مشاركة شراع في منتدى "اصنع في الإمارات 2025" تؤكد التزامه بتمكين المؤسسين ودعم مشاريع صناعية مستدامة.

قصص نجاح حقيقية تعكس قدرة الشركات الناشئة على إحداث أثر ملموس في مجالات التصنيع، التكنولوجيا، والاقتصاد الأخضر.

برامج ومبادرات شراع تسهم في تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع صناعية قابلة للتوسع والنمو.

سعادة سارة بالحيف النعيمي: تجسّد مشاركة شراع في منتدى "اصنع في الإمارات 2025" التزام المركز بوضع رواد الأعمال والشركات الناشئة في قلب مسيرة التحول الصناعي لدولة الإمارات

أبوظبي، يشارك مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" 2025، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو. ويُعد المنتدى أحد أبرز المنصات الوطنية في دولة الإمارات لدفع عجلة التقدّم الصناعي، حيث يجمع نخبة من صنّاع القرار الحكومي، وقادة القطاع الصناعي، والمبتكرين للمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة توطين الصناعات، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات ورواد الأعمال.

ومن خلال مشاركته، يسلط شراع الضوء على مجموعة من الشركات الناشئة التي تطوّر حلولاً صناعية مبتكرة وتقدم منتجات جاهزة للسوق، تدعم مستقبل الصناعة في دولة الإمارات بحلول وخبرات مبتكرة.

وفي هذا السياق، قالت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "تُجسّد مشاركة شراع في منتدى "اصنع في الإمارات 2025" التزام المركز بوضع رواد الأعمال والشركات الناشئة في قلب مسيرة التحول الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال مراكز التميز التي تركز على قطاعات مستقبلية منها الصناعات المتقدمة، نواصل بناء قاعدة وطنية من المشاريع الريادية المصممة لتقديم مساهمات نوعية تسهم في تحقيق هذا الهدف."

وأضافت: "وبفضل الدعم المصمم خصيصاً لرواد الأعمال، والذي يشمل تطوير المنتجات، وتعزيز الوصول إلى الشبكات الصناعية، وتوفير الإرشاد المتخصص، يضمن شراع أن تتحول الابتكارات في الشارقة وخارجها إلى حلول تصنيعية قابلة للتطبيق وذات أثر فعلي. وهكذا، تتحول الأفكار الطموحة إلى نتائج ملموسة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الإماراتي، عبر شركات ناشئة تتخذ من الشارقة نقطة انطلاق نحو الأسواق العالمية."

شركات ناشئة تقود مستقبل الصناعة والاستدامة تحت مظلة شراع

وفي إطار مشاركتها، تقدم شراع مجموعة من الشركات الناشئة التي توضح كيف يمكن للابتكار أن يحقق نتائج ملموسة لمستقبل الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل قائمة المشاركين Paltic Works، والتي تعمل على تعزيز ثقافة خالية من النفايات البلاستيكية في لبنان والمنطقة؛ وNRSAِِA (FZC)؛ التي توظف التكنولوجيا المتقدمة للكشف المبكر والمراقبة المستمرة للعلامات الحيوية، بما يسهم في معالجة ضمور العضلات لدى المرضى طريحي الفراش، والتخفيف من الإرهاق الناتج عن التنبيهات المتكررة لدى المتخصصين في الرعاية الصحية، وSpacePoint، التي توفر أدوات تعليمية لتطوير أقمار صناعية تمكّن الطلاب من تصميم وإطلاق أقمارهم الخاصة، بما يُلهمهم لمتابعة مسارات مهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا ويدعم جهود رصد تغير المناخ.

كما تضم القائمة FUSE EV Conversions LLC، التي تسرّع التحول نحو التنقل المستدام في الإمارات من خلال تحويل الأساطيل التجارية والمركبات الكلاسيكية إلى كهربائية، وMasar Technology، التي تقدّم خدمات متكاملة تشمل النماذج الأولية، والتصنيع الصغير، وصولاً إلى النمذجة ثلاثية الأبعاد الكاملة، والطباعة، والتجميع؛ وLeukeather، التي تقدم بديلاً نباتياً للجلد، مما يُظهر إمكانات الابتكار في مجال الأزياء المستدامة والأخلاقية. وتُقدم كل من هذه الشركات حلولاً مبتكرة تُسهم في دفع نمو القطاع الصناعي، وتعزيز أهداف الاستدامة، وترسيخ اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات.

ويسلط شراع الضوء أيضاً على شركة نورنيشن NoorNation، الفائزة بمسار التكنولوجيا الزراعية ضمن تحدي بوابة الشارقة 2024 بالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة. واستعرضت نورنيشن NoorNation نظام "لايف بوكس"، الذي كانت قد طورته كحل متكامل لتحلية وضخ المياه بالطاقة الشمسية، لتوفير مياه ري وشرب نظيفة ومستدامة. وبفضل تقنيات المراقبة عن بُعد المتقدمة، يتيح النظام إدارة فورية وفعالة لمصادر المياه، مقدماً حلاً عملياً وفعالاً من حيث التكلفة لمعالجة تحديات ندرة المياه، إلى جانب المساهمة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال الاستغناء عن أنظمة الري التقليدية المعتمدة على الديزل.

ورش متخصصة لتمكين المبدعين من تحويل أفكارهم إلى أعمال ناجحة

وتنظم وزارة الثقافة، بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، سلسلة من ورش العمل المتخصصة التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال المبدعين من تطوير مهاراتهم الأساسية في مجالي الأعمال والعلامات التجارية. وتشمل ورش العمل، ورشة "بناء مشروعك"، التي تركز على أساسيات تطوير الأعمال؛ وورشة "بناء علامتك التجارية وملفك الشخصي"، التي تقدم إرشادات عملية لصياغة علامة تجارية شخصية وتجارية مميزة؛ وورشة "التسويق والترويج للصناع"، والتي تزوّد المشاركين باستراتيجيات فعالة لتسويق أعمالهم والوصول إلى جمهور أوسع.

-انتهى-

#بياناتشركات