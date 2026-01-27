تسجيل 10 ملايين مسافر للمرة الأولى خلال عام ميلادي واحد

جدة، المملكة العربية السعودية، اختتمت طيران أديل، الناقل الاقتصادي السعودي الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية،عام 2025 بسلسلة من الإنجازات القياسية والمحطات البارزة، توّجت اثني عشر شهراً من النمو المتواصل.

وسجّلت الشركة نمواً في عدد المسافرين بنسبة 33%، متجاوزةً للمرة الأولى حاجز 10 ملايين مسافر خلال عام ميلادي واحد، وبفارق ملحوظ عن نمو السعة التشغيلية الذي بلغ 21% خلال عام 2025. كما وسّعت طيران أديل شبكة وجهاتها بنسبة 66% مقارنة بعام 2024، مدعومةً بإضافة طائرات جديدة، والتوسع الدولي، وتحقيق أعلى زيادة في أعداد حجاج ومعتمري بيت الله الحرام القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت شبكة الوجهات الموسمية والمجدولة على مدار العام توسعاً بنسبة 50% داخل المملكة العربية السعودية، وفي منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وفي هذا الإطار، تجاوز عدد ضيوف الرحمن الذين نقلتهم الشركة عبر رحلات مخصّصة للحج والعمرة 220 ألف حاج ومعتمر، محققاً نمواً تجاوز 100%.

وشهد العام أيضاً افتتاح مركز عمليات جديد بمساحة تعادل أربعة أضعاف المركز السابق، بما يدعم خطط التوسع المستقبلية، إلى جانب الإعلان عن المدينة المنورة كقاعدة تشغيلية رابعة للشركة. كما أصبحت طيران أديل أول ناقل سعودي يعتمد نظام التأجير الرطب (Wet Lease) من وإلى المملكة، وفي سابقة إقليمية في قطاع الطيران، بدأت الشركة تدريب طواقم الضيافة الجوية السعودية كمرشدين سياحيين معتمدين.

وعملت طيران أديل على تعزيز استراتيجيتها في مجال التوزيع من خلال توسيع قاعدة الوصول إلى وكلاء السفر، وذلك بانضمامها إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، الجهة العالمية المعنية بصناعة الطيران. وفي خطوة تُعد الأولى من نوعها، أطلق الناقل الاقتصادي أول برنامج ولاء لها بالتعاون مع الفرسان، برنامج المكافآت التابع للخطوط السعودية، بما يتيح للأعضاء كسب واستبدال الأميال على رحلات طيران أديل.

واختتمت طيران أديل العام بأداء تشغيلي متميّز، إذ تصدّرت قائمة شركات الطيران الاقتصادي الأكثر التزاماً بالمواعيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محققةً متوسط معدل التزام بالمواعيد (OTP) يقارب 90% على مدار العام.

كما نالت الشركة، وللمرة الثانية في تاريخها، لقب أكثر شركات الطيران التزاماً بالمواعيد على مستوى العالم ضمن فئتي الطيران الاقتصادي والطيران كامل الخدمة خلال شهر يونيو 2025، مسجّلةً أداءً تشغيلياً بلغ 91.77%، استناداً إلى الرحلات التي وصلت خلال 15 دقيقة من موعد الوصول المجدول.

وقال ستيفن غرينواي، الرئيس التنفيذي لشركة لطيران أديل: " شكّل عام 2025 محطة استثنائية في مسيرة طيران أديل، حافلة بالإنجازات التي تعكس تركيزنا الواضح على التخطيط والابتكار، والاستثمار في شبكة وجهاتنا وأسطولنا ومواردنا، والأهم من ذلك في كوادرنا البشرية".

وأضاف: "أظهرنا مستوى عالياً من المرونة وسرعة في اتخاذ القرار، ما مكّننا من الاستجابة الفاعلة للتحديات واغتنام الفرص في التوقيت المناسب. ومع توسّعنا الدولي وافتتاح أسواق جديدة مثل باكستان وسوريا، إلى جانب تعزيز عملياتنا في مصر وتوسيع نطاق رحلات قدوم ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، نجحنا في تحقيق نمو متسارع وبناء شبكة متوازنة من الوجهات المحلية والدولية خلال موسم الذروة الصيفية وعلى مدار العام".

وأضاف غرينواي: "نقف اليوم على أسس أقوى وأكثر تطوراً، بفضل الأداء المتميز لفريق طيران أديل وما يتمتع به من روح إيجابية وطاقة عالية. ومع دخول عام 2026، نتطلع إلى مرحلة جديدة من النمو عبر إطلاق مبادرات وتحديثات نوعية خلال العام المقبل".

وقال الكابتن عبدالعزيز بحري الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران أديل: " أتاح توسيع الأسطول بتشغيل 16 طائرة إضافية خلال عام 2025، بما في ذلك طائرات جديدة وأخرى بنظام التأجير الرطب، إدارة عمليات الحج والعمرة بكفاءة عالية، وأسهم في تحقيق أداء تشغيلي قياسي يُعد الأفضل في تاريخ طيران أديل من حيث الالتزام بالمواعيد".

وأوضح عبدالرحمن عجب نور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في طيران أديل: "نحرص دائماً على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، وقد شهد العام الماضي التزاماً استراتيجياً من طيران أديل بالاستثمار في أسطول مخصّص من طائرات عريضة البدن جديدة كلياً، تمهيداً لدخول سوق الرحلات الطويلة منخفضة التكلفة. وبدعم من المجموعة الأم، مجموعة الخطوط السعودية، واصلت طيران أديل توسيع آفاق نموها والدخول في مجالات جديدة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على تركيزها في خفض تكاليف الوحدة التشغيلية إلى أدنى مستوى ممكن، بما ينعكس مباشرة على توفير أسعار أكثر تنافسية للمسافرين".

ومن جانبه، قال روجر فان إينك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمة العملاء في طيران أديل: "حرصنا على توفير خيارات أوسع للمسافرين، من حيث مرونة الأسعار وتنوع الخدمات، إلى جانب إطلاق حزمة واسعة من تحسينات المنتجات وتوسيع شراكاتنا في قطاع السفر. كما عززنا شبكتنا محلياً ودولياً، مع تركيز واضح على ربط المدن الرئيسية بالمدن الثانوية داخل المملكة. كما إن خدمة العملاء لا تبدأ ولا تنتهي عند بيع التذكرة، بل تمتد إلى كل نقطة تواصل مع العميل لضمان تقديم تجربة سفر بمعايير عالية تميزنا عن غيرنا من شركات الطيران".

وقال مهند السلمي، الرئيس التنفيذي للمعلومات في طيران أديل: "لا يقتصر الاستثمار في بنية تحتية قوية لتقنية المعلومات والتقنيات الذكية في طيران أديل على كونه خياراً استراتيجياً، بل يُعد ركناً أساسياً لنجاح أي شركة طيران. وانطلاقاً من نهجنا المختلف، حرصنا على بناء فريق تقني داخلي قوي بدلاً من الاعتماد الكامل على مزوّدين خارجيين، بما يمكّننا من تصميم وتنفيذ مشاريع تعزز تنافسية أعمالنا وتضمن استمرارية وسلاسة العمليات على مدار الساعة.

وخلال عام 2025، أسهم فريق المعلومات بشكل محوري في تنفيذ مبادرات استراتيجية ذات تأثير ملموس وقابل للقياس على مستوى الأعمال. ويتمتع الفريق بخبرات تقنية متقدمة، إلا أن ما يميّزه حقاً هو عقليته التجارية وتركيزه على تحقيق كفاءات ذات قيمة مضافة، وهو ما نفخر به في طيران أديل".

وقال محمد مدهش، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في طيران أديل: " تستمد أي شركة قوتها الحقيقية من كوادرها البشرية. ومع تجاوز عدد موظفي فريقنا 1,800 موظف خلال ثماني سنوات فقط من التشغيل، نواصل الاستثمار في رأس المال البشري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبما يدعم بناء شركة طيران تسهم بفاعلية في تحقيق أهداف الحكومة لتطوير قطاع طيران ديناميكي ومستدام. وينصب تركيزنا على استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية، إلى جانب توظيف وتدريب المواهب السعودية عبر مبادرات نوعية مثل برامج التدريب الطلابي وبرامج الطيارين المتدرّبين، بما يعكس روح الفخر الوطني".

ومن جانبه، قال ياسر ملك، الرئيس التنفيذي للتدقيق وإدارة المخاطر والامتثال في طيران أديل: "شهدت طيران أديل تحولاً متسارعاً من شركة ناشئة إلى مؤسسة تشهد نمواً متواصلاً، حيث ركّزنا على تطوير العمليات والإجراءات الداخلية والخارجية، وتعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشريعية، بما يضمن استدامة عمليات قوية ومرنة. وقد شكّل العام الماضي محطة استثنائية، شارك خلالها فريقنا في تنفيذ مبادرات جديدة دعمت النمو الاستراتيجي، وأسهمت في ترسيخ إطار متين للتوسع المستمر في ظل تزايد أصحاب المصلحة ".

ملخص الأداء التشغيلي لعام 2025 (استناداً إلى مقارنات 12 شهراً: يناير – ديسمبر 2024)

نقلت طيران أديل نحو 10.7 مليون مسافر (+ 33 %)، متجاوزةً حاجز 10 ملايين مسافر للمرة الأولى خلال عام ميلادي واحد.

مليون مسافر (+ %)، متجاوزةً حاجز ملايين مسافر للمرة الأولى خلال عام ميلادي واحد. السعة المقعدية: زيادة بنسبة 21 %.

%. تشغيل 159 مساراً (+ 66 %) انطلاقاً من قواعد الشركة الثلاث داخل المملكة العربية السعودية.

مساراً (+ %) انطلاقاً من قواعد الشركة الثلاث داخل المملكة العربية السعودية. 43 وجهة موسمية ومجدولة على مدار العام (+ 50 %).

وجهة موسمية ومجدولة على مدار العام (+ %). نمو الأسطول إلى 44 طائرة من طراز إيرباص A320 ، بإضافة 8 طائرات جديدة.

طائرة من طراز إيرباص ، بإضافة طائرات جديدة. تشغيل 8 طائرات بنظام التأجير الرطب ( Wet Lease ) (+ 5 طائرات).

طائرات بنظام التأجير الرطب ( ) (+ طائرات). نقل 220 ألف حاج ومعتمر عبر رحلات مخصّصة (+ 107 %).

ألف حاج ومعتمر عبر رحلات مخصّصة (+ %). تشغيل طائرات بنظام التأجير الرطب من شركة Cebu Pacific ضمن شراكة تجارية استراتيجية واسعة.

ضمن شراكة تجارية استراتيجية واسعة. تسجيل أول طلبية لطائرات عريضة البدن تشمل 10 طائرات إيرباص A330.

طائرات إيرباص إطلاق خمس وجهات جديدة في باكستان، إيذاناً بدخول سوق جنوب آسيا.

تدشين رحلات مجدولة إلى دمشق للمرة الأولى.

الإعلان عن المدينة المنورة كقاعدة تشغيلية رابعة داخل المملكة العربية السعودية.

تصنيف طيران أديل كأكثر شركة طيران اقتصادي التزاماً بالمواعيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طوال عام 2025 (بيانات Cirium )

(بيانات ) المركز الأول عالمياً في الالتزام بالمواعيد خلال شهر يونيو 2025 (بيانات Cirium )

(بيانات ) افتتاح مركز عمليات جديد في جدة بمساحة تعادل أربعة أضعاف المركز السابق.

أبرز الإنجازات خلال عام 2025

نمو عدد الموظفين ليتجاوز أكثر من 1,800 موظف، بنسبة زيادة بلغت 26 %.

موظف، بنسبة زيادة بلغت %. إطلاق مبادرة وطنية بدعم حكومي لتأهيل الطيارين السعوديين، تستهدف إعداد 150 طياراً خلال فترة 24 شهراً.

طياراً خلال فترة شهراً. إطلاق أول برنامج تدريب طلابي في مسيرة الشركة.

إطلاق مبادرة رائدة على مستوى المنطقة لتأهيل طواقم الضيافة الجوية السعودية كمرشدين سياحيين وطنيين معتمدين.

الانضمام إلى برنامج الفرسان، برنامج الولاء التابع للخطوط السعودية.

توقيع اتفاقية مع Amadeus ، في أول شراكة للشركة مع نظام توزيع عالمي ( GDS )

، في أول شراكة للشركة مع نظام توزيع عالمي ( ) الانضمام إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) .

نبذة عن طيران أديل

بدأت شركة طيران أديل، في 23 سبتمبر 2017، في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، عملياتها بإقلاع رحلتها الأولى التاريخية من جدة إلى الرياض. وكانت شركة طيران أديل، لكونها شركة رائدة ومبتكرة، أول شركة طيران إقليمية منخفضة التكلفة يتم إطلاقها فقط عبر قنوات التوزيع الرقمية. وقد أنشئت شركة طيران أديل، باعتبارها شركة الطيران الشقيقة لشركة الطيران الوطنية السعودية - وكلاهما تخضع للملكية الشاملة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية (مجموعة السعودية) - لتقدم خدماتها للعملاء المطلعين على الأسعار والبارعين في مجال التقنية في سوق يقل فيه المستوى العمري لنسبة 80% من سكان المملكة العربية السعودية عن 40 عامًا ويمتلك كل منهم على الأقل اثنين من الهواتف المحمولة.

تهدف شركة طيران أديل إلى تحفيز مجال السفر والسياحة والتجارة من خلال أسعارها اليومية المعقولة والتي توفر القيمة مقابل المال والتي تلبي احتياجات المسافرين لأغراض ترفيهية ودينية وعائلية وتجارية. وتُعد البساطة هي السمة الطاغية على مقصورة الدرجة الاقتصادية في أسطول طائرات طيران أديل الضيقة البدن. وفي ظل التحول الجذري الذي تشهده المملكة من خلال رحلة التنويع الاقتصادي لرؤية 2030، فإن قطاع الطيران والسياحة من ضمن القطاعات العديدة المخصصة لتعزيز النمو الحيوي. وتُعدّ شركة طيران أديل واحدة من أحدث وأسرع شركات الطيران الاقتصادية نموًا في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، والتي تقدم خدمة متميزة في الوقت المحدد والذي يفوق باستمرار المعدل السائد في القطاع على المستوى العالمي.

تدير شركة طيران أديل أسطول صغير يتألف من طائرات من طراز إيرباص A320 ضيقة البدن تنطلق من القواعد الجوية في الرياض وجدة والدمام إلى وجهات عبر جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تاركة خلفها أثرًأ دوليًا متناميًا في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، حيث نقلت شركة طيران أديل أكثر من 40 مليون مسافر منذ انطلاق رحلاتها. وقدمت شركة طيران أديل، في مايو 2024، أكبر طلب لها على الإطلاق لشراء 51 طائرة - 12 طائرة من طراز A320neos و39 طائرة بحجم أكبر من طراز A321neos - مع جدول زمني للتسليم يبدأ في عام 2027. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة طيران أديل بتشغيل خدمات مجدولة طويلة المدى اعتبارًا من عام 2027 مع التشغيل التدريجي لعشر (10) طائرات من طراز إيرباص A330neo عريضة البدن التي طلبتها مجموعة السعودية في أبريل 2025.

وبالتالي، تعتزم طيران أديل، بحلول عام 2030، تشغيل مئات المسارات الجوية، وزيادة حجم أسطولها إلى أكثر من الضعف، وتوسيع شبكة وجهاتها بما يفوق ثلاثة أضعاف، لتصل إلى أكثر من 100 طائرة ووجهة على التوالي. كذلك، إن حملة التوسع الضخمة لشركة طيران أديل تجعلها شركة طيران سريعة النمو، كما أنها واحدة من أكثر الشركات المرغوب العمل بها في البلاد.

