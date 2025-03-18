من المتوقع أن تصل قيمة سوق العقارات في الدولة إلى 2.79 تريليون درهم إماراتي بحلول عام 2029

توقعات بزيادة إطلاق العقارات في قطاع العقارات الفاخرة بأسعار معقولة بنسبة تتراوح بين 5% و10% في عام 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يزدهر قطاع العقارات الفاخرة بأسعار معقولة في دولة الإمارات بصورة ملحوظة، فقد شهد عام 2024 ارتفاعاً بنسبة 34% في قيم المعاملات، مدفوعة بالعقارات على المخطط إلى حد كبير. ويبدو أن هذا المسار التصاعدي سيستمر، حيث تشير التوقعات إلى نمو سنوي في الأسعار بنسبة 5-8% ومتوسط ​​عوائد الإيجار بنسبة 7% في عام 2025. وعلى وجه التحديد، شهد سوق العقارات الفاخرة في دبي زيادة بنسبة 26% على أساس سنوي في أسعار المعاملات للشقق في أكثر المناطق المرغوبة في الإمارة. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في عام 2025، مع ارتفاع إضافي بنسبة 5-10% في أسعار العقارات السكنية، مما يعكس سوقاً ناضجاً يوازن بشكل فعال بين العرض والطلب.

ويعزو محللو قطاع العقارات هذا الزخم إلى ارتفاع عوائد الإيجار، والسياسات الحكومية المواتية، والتفضيل المتزايد للخيارات السكنية الفاخرة التي يمكن الحصول عليها. في عام 2024، سجل سوق العقارات في دبي أكثر من 169,000 عملية بيع عقارية بقيمة 488 مليار درهم إماراتي، مما يشكل دليلاً آخر على قوة القطاع ومرونته. وتستجيب شركات التطوير العقاري من خلال إطلاق خطط دفع مبتكرة ومشاريع تركز على الاستدامة، مما يسمح للسوق بالتوسع المستمر.

وتعليقاً على الموضوع، قال مادهاف دار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز: "إن قطاع العقارات الفاخرة بأسعار معقولة ليس مجرد توجه عابر، بل هو تحول جذري في المشهد العقاري في دبي، إذ يبحث العملاء اليوم عن المساكن التي تحقق التوازن المثالي بين الجودة والاستدامة والقيمة. ولذلك نفخر في زازين بروبرتيز بقيادة هذا التوجه من خلال مشاريع تطويرية مثل ’ذا هب ريزيدنسز‘، الذي يرسي معياراً جديداً للمعيشة الفاخرة والمتميزة".

ومن المتوقع أن يشهد قطاع العقارات الفاخرة بأسعار معقولة في دولة الإمارات نمواً مستمراً، حيث تشير التقديرات إلى أن السوق سيحافظ على معدل نمو سنوي قدره 2.28% بين عامي 2025 و2029، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 2.79 تريليون درهم إماراتي بحلول 2030. وسيأتي هذا النمو مدفوعاً بمزيج من السياسات الاقتصادية القوية واللوائح التنظيمية الملائمة للمستثمرين، مع التركيز الاستراتيجي على التطوير الحضري.

ومن المرجح زيادة إطلاق العقارات بنسبة 5-10%، مع استمرار المطورين في تلبية الطلب مستهدفين هذا القطاع في عام 2025، بما يتماشى مع رؤية دبي الأوسع لتطوير عقارات فاخرة بأسعار معقولة، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع العقارات.

ومع استمرار دبي في التحول إلى مركز عالمي للاستثمار، تحافظ زازين بروبرتيز على ريادتها في السوق، حيث تلبي مشاريعها التفضيلات المتغيرة للمشترين والمستثمرين.

لمحة عن شركة زازين بروبرتيز:

زازين العقارية تعيد تصور الحياة المجتمعية في دبي، مع التركيز على تصميم مساكن عصرية تتميز بجودة عالية ومساحات معيشية تركز على المجتمع. المطور العقاري المستدام ملتزم بإنشاء مجتمعات نابضة بالحياة، حيث يمكن للأشخاص من مختلف الخلفيات أن ينموا ويزدهروا. تعكس محفظة الشركة المتميزة مشاريع حائزة على جوائز، مثل زازين ون في منطقة قرية جميرا الدائرية (JVT) وزازين جاردنز في منطقة الفرجان، وكلاهما أعاد تعريف المعايير في التصميم والاستدامة. يتميز مشروع زازين جاردنز بكونه أول مشروع سكني في الإمارات يحصل على شهادة LEED Gold، وقد فاز بجائزة “مشروع العقارات المستدامة للعام” ضمن جوائز NDTV Ultimate Realty Awards. من جهة أخرى، أصبح مشروع زازن ون معيارًا جديدًا في منطقة قرية جميرا، وفاز بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة “مشروع العقارات المستدامة للعام 2022” و”مشروع العقارات السكنية للعام 2022-2023” ضمن جوائز العقارات الدولية. مؤخرًا، حصلت علامة زازين التجارية على جائزتين ضمن جوائز العقارات العربية، بالإضافة إلى جائزة “التطوير المستدام للعام” من جوائز World Realty Congress. كما تم تصنيف علامة زازين بين أفضل 10 مطورين عقاريين مستدامين، وأفضل 25 مطورًا في منطقة الشرق الأوسط، وأفضل 50 مطورًا في منطقة الخليج ضمن تصنيفات مجلة Construction Week لعامي 2023 و2024. بالنظر إلى المستقبل، تعد المشاريع القادمة مثل زازين آيفي، التي ستُقام بجوار زازين جاردنز وذا هب ريزيدنسز، بمواصلة هذا الإرث، حيث تدمج هذه المشاريع بين التصميم العصري والجودة والاستدامة والتكلفة المناسبة بسلاسة. بالاعتماد على ثروة من الخبرة والتميز، تلتزم زازين العقارية بتقديم أعلى مستويات الجودة في جميع جوانب مشاريعها، مع رؤية واضحة لبناء مساكن عالية الجودة ومستدامة تركز على المجتمع داخل المجتمعات الراسخة في دبي، وإضافة قيمة إلى المشهد السكني في المدينة.

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