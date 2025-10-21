اختتمت غرفة عجمان مشاركتها المتميزة في فعاليات "المعرض التجاري بإندونيسيا 2025"، وضم وفد الغرفة مجموعة من منشآت القطاع الخاص بهدف الترويج للمنتجات المحلية وفتح أسواق خارجية جديدة وتعزيز العلاقات الدولية، والتعريف ببيئة الأعمال في الإمارة، واستعراض المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وأوضحت جميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، أن المشاركة في المعرض التجاري بإندونيسيا تعكس حرص الغرفة على الترويج لمكانة إمارة عجمان كمركز اقتصادي واعد، وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار الإقليمي والدولي من خلال بناء شراكات جديدة وفتح آفاق أوسع للتعاون والتبادل التجاري.

وقالت "يشهد قطاع الصناعات التحويلية في إمارة عجمان نمواً وزخماً متزايداً، الأمر الذي يستدعي تعزيز وتنويع المشاركات في الفعاليات والمعراض الدولية بهدف الترويج للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين رواد الأعمال في عجمان ونظرائهم حول العالم، بما يسهم في تنمية الصادرات وتوسيع شبكة الشراكات الدولية، ودعم استدامة وتنافسية القطاع الصناعي في الإمارة".

هذا وأشاد وفد غرفة عجمان، من أصحاب الأعمال ومسؤولي منشآت القطاع الخاص، بدور الغرفة في تهيئة فرص المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية، مؤكدين أن المشاركة في "المعرض التجاري بإندونيسيا 2025" شكلت منصة مميزة للتواصل المباشر مع المستثمرين والموردين، واستكشاف أسواق جديدة، وبحث فرص التوسع وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

ضم وفد غرفة عجمان "مصنع بيرفكت لتعبئة المواد الغذائية، ومصنع الأمير للمواد الغذائية، ومزرار بوتيك، وشيي بوتيك، ومصنع بون كريب شوكلت"، وأسفرت المشاركة عن توقيع وفد الغرفة عدد 4 اتفاقيات تعاون مع عدد من الموردين المشاركين في المعرض.

