شقلباظ» و«Ulter»، و Shop'IT.

وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة ڤاليو بيزنس. كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة تيتانيوم الائتمانية الجديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا لتوسيع باقة حلول الدفع، بهدف تزويد عملائها بأكثر الحلول مرونة وسهولة وشمولًا، وهو ما يرسخ مكانة ڤاليو كأفضل مقدمي الخدمات المالية التي تلبي جميع احتياجات العملاء. كما تتسم ڤاليو، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية ملائمة لتلبية متطلبات العملاء دائمة التغير.

وقد قامت ڤاليو مؤخرًا بإطلاق خدماتها في الأردن في مايو 2026 بموجب رخصة تمويل متخصص، وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني، لتقدم لعملائها حلولاً تمويلية ميسرة.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة www.valu.com.eg

ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

قطاع العلاقات العامة في ڤاليو

News-release@valu.com.eg

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@valu.com.eg

عمر سلامة

رئيس الاتصالات والعلاقات العامة

osalama@valu.com.eg

-انتهى-

#بياناتشركات