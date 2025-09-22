دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي للاستثمار العقاري، إحدى الشركات التابعة لدبي للاستثمار، عن حصول "دانه بيي"، المشروع الرائد متعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية في جزيرة المرجان، رأس الخيمة، على جائزة "أفضل مشروع متعدد الاستخدامات" خلال حفل توزيع جوائز العقارات العربية 2025-2026.

وتعكس هذه الجائزة نجاح الرؤية التطويرية التي تجمع بين الابتكار في التصميم، والكفاءة في التخطيط، وتكامل عناصر المعيشة، بما يعزّز موقع المشروع ضمن قائمة الوجهات العقارية الرائدة على ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة.

يقع مشروع "دانه بيي" على مساحة متميّزة في جزيرة المرجان، ويضم 189 فيلا فاخرة تتنوع بين وحدات من غرفتين إلى خمس غرف نوم، بما في ذلك مجموعة حصرية من فلل كاسر الأمواج المطلة مباشرة على المياه. كما يشمل المشروع برجين، يضم أحدهما شققاً سكنية فاخرة، فيما يتضمن الآخر منتجعاً فندقياً يضم 300 غرفة، كجزء من رؤية شاملة لتطوير مجتمعات متعددة الاستخدامات على الواجهة البحرية في إمارة رأس الخيمة.

وقال عبيد سلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري: "يجسّد الفوز بهذه الجائزة التزام دبي للاستثمار العقاري بتطوير وجهات رائدة تعيد تحديد معايير التصميم العمراني والاستدامة البيئية وجودة الحياة، بما يعكس رؤيتها لتطوير مشاريع متكاملة وسكنية. ويترجم مشروع "دانه بيي" رؤية دبي للاستثمار في تطوير وجهات متكاملة تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتصميم الراقي والحياة المجتمعية المتوازنة، ما يساهم في تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة استراتيجية توفر فرصاً واعدة للعيش والاستثمار والسياحة ضمن بيئة متكاملة ومستدامة. ويُجسّد هذا التقدير التزام دبي للاستثمار العقاري بتقديم مشاريع نوعية ترتقي بجودة الحياة، وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة."

تُكرّم جوائز العقارات العربية، الإنجازات البارزة التي تساهم في تطوير قطاعي العقارات والضيافة بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية. ويسلط هذا التكريم الضوء على مساهمة "دانه بيي" في دفع عجلة الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات في تطوير المشاريع، إلى جانب اعتماد الاستدامة كركيزة أساسية في تطوير المجتمعات العقارية.

تم تطوير المشروع وفق رؤية عمرانية متكاملة تضمن سهولة التنقّل للمشاة، وتوفّر مساحات خضراء مفتوحة تُعزّز جودة الحياة. ويُقدّم للمقيمين والزوار تجربة سكنية متميّزة تجمع بين الفخامة والراحة والتواصل السلس، مع وحدات متميزة بتشطيبات راقية وإطلالات بحرية بانورامية. كما يتضمن المشروع شواطئ خاصة ومرافق استجمام ومنافذ بيع بالتجزئة ومجموعة من المطاعم، لتجربة حياة متكاملة للمقيمين والزوار.

وتؤكد هذه الجائزة مكانة "دانه بيي" كوجهة بارزة في رأس الخيمة، مسلطة الضوء على ريادة دبي للاستثمار العقاري وقدرتها على تطوير مشاريع تجمع بين التميز المعماري والممارسات المستدامة والحياة المجتمعية، مع المساهمة في تعزيز مكانة الإمارة كمركز استثماري وسياحي رائد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات